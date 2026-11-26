Fajos de billetes de cien soles se sitúan frente al Congreso de la República, cuyos miembros recibirán más de 46.000 soles en sueldos y bonificaciones en diciembre.

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El Perú atraviesa una escalada en el precio de los alimentos producto del Fenómeno El Niño (FEN), que según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) llevó la inflación en Lima a 5,25% en octubre, su nivel más alto en tres años. En ese contexto, los 130 integrantes del nuevo Congreso bicameral recibirán en diciembre un desembolso superior a los 46.000 soles cada uno por concepto de sueldo, bonos y aguinaldo navideño, según una boleta de pago difundida por Buenos Días Perú.

De acuerdo con el acuerdo 050-2026-2027 emitido por la comisión directiva del Parlamento, se dispuso la adquisición y recarga de tarjetas electrónicas de consumo por 1.900 soles en concepto de aguinaldo navideño 2026. El beneficio no se limita a los congresistas, sino que alcanza también al personal del servicio parlamentario, pensionistas, edecanes, locadores de servicios y hasta al capellán de la institución, independientemente de su régimen laboral.

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Congreso del Perú 2026: elección de la Mesa Directiva de la nueva Cámara de Diputados. (Foto: Congreso)

Más de 46 mil soles en diciembre

Según el documento revisado por el noticiero matutino, cada senador y diputado percibirá un sueldo mensual de 15.600 soles, una gratificación por el mismo monto, 11.000 soles por bono funcional congresal, 2.800 soles por semana de representación y 1.900 soles correspondientes a la tarjeta navideña. La suma de estos conceptos arroja un total de 46.900 soles para el mes de diciembre.

La senadora Ruth Luque cuestionó la falta de transparencia en torno a estos beneficios y señaló que la situación se repite respecto al período legislativo anterior. “El periodo pasado pasó lo mismo y recuérdese que no ha sido ni siquiera posible cuestionar el tema de los bonos”, afirmó la parlamentaria, quien agregó que las decisiones se concentran en la mesa directiva sin que el resto de legisladores tenga acceso a los detalles del presupuesto aprobado.

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Los parlamentarios del Congreso de Perú recibirán un total de 46.900 soles en diciembre entre sueldo, bonos y aguinaldo navideño en un contexto de inflación medido por el INEI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto del doble FEN en el precio de alimentos

El país enfrenta por primera vez la coincidencia de un Fenómeno El Niño (FEN) Costero de magnitud extraordinaria y un FEN Global de magnitud muy fuerte, un escenario sin precedentes desde los episodios de 1982-83 y 1997-98, según el Instituto Peruano de Economía (IPE). Esta combinación, junto al encarecimiento internacional del petróleo por la guerra en Medio Oriente, impulsó la inflación en Lima hasta 5,25% en octubre, su nivel más alto en más de tres años, con los alimentos como uno de los rubros más afectados por el alza.

Once productos de la canasta básica registran alzas de hasta 320% en los mercados mayoristas del país respecto a hace dos años. La zanahoria, el caso más extremo, pasó de 0,54 a 2,27 soles entre noviembre de 2024 y noviembre de 2026, mientras la arveja verde acumuló un incremento de 151,6% en el mismo período. El economista Melvin Escudero advirtió que estos valores representan la referencia más económica para el consumidor, dado que los precios en mercados minoristas y supermercados resultan considerablemente más altos.

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Vinelli vinculó el alza de precios al encarecimiento del petróleo, los fertilizantes y el transporte. En Lima, la zanahoria subió 182% entre octubre y noviembre, según el Midagri. Foto: difusión

Posturas divididas en el Congreso

Frente a los cuestionamientos, algunos congresistas optaron por anunciar el destino que darán al dinero recibido. El diputado Javier Cipriani, de Renovación Popular, informó que donará la totalidad de su tarjeta navideña a la compra de víveres. “No podemos ser indiferentes ante la necesidad de tantas familias peruanas que luchan día a día por llevar un plato de comida a sus hogares”, sostuvo en declaraciones al programa.

En contraste, el diputado Jaime Abensur, de Fuerza Popular, defendió la entrega del aguinaldo como un beneficio equiparable al que recibe cualquier trabajador en situación laboral formal. Por su parte, la senadora Milagros Jáuregui, también de Renovación Popular, expresó su disposición a donar el monto, aunque precisó que la decisión debe adoptarse de manera conjunta dentro de su bancada, dado que se trata de un tema que nunca antes se puso a discusión.

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Senadores y diputados participan en la sesión de instalación del Congreso Bicameral| Congreso de la República

El beneficio navideño forma parte de un acuerdo colectivo suscrito con los sindicatos de trabajadores del Congreso, que contempla la adquisición de 5.393 tarjetas electrónicas. El monto total destinado a esta entrega asciende a 10,3 millones de soles, según precisó el citado medio.