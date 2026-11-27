Christian Meier anunció el lanzamiento de la edición especial por el aniversario de su primer álbum 'No me acuerdo quién fui' en plataformas digitales.

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El artista peruano Christian Meier reveló en redes sociales el contenido de la edición especial de su primer disco, que incluirá versiones en vivo y tomas de radio nunca antes compartidas. El cantante anunció que “No me acuerdo quién fui” llegará en una versión de 30 aniversario este viernes 27 de noviembre, disponible en todas las plataformas digitales.

El álbum original salió en 1996 y marcó el inicio de la carrera musical de Meier, con temas que se mantuvieron vigentes hasta la actualidad. Entre ellos destaca “Carreteras Mojadas”, una canción que el propio artista describió como un hito de su trayectoria y que continúa interpretando en vivo tres décadas después de su lanzamiento.

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En distintas entrevistas, el cantante señaló que ese tema representa, junto con “Primero en Mojarme” de su segundo disco y “He Vuelto a Casa” de su álbum más reciente, las canciones con las que más se identifica de toda su discografía.

El cantante peruano Christian Meier comparte en redes sociales un video de archivo de una de sus presentaciones en concierto. Las imágenes muestran al intérprete sobre el escenario ante el público durante la ejecución en directo del tema Carreteras Mojadas, pieza central de su primer álbum de estudio, No me acuerdo quién fui. Video: Instagram Christian Meier

El contenido de la edición especial

La reedición constará de dos discos. El primero reúne el álbum original de 1996, remasterizado de principio a fin, mientras que el segundo incorpora material que no había sido publicado hasta ahora. “En el segundo reuní versiones inéditas, grabaciones en vivo y algunas tomas de radio que tenía ganas de compartir con ustedes”, explicó Meier en la publicación que hizo a través de su cuenta de Instagram.

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El cantante expresó también la emoción que le genera este relanzamiento. “Me hacía ilusión celebrar los 30 años de un álbum que nos ha dado tantas canciones memorables que hasta el día de hoy nos acompañan. Y además compartirles otras formas de escucharlas”, escribió en el mismo mensaje, en el que invitó a sus seguidores a realizar el pre-save a través del enlace disponible en su perfil.

El tema Carreteras Mojadas marcó el debut musical del artista peruano en 1996 y se mantiene en su repertorio tres décadas después.

Un año marcado por el lanzamiento de su sexto álbum de estudio

Este relanzamiento llega en un año en el que Christian Meier ya había tenido un hito musical relevante. En marzo, el artista presentó “Así Es La Ley”, su sexto álbum de estudio y el primero compuesto en su totalidad por él mismo, grabado en Los Ángeles bajo la producción de Gustavo Borner.

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El disco, integrado por nueve canciones, incluye el tema “Puerto de Palos”, una composición dedicada al músico peruano Pedro Suárez-Vértiz, con quien Meier compartió los inicios de su carrera. En entrevistas posteriores al lanzamiento, el cantante explicó que el álbum surgió a partir de melodías que había guardado durante años sin encontrar el arreglo adecuado, entre ellas “Yo Tan Bien”, una canción que comenzó a escribir hace más de tres décadas y que finalmente logró completar.

Reacciones de colegas y seguidores

El anuncio del relanzamiento de “No me acuerdo quién fui” generó una ola de comentarios en la publicación, que superó las 6.000 interacciones en menos de un día. Entre las figuras del entretenimiento que reaccionaron se encuentra Erick Elera, quien escribió “Maestro” acompañado de emojis de aplausos. También comentó su hijo, Stefano Meier, quien calificó al artista como “Un moderfokin ROCK STAR”.

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El cantante Christian Meier anuncia en su cuenta de Instagram la conmemoración de los 30 años de su álbum debut "No me acuerdo quién fui".

Los seguidores, por su parte, celebraron la noticia y plantearon pedidos adicionales. Varios usuarios solicitaron una edición física en formato vinilo para coleccionar el álbum, mientras que otros preguntaron por la posibilidad de un concierto para celebrar el aniversario. “Necesitamos que regrese el Festival de la Cerveza Cusqueña”, escribió una usuaria, en referencia a presentaciones previas del artista en ese evento.

El primer adelanto del relanzamiento llegó un día antes del anuncio oficial, cuando Christian Meier compartió un video en el que interpretaba fragmentos de “Carreteras Mojadas” y planteó a sus seguidores la posibilidad de celebrar el aniversario del disco. La respuesta masiva que recibió esa publicación anticipó el interés que despertó horas después la confirmación de la edición especial.

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Christian Meier presenta en redes sociales la edición conmemorativa de su primer disco con temas inéditos y grabaciones en vivo.

Con este relanzamiento, el cantante busca acercar su material más antiguo a nuevas generaciones de oyentes, al tiempo que ofrece a su público histórico una manera distinta de revivir las canciones que marcaron el inicio de su carrera musical en la década de los 90, en un año en el que también presentó nueva producción discográfica junto a su gira de conciertos “Así es el Tour”.