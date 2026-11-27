Cinco fechas, cero victorias, un empate, cuatro derrotas. El Hapoel Beer Sheva de Adrián Ugarriza cerró su camino en la Europa League con números que no admiten discusión ni apelación posible. (Facebook / Hapoel Beer Sheva)

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El Hapoel Beer Sheva de Adrián Ugarriza quedó fuera de la UEFA Europa League tras caer 2-1 ante Besiktas en la quinta jornada de la fase de liga, disputada en el Batumi Arena de Georgia, sede neutral a la que el partido fue trasladado por indicación de la UEFA ante la tensión preexistente entre ambas aficiones.

El resultado dejó al club israelí en la penúltima posición de la tabla con un solo punto en cinco presentaciones, sin posibilidad matemática de avanzar a la siguiente ronda.

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El delantero nacional ingresó al campo a los 67 minutos en lugar de Muhammad Abu Rumi, pero no alcanzó a torcer el rumbo de un partido que ya estaba marcado por los hechos ocurridos en las gradas.

Un partido detenido por los disturbios en la tribuna

El encuentro entre Hapoel Beer Sheva y Besiktas quedó interrumpido durante aproximadamente 30 minutos por enfrentamientos entre aficionados en las tribunas. La intervención policial incluyó el uso de gas pimienta y varios asistentes fueron detenidos (Facebook / Hapoel Beer Sheva)

Antes del pitazo inicial, el ambiente en Batumi ya era tenso. Centenares de hinchas del conjunto turco se habían reunido en las calles de la ciudad georgiana para expresar su solidaridad con Palestina. Esa misma consigna se trasladó al interior del estadio y desató el caos en el minuto 25, cuando aficionados de Besiktas desplegaron una bandera palestina en dirección al sector de la parcialidad israelí.

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La reacción fue inmediata: se produjo una batalla campal en las gradas, con lanzamiento de butacas y la intervención de las fuerzas de seguridad georgianas, que emplearon gas pimienta. Uno de los asistentes debió ser retirado del recinto en camilla. Los futbolistas de ambos equipos intentaron calmar los ánimos desde el césped, sin éxito. Ante la imposibilidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad, el árbitro danés Morten Krogh ordenó a los planteles retirarse a los vestuarios. El encuentro permaneció paralizado durante aproximadamente treinta minutos. Medios locales reportaron varias detenciones.

La Federación Turca de Fútbol y el propio Besiktas emitieron comunicados en los que rechazaron la actuación policial contra sus hinchas. Según la agencia DHA, varios aficionados necesitaron atención médica tras los choques con los efectivos georgianos. Cabe recordar que el partido ya había sido trasladado desde Turquía precisamente para reducir el riesgo de incidentes, una medida que, en los hechos, resultó insuficiente. Además, los jugadores del elenco turco no realizaron el saludo protocolar previo al inicio del cotejo.

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El desarrollo del juego: resistencia israelí y golpe tardío

El equipo israelí sostuvo el empate hasta el tramo final, pero no pudo contener el empuje del conjunto turco. Besiktas encontró dos goles en los últimos minutos y dejó sin respuesta al Hapoel, que descontó cuando el partido llegaba a su cierre. (Facebook / Hapoel Beer Sheva)

Reanudado el encuentro, el primer tiempo concluyó sin goles. El Hapoel Beer Sheva mostró solidez defensiva y su arquero Marco Wolff fue figura: en el tiempo de descuento de la primera mitad, detuvo un penal ejecutado por Orkun Kökçü. Ese momento fue el más cercano que tuvo el elenco turco para abrir el marcador antes del descanso.

En el complemento, Besiktas elevó la presión y multiplicó las llegadas al arco visitante. La incorporación de Dusan Vlahovic le otorgó mayor peso en ataque al conjunto de Estambul, aunque el delantero no logró concretar en las distintas ocasiones que tuvo. La resistencia del Hapoel se sostuvo hasta los 75 minutos, cuando Junior Olaitan apareció dentro del área para conectar una volea y establecer el 1-0.

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El cuadro turco buscó ampliar la ventaja y Vlahovic anotó, pero el tanto fue anulado por posición adelantada. A los 90 minutos, Kökçü cobró su revancha desde el punto penal y convirtió el segundo tanto, el mismo que había fallado en el primer tiempo. Javon East descontó para el Hapoel a los 93, pero el marcador ya no se movió.

La tabla y el futuro de Ugarriza en Europa

La derrota dejó al Hapoel Beer Sheva sin opciones matemáticas de avanzar en la Europa League. Con apenas un punto en cinco jornadas, el equipo de Adrián Ugarriza quedó eliminado antes de disputar su último compromiso de la fase de liga (Facebook / Hapoel Beer Sheva)

Con la derrota, el Hapoel Beer Sheva cerró su participación en la fase de liga de la Europa League sin posibilidades de clasificar. Acumula un solo punto en cinco partidos y ocupa la penúltima ubicación de la tabla general del torneo. Besiktas, en cambio, llegó a su tercera victoria en cinco fechas y se mantiene entre los equipos que pelean por los puestos de clasificación directa a la siguiente instancia.

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Para Adrián Ugarriza, la eliminación representa el fin anticipado de su aventura europea en esta edición del torneo. El atacante peruano, que integra además la Selección Nacional, tuvo escasos minutos para revertir el marcador tras su ingreso y no pudo evitar la caída de su equipo en tierras georgianas. El Hapoel disputará una última fecha en la fase de liga sin más en juego que el honor, mientras que su rival de este jueves seguirá peleando por avanzar en una competencia que, para el conjunto israelí, ya terminó.