La agrupación de rock Amén interpreta su repertorio sobre el escenario iluminado frente al público asistente.

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La banda peruana Amén despedirá el año con un concierto de dos horas en el que parte del repertorio será elegido por sus seguidores. El grupo subirá al escenario con su formación completa para recorrer distintas etapas de su trayectoria.

El encuentro marcará el último de los dos conciertos que la agrupación realizará este año con todos sus músicos. La fecha propone un formato extendido, con una selección que reunirá canciones conocidas por el público, piezas de difusión radial, temas que aparecen con menor frecuencia en sus presentaciones y composiciones más recientes.

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La presentación ha sido anunciada como una cita de cierre de año para los seguidores del conjunto. La banda buscará condensar parte de su recorrido musical en una noche con un repertorio construido a partir de varias etapas de su discografía y de las propuestas que sus fanáticos compartieron en redes sociales.

Yield Bar recibirá el último show del año de Amén

La presentación de Amén se realizará el próximo viernes 11 de diciembre de 2026 en Yield Bar, recinto ubicado en la Plaza San Martín, una de las zonas más concurridas del Centro de Lima.

La elección del lugar mantiene a la banda en el circuito de conciertos del centro histórico de la capital. La zona reúne espacios dedicados a la música en vivo y facilita el acceso desde distintos puntos de Lima, especialmente para quienes se movilizan mediante transporte público hacia el Cercado.

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De acuerdo con la información publicada por Limeo, el evento está previsto para las 9:00 p. m. La organización recomienda a los asistentes revisar las condiciones de ingreso y las actualizaciones de la producción antes de asistir, debido a que la información logística de los conciertos puede tener modificaciones.

Además de la presentación musical, habrá venta de merchandising oficial. Los seguidores podrán encontrar polos, afiches autografiados, stickers, gorras y otros artículos vinculados con la banda. La venta de productos oficiales acompañará la fecha de cierre de año en Yield Bar.

Un afiche promocional de la banda Amén anuncia las fechas de sus presentaciones en formato eléctrico en el local Yield Rock de Lima.

El público participó en la elección del repertorio

Uno de los elementos centrales de este concierto será la participación de los seguidores en la selección de canciones. Amén impulsó una dinámica en sus plataformas digitales para conocer cuáles son los temas que el público espera escuchar en el show del 11 de diciembre.

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La iniciativa permitirá que algunas canciones solicitadas por los asistentes formen parte del listado final. De ese modo, el recital incluirá títulos habituales en las presentaciones de la agrupación, pero también podrá recuperar composiciones que no suelen estar presentes en sus conciertos más recientes.

La propuesta apunta a dar espacio a distintas generaciones de oyentes. A lo largo de su trayectoria, el grupo ha acumulado un catálogo que combina canciones asociadas a sus primeros años, producciones posteriores y material que continúa vigente dentro de los conciertos de rock peruano.

El formato de dos horas permitirá ampliar la cantidad de temas frente a una presentación convencional. El repertorio incluirá clásicos, éxitos radiales, canciones poco tocadas en vivo y nuevo material, según la información difundida sobre el evento.

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Marcello Motta encabezará a la formación completa de la banda

El concierto contará con los siete integrantes de la formación de Amén. Marcello Motta, fundador, primera guitarra y voz de la banda, liderará la presentación junto con Henry “el Chino” Ueunten en teclados, Manuel “el Pulpo” Chávez en batería, “Maluki” Santa Cruz en congas, Nathan Chara “el Rabino” en guitarra, Sebastián Roca en bajo y Juan “el Apache” Ferreyra en armónica.

La presencia de todos los músicos es uno de los puntos anunciados para la fecha. El grupo ha presentado durante el año formatos distintos, por lo que el recital en Yield Bar será una de las pocas ocasiones de 2026 en las que su alineación completa compartirá escenario.

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La inclusión de instrumentos como los teclados, las congas y la armónica forma parte de la sonoridad que la banda ha desarrollado a lo largo de su carrera. El concierto previsto para diciembre tendrá una estructura diseñada para abarcar esa diversidad musical en un espacio de dos horas.

La presentación también abrirá un lugar para canciones recientes. El nuevo material de la agrupación formará parte de la fecha, junto a temas que han permanecido en la memoria de quienes siguen al grupo desde sus primeras producciones.

Los integrantes de la agrupación musical Amén interpretan sus temas sobre un escenario iluminado ante el público asistente.

Entradas para ver a Amén en Lima están disponibles en Joinnus

Las entradas para el concierto se encuentran a la venta en la plataforma Joinnus. El valor informado parte de S/ 132,50, de acuerdo con el registro del evento publicado por Limeo. Los interesados pueden revisar la disponibilidad, los cargos aplicables y las condiciones de compra directamente en la plataforma de venta.

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El acceso al evento puede adquirirse a través del enlace oficial de Joinnus difundido por la producción: Amén en el Centro de Lima . Las plataformas de entradas suelen actualizar el stock en función de la demanda, por lo que el precio o la disponibilidad pueden variar hasta la fecha del concierto.

La cita del 11 de diciembre cerrará un año en el que Amén solo ha anunciado dos actuaciones con todos sus integrantes. La fecha reunirá al grupo en formato completo y ofrecerá un recorrido por canciones de distintas épocas, con una parte del repertorio definida a partir de las peticiones de sus seguidores.

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La plataforma de venta digital señala la fecha del 11 de diciembre de 2026 y una tarifa de 132,50 soles para la entrada general del concierto de la banda Amén. (Joinnus)