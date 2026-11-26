La justicia determinó una pena de cárcel efectiva para Rosa Vásquez Cuadrado, actual titular regional, a raíz de anomalías en licitaciones y contratos públicos durante su mandato en Lima entre 2023 y 2025.

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El Poder Judicial dispuso nuevamente la ejecución de la condena contra Rosa Gloria Vásquez Cuadrado, gobernadora regional de Lima, luego de que una instancia superior dejara sin efecto la resolución judicial que le permitió recuperar su libertad. La medida incluye su ubicación y captura en todo el territorio nacional para su posterior traslado a un establecimiento penitenciario.

La decisión fue adoptada el jueves 26 de noviembre de 2026 por el Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Ate. La autoridad regional debe cumplir una pena de nueve años y cinco meses de prisión efectiva por el delito de peculado doloso agravado, relacionado con hechos ocurridos durante su gestión como alcaldesa de la provincia de Huarochirí.

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La disposición judicial también comprende la emisión de los documentos necesarios para activar su requisitoria a través de los mecanismos policiales correspondientes. La División de la Policía Judicial y el Registro de Requisitorias recibieron el encargo de ejecutar las diligencias para localizar a la sentenciada.

La orden se produjo después de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Permanente de Ate revocara el hábeas corpus que favorecía a Vásquez. Con esta decisión, las sentencias penales emitidas anteriormente recuperaron su vigencia y quedó restablecida la ejecución de la pena privativa de libertad.

Segunda Sala Penal de Ate dejó sin efecto el hábeas corpus

La resolución que permitió reactivar la condena corresponde a la Sentencia de Vista N.° 194-2026, remitida al Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Ate mediante el Oficio HC N.° 08299-26. El documento comunicó el resultado de la revisión del proceso constitucional promovido por Ramón Arístides Aldave Sotelo a favor de Rosa Gloria Vásquez Cuadrado.

Según el contenido de la resolución judicial, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Permanente de Ate declaró fundados los recursos impugnatorios presentados por los magistrados Fredy Gómez Malpartida, Rosa Elvira Soto Guevara e Ivette Jackeline Reyes Delgado, además del procurador público adjunto del Poder Judicial, Jhonny Hernán Tupayachi Sotomayor.

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El colegiado superior revocó la sentencia contenida en la Resolución N.° 03, del 22 de septiembre de 2026, que había declarado fundada la demanda de hábeas corpus. En su lugar, declaró improcedente el recurso constitucional.

La decisión también dejó sin efecto los mandatos que ordenaban anular las sentencias penales y emitir un nuevo pronunciamiento. De esta manera, recobraron plena vigencia las resoluciones dictadas por el Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Ate.

Juzgado ordenó su ubicación y captura en todo el país

Operativo anticorrupción alcanza a la gobernadora Rosa Vásquez y a funcionarios del Gobierno Regional de Lima. (Foto: Agencia Andina)

Tras recibir la comunicación de la sala superior, el juzgado emitió la Resolución N.° 05, con fecha 26 de noviembre de 2026. En ella dispuso cumplir lo resuelto por la instancia superior y ejecutar la captura de la gobernadora regional, quien permanecía en libertad.

El mandato establece:“ORDÉNESE su inmediata ubicación y captura a nivel nacional”, con el propósito de que Rosa Vásquez sea internada en el establecimiento penitenciario que designe el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

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Asimismo, el órgano jurisdiccional ordenó remitir los oficios respectivos a la División de la Policía Judicial y al Registro de Requisitorias. La inscripción de la medida debe efectuarse mediante una Ficha Única de Ubicación y Captura en el Sistema de Requisitorias Electrónicas (RENAJU).

La resolución también precisó que no corresponde notificar el mandato a las partes, debido a que se trata de una disposición de trámite destinada a ejecutar lo resuelto por el superior colegiado.

Condena corresponde al caso Centro Cívico de Matucana

La pena de nueve años y cinco meses de prisión efectiva está relacionada con el caso Centro Cívico de Matucana. La investigación comprende la presunta apropiación de más de un millón de soles durante el periodo en que Rosa Vásquez ejerció como alcaldesa de la provincia de Huarochirí.

La sentencia también involucra a otros procesados por delitos vinculados con los hechos investigados. En el expediente judicial N.° 02883-2018-12-3204-JR-PE-02 figuran imputaciones por peculado doloso agravado y falsificación de documentos.

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En mayo de 2026, la autoridad regional recibió la condena en segunda instancia. Posteriormente, permaneció fuera del alcance de las autoridades durante cuatro meses, hasta que el 14 de octubre una resolución favorable de hábeas corpus interrumpió la ejecución de la pena.

La revocatoria de ese recurso constitucional modificó nuevamente su situación judicial y permitió que el juzgado dispusiera la ejecución de la condena.

Gobierno Regional de Lima enfrenta cuestionamientos por su situación administrativa

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Permanente de Ate revocó el hábeas corpus que favorecía a Rosa Vásquez Cuadrado y restituyó la condena de nueve años y cinco meses de prisión efectiva por peculado doloso agravado. La decisión también reactiva las órdenes de ubicación y captura contra la gobernadora regional de Lima. Fuente: Canal N

La situación judicial de Rosa Vásquez también coincide con cuestionamientos sobre la continuidad de la gestión regional. Un reportaje de Cuarto Poder expuso dificultades administrativas en el Gobierno Regional de Lima, entre ellas la paralización de 55 obras en las nueve provincias que conforman la jurisdicción.

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Según la información difundida por el programa, ocho de esos proyectos corresponden directamente al gobierno regional. La situación también involucra trabajos de prevención frente a las lluvias asociadas al fenómeno El Niño y obras de protección en distintas cuencas.

Por otro lado, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) confirmó que Vásquez mantenía una inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta 2035. La consejera regional Blanca Vicente señaló que la gobernadora solicitó el levantamiento de esa sanción bajo el argumento de los alcances del hábeas corpus, pero el pedido no prosperó.

El reportaje también expuso el conflicto entre la gobernación y la vicegobernación. Nicolás Barrera, quien asumió temporalmente funciones durante la ausencia de Vásquez, denunció dificultades para ingresar a la sede administrativa regional y cuestionó los cambios en las gerencias designadas durante su gestión interina.

Contraloría alertó sobre obras de prevención ante las lluvias

La sentencia incluye una sanción económica de S/ 100 mil y abre nuevas investigaciones que involucran a funcionarios de confianza

Entre los problemas señalados en el reportaje de Cuarto Poder figura la situación de las intervenciones en los ríos Cañete y Mala. La doctora María Mongó, presidenta de la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño de la Contraloría, precisó que existen 55 obras paralizadas en Lima Provincias.

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En el río Cañete, los trabajos de descolmatación enfrentan dificultades por maquinaria pesada averiada y falta de repuestos. Además, el Puente Clarita, ubicado en el kilómetro 150 de la antigua Panamericana Sur, permanece con una estructura provisional desde los daños que sufrió durante el fenómeno El Niño de 2017.

En la cuenca del río Mala, las intervenciones en el sector de San Vicente de Azpitia también permanecen inconclusas. María Arias, presidenta de la Asociación de Agricultores del Río Mala, advirtió que un eventual desborde podría afectar más de 120 hectáreas de cultivo, viviendas y casetas de bombeo que abastecen de agua potable a Santa Cruz y San Antonio.

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La representante de los agricultores señaló que más de 5.000 familias podrían quedar expuestas a problemas en el suministro de agua. Por su parte, María Mongó alertó sobre el riesgo que enfrenta el Puente San Antonio ante una posible crecida del río Mala.