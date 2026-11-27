El oleaje impacta contra el litoral de Miraflores tras la restricción del acceso a las playas dispuesta por las autoridades locales. (Foto: ANDINA/Andrés Valle)

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La Municipalidad de Miraflores anunció la restricción temporal del acceso y la permanencia de personas en nueve playas del distrito debido a los oleajes anómalos que afectan el litoral peruano. La medida comenzará a regir desde las 00:00 horas del viernes 27 de noviembre y se extenderá hasta las 05:00 horas del domingo 29.

La disposición comprende las playas Los Delfines, Pampilla I y II, Waikiki, Makaha, Redondo I y II, Estrella y Tres Picos. Durante ese periodo, vecinos, visitantes y bañistas no podrán ingresar ni permanecer en estos espacios, como parte de las acciones preventivas para evitar accidentes ante las condiciones del mar.

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El anuncio se produjo luego de que la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú emitiera el Aviso Especial de Oleaje N.° 50-26. La advertencia contempla condiciones oceanográficas que afectan distintos sectores de la costa y motivaron medidas de seguridad en otros distritos de Lima.

Un comunicado de la Municipalidad de Miraflores restringe el acceso a nueve playas del distrito en Lima ante el aviso de oleaje emitido por la Marina de Guerra del Perú. (Municipalidad Distrital de Miraflores)

¿Qué playas de Miraflores permanecerán restringidas hasta el domingo 29 de noviembre?

La Municipalidad de Miraflores precisó que la restricción alcanzará nueve playas del distrito, tanto en el acceso como en la permanencia de personas dentro de estos espacios.

La lista comprende Los Delfines, Pampilla I y II, Waikiki, Makaha, Redondo I y II, Estrella y Tres Picos. La prohibición temporal empezará a la medianoche del viernes 27 y concluirá a las 05:00 horas del domingo 29 de noviembre.

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La comuna explicó que la decisión busca salvaguardar la integridad de los vecinos y visitantes frente a las condiciones extraordinarias del mar. Por ello, pidió a la población respetar las disposiciones municipales y evitar acercarse a las zonas restringidas durante el periodo establecido.

Conoce los detalles de la advertencia de oleajes anómalos que mantiene en alerta a la costa peruana. Se informa sobre el cierre de 96 puertos y las previsiones específicas por región.

Serenazgo y Policía Nacional supervisarán el cumplimiento de la medida

Para garantizar que se cumpla la restricción, las áreas operativas de las subgerencias de Gestión del Riesgo de Desastres, Serenazgo y Fiscalización y Control coordinarán acciones con la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía de Prevención del Delito de la jurisdicción.

Estas dependencias participarán en las labores de vigilancia y control para impedir el ingreso de personas a las playas comprendidas en la disposición. La intervención también busca reducir la exposición de bañistas y visitantes ante posibles cambios en la intensidad del oleaje.

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La municipalidad indicó que continuará evaluando las condiciones de seguridad de las playas y sus accesos en el contexto del Fenómeno El Niño y de las condiciones oceanográficas extraordinarias. También anunció que comunicará oportunamente cualquier actualización a partir de los pronunciamientos de la DHN.

Dos personas observan el avance del mar y el oleaje sobre la orilla de la playa Redondo, cerca de las estructuras de contención en Miraflores.

Marina advierte oleajes anómalos en el litoral hasta el domingo 29

La restricción en Miraflores coincide con la extensión del aviso especial de la Marina de Guerra del Perú por oleajes anómalos en todo el litoral, desde Tumbes hasta Tacna. La advertencia comprende actividades portuarias, pesqueras, deportivas y recreativas cercanas al mar.

De acuerdo con las previsiones de la Dirección de Hidrografía y Navegación, el comportamiento del mar variará según el tramo costero. Entre Chancay y San Juan de Marcona, sector que incluye Lima, el oleaje moderado aumentará a fuerte desde la tarde del viernes 27 de noviembre. Se espera que disminuya durante el sábado y alcance condiciones ligeras el domingo.

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El oleaje en la playa Redondo de Miraflores sobrepasa los muros costeros e inunda la calzada del circuito de playas de la Costa Verde.

El impacto también motivó restricciones en otros sectores de la Costa Verde. En Barranco, por ejemplo, la municipalidad mantiene cerradas sus seis playas, entre ellas Yuyos y Sombrillas, mientras evalúa las condiciones del borde costero.

La Marina recomendó a la población mantenerse alejada de muelles, rompientes y estructuras próximas al agua, además de seguir las indicaciones de las autoridades mientras permanezca vigente la alerta.