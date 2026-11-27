Guardar

El canciller Carlos Espá confirmó que acudirá el martes 1 de diciembre al pleno de la Cámara de Diputados para responder por la organización de la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, y por la adhesión del Perú al Escudo de las Américas. La sesión fue programada para las 15:00, tras una moción aprobada en el Parlamento.

El titular de Relaciones Exteriores sostuvo que atenderá la invitación y agradeció la oportunidad de explicar las decisiones de su sector. La convocatoria contempla dos horas de debate, distribuidas entre las bancadas y sin interrupciones. El acuerdo recibió 67 votos a favor, 36 en contra y una abstención.

PUBLICIDAD

Cámara de Diputados busca explicaciones por contratos y deficiencias técnicas

La citación se vincula con las fallas registradas el 16 de noviembre en la misa de despedida del sumo pontífice. Miles de asistentes tuvieron dificultades para escuchar la homilía o seguir la ceremonia mediante las pantallas instaladas en la explanada. La Cancillería reconoció deficiencias y anunció investigaciones técnicas, además de la aplicación de penalidades que correspondan según los contratos.

Para los servicios técnicos, el ministerio contrató a Pow Sang Sonido y Luces S.C.R.L. por S/8 millones 399 mil 800, destinados al alquiler e instalación de sonido, pantallas LED y transmisión audiovisual.

Facogem Industrial obtuvo S/2 millones 652 mil 889 por grupos electrógenos, cableado y tomacorrientes. Ambas contrataciones sumaron S/11 millones 52 mil 689, monto que quedó bajo cuestionamiento debido a que los equipos audiovisuales dependían del abastecimiento eléctrico de otra empresa.

PUBLICIDAD

Un informe de Cuarto Poder expuso presuntas advertencias sobre el cableado y los grupos electrógenos antes de la misa. También planteó dudas sobre la experiencia de una de las proveedoras y sobre el uso de pantallas diseñadas para funcionar de noche. Esos elementos motivaron pedidos para que Espá detalle las decisiones adoptadas y las respuestas dadas a las observaciones técnicas.

El papa León XIV estrecha la mano de Carlos Espá.

Espá presentará informes y responderá en tres sesiones parlamentarias

El canciller afirmó que llevará un informe extenso sobre la preparación de la ceremonia. “Voy a asistir con el mayor gusto, como ya lo he reiterado en varias oportunidades. Ya he asistido al Congreso en cinco oportunidades para hablar básicamente del Escudo de las Américas, lo vamos a hacer nuevamente; y, sobre todo, también para hablar sobre el tema de las fallas técnicas que se produjeron durante la misa celebrada por su Santidad el Papa en la Base de las Palmas”, declaró.

PUBLICIDAD

Además, señaló que las críticas forman parte de la democracia y afirmó que el Ejecutivo respeta la libertad de opinión, la separación de poderes y el rol fiscalizador del Congreso.

Añadió que los contratos y las actas vinculadas a la visita papal fueron publicados por la Cancillería en tiempo real. El ministro prometió responder de forma técnica a las preguntas.

El titular de Relaciones Exteriores también informó que ese martes comparecerá ante la Comisión de Constitución del Senado. El miércoles 2 de diciembre asistirá a la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados. En ambas instancias abordará los compromisos internacionales del Perú relacionados con el Escudo de las Américas y los gastos de la visita del pontífice.

PUBLICIDAD

La Contraloría General de la República realizó control simultáneo desde la contratación hasta la implementación. Espá dijo que las actas e informes oficiales de esa entidad serán el soporte de su presentación legislativa.