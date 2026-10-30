La gastronomía peruana ante los ojos del mundo: cómo Maido y Central posicionaron a Lima y abrieron nuevas oportunidades para el turismo

Central y Maido suelen ser considerados los mejores restaurantes del Perú. En este caso, Merco no las consideró como las mejores empresas del rubro gastronómico. Foto: composición Infobae/Andina/difusión

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La cocina peruana mantiene una presencia destacada en la escena gastronómica internacional gracias al reconocimiento de sus restaurantes y chefs. En los últimos años, establecimientos de Lima consiguieron ocupar los primeros puestos de clasificaciones mundiales, lo que incrementó la atención sobre la oferta culinaria de la capital y sus propuestas basadas en productos y tradiciones del país.

Los resultados obtenidos por restaurantes como Maido y Central contribuyeron a que Lima gane mayor visibilidad entre los destinos vinculados con la gastronomía. Ambos establecimientos consiguieron el primer lugar de The World’s 50 Best Restaurants en distintas ediciones, un reconocimiento que puso a la cocina peruana ante la mirada de profesionales y visitantes extranjeros.

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Este posicionamiento también representa una oportunidad para promover otros atractivos de la ciudad. La oferta gastronómica puede complementarse con visitas a espacios históricos, recorridos culturales y experiencias relacionadas con las tradiciones locales, aspectos que forman parte de la propuesta turística de Lima.

En ese contexto, la capital volverá a captar la atención de representantes de la industria culinaria internacional con la edición 2026 de The World’s 50 Best Restaurants, cuya ceremonia tendrá lugar el 4 de noviembre en el Teatro Municipal. Será la primera vez que esta edición global se realice en Sudamérica.

Maido y Central llevaron la gastronomía peruana a los primeros puestos mundiales

Los restaurantes peruanos, Central y Maido fueron galardonados como mejores restaurantes del mundo .Foto: Andina / Andina

Los reconocimientos obtenidos por restaurantes peruanos constituyen uno de los principales antecedentes del posicionamiento internacional de Lima como destino gastronómico.

En 2025, Maido, del chef Mitsuharu “Micha” Tsumura, fue elegido el mejor restaurante del mundo en la clasificación The World’s 50 Best Restaurants. El establecimiento destacó dentro de la selección internacional y obtuvo el primer puesto en una edición que reunió propuestas culinarias de distintos países.

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Dos años antes, en 2023, Central también consiguió esa distinción. El restaurante, dirigido por los chefs Virgilio Martínez y Pía León, recibió el reconocimiento como el mejor del mundo, lo que incrementó la exposición internacional de su propuesta gastronómica.

Ambos resultados fortalecieron la presencia de Perú en una clasificación que reúne a establecimientos reconocidos por su trabajo culinario. Además, permitieron que Lima gane protagonismo dentro de las conversaciones internacionales sobre restaurantes y destinos gastronómicos.

Lima busca fortalecer su imagen como destino gastronómico y cultural

La costumbre del “bien taipá” instala en Perú porciones abundantes y asocia la saciedad con la pesadez más que con el valor nutricional de los alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proyección culinaria de la capital forma parte de una oferta turística que también comprende su patrimonio histórico, sus tradiciones y sus espacios culturales.

La Municipalidad Metropolitana de Lima impulsa la promoción de estos atributos mediante la Marca Ciudad de Lima Metropolitana, una herramienta destinada a proyectar la identidad de la capital ante visitantes nacionales y extranjeros.

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La estrategia contempla la difusión de elementos que distinguen a la ciudad, entre ellos su historia, diversidad gastronómica y espacios emblemáticos. De esta manera, la promoción turística no se limita a los restaurantes, sino que incorpora otros lugares que pueden formar parte de la experiencia de quienes visitan Lima.

El Teatro Municipal, por ejemplo, constituye uno de los espacios culturales representativos de la capital. Su arquitectura y trayectoria forman parte del patrimonio limeño y permiten vincular la oferta cultural con otras actividades de alcance internacional.

The World’s 50 Best Restaurants volverá a destacar la cocina peruana en 2026

La elección de Lima como sede de The World’s 50 Best Restaurants 2026 representa una nueva oportunidad de exposición para la gastronomía nacional. La ceremonia del 4 de noviembre se realizará en el Teatro Municipal y reunirá a referentes de la industria culinaria internacional.

La programación contempla actividades como el foro 50 Best Talks, las cenas colaborativas 50 Best Signature Sessions y el Chefs’ Feast. Estas propuestas incluyen espacios de intercambio entre cocineros peruanos y extranjeros, además de experiencias gastronómicas compartidas.

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La presencia de profesionales internacionales permitirá mostrar distintas expresiones de la cocina peruana y establecer vínculos con representantes de otros mercados. La edición también tendrá un significado particular por tratarse de la primera ocasión en que la ceremonia global se desarrolla en Sudamérica.

El turismo gastronómico involucra a restaurantes, hoteles y comercios

Diversos platos tradicionales de la cocina peruana rodean un mapa topográfico del país para ilustrar la diversidad culinaria de sus regiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reconocimiento internacional de la cocina peruana también puede favorecer la visibilidad de otros servicios vinculados con la actividad turística. La llegada de visitantes interesados en experiencias culinarias involucra a restaurantes, establecimientos hoteleros, transporte, comercios y operadores turísticos.

La Municipalidad Metropolitana de Lima considera estos encuentros una oportunidad para promover la oferta de la capital y mostrar sus atractivos ante representantes de distintos países.

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A esta propuesta se suman las acciones municipales para recuperar y poner en valor el Centro Histórico y sus espacios emblemáticos. La preservación del patrimonio cultural forma parte de las iniciativas destinadas a fortalecer el atractivo turístico de Lima.