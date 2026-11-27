Mauro Lionel repasa diez años de trayectoria como compositor y director orquestal antes de su presentación en el Teatro Municipal de Lima.

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A los tres años, Mauro Lionel Malca Peñaranda ya se sentía atraído por los sonidos de una guitarra pequeña, una batería de juguete y un pianito Casio que funcionaba con pilas. “Me divertía descubrir los sonidos y combinarlos”, recordó el propio músico en una entrevista con Infobae Perú.

Un año después, a los cuatro, ingresó a una academia de pre-piano y recibió su primer teclado real. Ese instrumento marcó el inicio de un camino que, diez años más tarde, lo llevó a dirigir orquestas sinfónicas completas en los escenarios más importantes de Lima.

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El próximo domingo 29 de noviembre, Mauro Lionel, de 13 años, subirá al escenario del Teatro Municipal de Lima para presentar ‘Sólo Premiados’, su décimo concierto de carrera y el cierre de una etapa que comenzó sin que él mismo fuera del todo consciente de lo que estaba haciendo.

El compositor peruano Mauro Lionel Malca posa con sus diplomas y trofeos internacionales.

Hoy acumula un catálogo superior a las 220 composiciones originales, un reconocimiento del Parlamento Británico como único representante peruano entre los 100 niños prodigio del mundo y un proyecto propio de alcance nacional que arrancará en 2027. Pero más allá de las cifras, su historia es la de un adolescente que compone sinfonías entre tareas de matemáticas y clases de química.

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Componer sin saber lo que estaba componiendo

Según el propio compositor, no tiene recuerdos precisos de cuándo decidió dedicarse a crear música, porque en sus primeros años ni siquiera distinguía entre interpretar y componer. “Viendo los videos que mis padres me filmaban, sé que empecé a componer a los cuatro años”, señaló. Sus primeras piezas, tituladas “Globo-Globo” y “Carro-Carro”, nacieron de forma espontánea, con letra y notas escritas a mano en papel mientras él las cantaba frente a la cámara familiar.

El músico peruano Mauro Lionel practica con teclados y piano durante sus primeros años de formación e iniciación artística.

“A esa edad no entendía la diferencia entre componer e interpretar. En la Academia aprendí a leer partitura y tocar las canciones que me indicaban. Pero en casa tocaba la música que me venía a la cabeza, como si fuera un juego. Componía sin saberlo”, explicó. De ese juego infantil surgió un catálogo que, una década después, supera las 220 obras. Entre ellas, Mauro Lionel identifica tres piezas que marcaron etapas distintas de su desarrollo musical.

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‘Mi mejor melodía’, compuesta a los seis años, nació de una improvisación al piano, sin partitura ni ensayo previo, durante una reunión familiar en la que buscó animar a su hermano menor, Adrián. ‘The Cube Song’, a los ocho años, inauguró lo que él mismo describe como una simbiosis entre las matemáticas y la música, línea que continuó con ‘The Fibonacci Sequence’ y que hoy desarrolla en la suite ‘Orders of Magnitude’. A los nueve años llegó ‘Alcyoneus Rhapsody’, creada íntegramente con el lenguaje de programación Scratch y luego arreglada para orquesta.

Mauro Lionel y sus primeros años de aprendizaje musical.

El verdadero punto de quiebre llegó a los 12 años, con su primera sinfonía, ‘SINFOSLOW, Op. 37′. “Pasar de componer para piano, formatos de cámara e inclusive rapsodias de varios movimientos, a estructurar una sinfonía completa exige otro tipo de arquitectura mental: tienes que pensar en el equilibrio de toda la masa orquestal, en el desarrollo temático a gran escala y en cómo mantener la tensión emocional durante toda la obra”, afirmó el compositor.

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La obra, estrenada en marzo en el Gran Teatro Nacional, le permitió establecer un registro personal: dirigió de memoria una pieza de tres movimientos con una duración de 34 minutos.

Entre el colegio, la astronomía y los ensayos de orquesta

La rutina de Mauro Lionel combina responsabilidades escolares con una actividad musical intensa. “Mi vida es una combinación de colegio, música y otras cosas que también me gustan mucho. Tengo que organizarme para cumplir con mis responsabilidades escolares. Me interesan especialmente las matemáticas, la astronomía, la biología y la química inorgánica”, relató.

A eso se suma el trabajo compositivo diario, los ensayos grupales previos a cada concierto y las horas dedicadas a escuchar música clásica y observar en YouTube a directores de orquesta en plena labor. Una vez por semana asiste además a un curso de Creación Musical en la Universidad Nacional de Música, donde experimenta con fusiones de géneros variados.

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Mauro Lionel, niño prodigio peruano, recibe premio global en Londres y lanza disco inspirado en la historia del Perú.

