La Junta de Portavoces acordó invitar al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Spá, para presentarse ante el pleno. La citación tiene como objetivo que el canciller brinde explicaciones sobre los problemas técnicos y logísticos registrados en los grupos electrógenos y pantallas durante la misa realizada en la base aérea Las Palmas. Fuente: Canal N

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El canciller Carlos Espá deberá acudir a la Cámara de Diputados el próximo martes 1 de diciembre a las 3 p. m. para responder por los cuestionamientos a la organización de la misa de despedida del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas. La invitación busca que el titular de Relaciones Exteriores explique las decisiones adoptadas durante la preparación del multitudinario evento, que registró fallas en las pantallas, el sonido y el sistema eléctrico.

La decisión se tomó luego de que la Junta de Portavoces alcanzara un acuerdo sobre la presentación del ministro ante el Pleno. La propuesta recibió 67 votos a favor, 36 en contra y una abstención. Los diputados también establecieron que el debate durará dos horas, distribuidas proporcionalmente entre las bancadas y sin interrupciones.

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La convocatoria se produce en medio de los cuestionamientos por los contratos destinados a los servicios técnicos de la ceremonia, cuyo monto superó los S/11 millones. Un informe periodístico también reveló que el canciller habría recibido advertencias sobre problemas en los grupos electrógenos y las instalaciones eléctricas antes de la celebración religiosa.

Cámara de Diputados pedirá explicaciones a Carlos Espá por la organización de la misa papal

El acuerdo se adoptó durante la sesión del Pleno, en la que se admitió a debate la Moción de Orden del Día 1105-2026-2031-CD, con 71 votos a favor, 39 en contra y dos abstenciones. La iniciativa fue sustentada por el diputado Nery Fernández Nina, del Partido del Buen Gobierno, quien solicitó información sobre los compromisos internacionales asumidos por el Perú en el marco del denominado “Escudo de las Américas” y los gastos de la visita papal.

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En relación con la misa de despedida de León XIV, el legislador pidió que el canciller detalle cuánto costó la ceremonia, qué monto se ejecutó y cómo se desarrollaron las contrataciones de los servicios necesarios para el evento. Otros integrantes de la Cámara también plantearon interrogantes sobre la experiencia de las empresas proveedoras, las condiciones de los contratos y las responsabilidades de los funcionarios involucrados.

La diputada Indira Huilca Flores, por su parte, pidió explicaciones sobre las advertencias que, según indicó, formuló la Contraloría antes de las contrataciones directas. También cuestionó cómo se atendieron las observaciones relacionadas con la organización de la ceremonia religiosa en la base aérea.

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Un comunicado de la Cancillería anuncia investigaciones por el servicio de sonido y pantallas contratado para la misa del papa León XIV ante una multitud en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contratos por más de S/11 millones quedaron bajo cuestionamiento tras las fallas técnicas

La misa de despedida del papa León XIV, realizada el 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, registró problemas que afectaron a miles de asistentes. En distintos sectores del recinto, los fieles reportaron dificultades para escuchar la homilía y seguir la celebración mediante las pantallas instaladas en la explanada.

Para implementar los servicios técnicos, la Cancillería contrató a dos empresas con funciones diferenciadas. Pow Sang Sonido y Luces S.C.R.L. recibió S/8 millones 399 mil 800 por el alquiler e instalación de equipos de sonido, pantallas LED y transmisión audiovisual. Facogem Industrial obtuvo S/2 millones 652 mil 889 por el suministro de grupos electrógenos, cableado eléctrico y tomacorrientes.

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En total, ambas contrataciones sumaron S/11 millones 52 mil 689. La separación de los servicios generó cuestionamientos debido a que el funcionamiento de los equipos audiovisuales dependía del abastecimiento eléctrico proporcionado por la otra compañía.

El papa León saluda desde el papamóvil al llegar para celebrar la misa en la base aérea de Las Palmas, en el último día de su visita a Perú —país en el que anteriormente ejerció como misionero y obispo—, durante su viaje de 12 días por Sudamérica, en Lima (Perú), el 16 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi

La Cancillería reconoció las deficiencias y anunció investigaciones técnicas para esclarecer lo ocurrido. En su pronunciamiento, la institución indicó que buscaría determinar las responsabilidades y aplicar las penalidades correspondientes, de acuerdo con las condiciones establecidas en los contratos. También precisó que las contrataciones contaron con control concurrente de la Contraloría General de la República.

Informe periodístico reveló advertencias previas sobre los problemas eléctricos

Los cuestionamientos contra el titular de Relaciones Exteriores también se intensificaron tras la difusión de un informe de Cuarto Poder, que expuso presuntas irregularidades y deficiencias durante la preparación de la misa. Según lo reportado, la empresa encargada de los grupos electrógenos no habría contado con la experiencia necesaria para asumir el servicio, mientras que la proveedora de las pantallas habría llevado equipos diseñados para funcionar durante la noche y no durante el día.

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Se abren indagaciones por fallas en sistemas de audio y video durante la misa del Papa León XIV en Las Palmas. La Cancillería busca determinar responsabilidades tras el incidente que afectó a numerosos asistentes.

Uno de los aspectos más relevantes de la investigación periodística fue la presunta advertencia que habría recibido Carlos Espá sobre los problemas en el cableado y el sistema eléctrico antes de la ceremonia. Esta información motivó nuevos pedidos de explicaciones sobre las decisiones adoptadas por el sector y la respuesta que se dio a las observaciones técnicas.

Durante el debate parlamentario, el diputado Frank Krklec Torres, de Renovación Popular, pidió que el ministro informe sobre la experiencia de las compañías contratadas, el estado de los pagos y las responsabilidades de los funcionarios que participaron en la organización. Christian Aranda Vásquez también solicitó explicaciones por las deficiencias en las pantallas, el sonido y la logística del evento.

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La presentación de Espá permitirá a los diputados formular sus preguntas sobre estos cuestionamientos y conocer las explicaciones de la Cancillería. La convocatoria también incluirá los compromisos asumidos por el Perú en el marco del “Escudo de las Américas”, otro de los asuntos comprendidos en la moción parlamentaria.