Ese equilibrio entre la vida escolar y la carrera artística cobró una dimensión distinta en 2025, cuando el compositor viajó a Londres para recibir el reconocimiento del Global Child Prodigy Awards en el Parlamento Británico. “Fue una experiencia extraordinaria, un motivo de muchísimo orgullo y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad. Recibir el reconocimiento del Global Child Prodigy Awards 2025 y estar entre los 100 niños prodigio del mundo, en una ceremonia realizada en Londres, en un lugar con tanta historia como el Parlamento Británico, fue algo que nunca voy a olvidar”, sostuvo.

Fue, según precisó, el único compositor premiado en la categoría de Música y Canto. “Pero creo que los premios no deben hacer que uno se conforme. Para mí, son una motivación para seguir estudiando, componiendo y mejorando”, agregó.

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El homenaje a Ayacucho y la fórmula detrás de 50 premios internacionales

Entre sus obras más recientes figura ‘La Gesta Andina’, el álbum sinfónico que presentará como homenaje al 202° aniversario de la Batalla de Ayacucho. Según explicó el compositor, la pieza busca abarcar un arco histórico completo. “Nació de mi deseo de rendir homenaje a acontecimientos fundamentales de nuestra historia: la creación del Tahuantinsuyo, su caída, las rebeliones que motivaron y la Batalla de Ayacucho como la consolidación de nuestra independencia”, indicó.

“Quería que el oyente pudiera sentir la fuerza de los Andes, la identidad de nuestros pueblos y el significado de la libertad”, añadió sobre su intención con la obra. En paralelo a ese proyecto de raíz histórica, Mauro Lionel atraviesa un año marcado por el reconocimiento internacional: 19 de sus composiciones obtuvieron en conjunto 50 galardones en siete competencias realizadas en 2025.

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Mauro Lionel celebrará diez años de trayectoria musical con el concierto "Sólo Premiados" en el Teatro Municipal de Lima.

“Ninguna fue creada pensando en presentarla en un concurso internacional, ante jurados muy exigentes. Por eso me emociona especialmente que las 19 composiciones que presenté hayan conseguido, entre todas, 50 galardones, incluyendo premios y reconocimientos especiales, en siete competiciones internacionales, en este año”, señaló. Se trata de piezas compuestas entre los ocho y los 12 años de edad, que combinan estilos clásicos, ritmos latinoamericanos y raíces andinas y selváticas, y que en el concierto del 29 de noviembre se presentarán juntas por primera vez.

Subir a escenarios como el Teatro Municipal o el Gran Teatro Nacional sigue generándole una mezcla de respeto y concentración. “Son templos de la cultura en el Perú, escenarios por donde han pasado varios de los más grandes artistas del mundo. Cuando salgo al escenario, ya sea para sentarme al piano o para subir al podio a dirigir la orquesta, los nervios iniciales se transforman inmediatamente en concentración absoluta”, afirmó.

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“Es una sensación única de conexión con los músicos y con el público; sientes que todo el trabajo silencioso de meses en casa cobra sentido en ese instante”, completó.

Una asociación para que otros niños también compongan

El cierre de este primer ciclo de diez conciertos no representa, según el propio compositor, el final de una etapa sino el inicio de otra con un objetivo distinto: trasladar su experiencia a otros niños peruanos. Para ello creó la Asociación Mauro Lionel por los Niños Compositores, que comenzará a operar en 2027.

El compositor y director peruano Mauro Lionel promociona la realización de su décimo concierto sinfónico "Sólo Premiados", programado para el domingo 29 de noviembre en el Teatro Municipal de Lima. El video promocional detalla los pasos para obtener entradas gratuitas mediante la plataforma Passline o acceder a pases especiales a través de una dinámica en su canal de YouTube y WhatsApp, acompañado de imágenes de presentaciones previas y premios obtenidos. Video: Instagram Mauro Lionel

“Estoy seguro de que en el Perú hay muchísimo talento musical en los niños, pero muchas veces falta el espacio o el impulso para que se atrevan a crear su propia música y no solo a interpretar la de otros. Creé la asociación para abrirles esa puerta: darles herramientas, acompañamiento y escenarios donde sus obras puedan ser escuchadas”, explicó. El plan, según detalló, contempla conseguir financiamiento para que orquestas infantiles y juveniles interpreten su música en distintos escenarios del país, con la expectativa de descubrir e impulsar nuevos talentos en el proceso.

“Para 2027 espero que podamos consolidar talleres de iniciación a la composición, organizar encuentros donde niños de distintas regiones estrenen sus propias piezas y demostrar que la nueva música clásica y música vernacular peruanas están vivas y se escribe hoy”, proyectó.

Consultado sobre cómo se imagina dentro de otra década, cuando cumpla veinte años de trayectoria, Mauro Lionel respondió sin dudar: “Me imagino habiendo culminado mi formación superior en un conservatorio internacional de primer nivel, posiblemente en Italia, que es un país con una tradición musical extraordinaria”.

Y cerró con una idea que resume el espíritu detrás de su próximo proyecto: “Pero, sobre todo, me imagino manteniendo intacta la misma curiosidad que tenía a los cuatro años frente al piano: las ganas de seguir descubriendo sonidos nuevos y de emocionar a la gente a través de la música”.