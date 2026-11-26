Milett Figueroa interviene frente a un micrófono en una composición fotográfica junto a una panelista de la televisión argentina. (YouTube: Sin +Que decir)

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Milett Figueroa rechazó las acusaciones sobre supuestos vestidos de diseñador que habría retenido durante su paso por el programa argentino ‘Bailando’ y cuestionó a la panelista Ximena Capristo por difundir, según afirmó, versiones sin sustento.

La modelo peruana abordó el tema este 26 de noviembre durante su visita al espacio de streaming ‘Sin + Que Decir’, conducido por María Pía Copello.

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La controversia se originó a partir de un cruce previo entre Figueroa y Capristo en el ciclo argentino ‘Sálvese quien pueda’ (SQP). Allí, la actriz y panelista aseguró que la peruana se habría quedado con prendas pertenecientes a diseñadores después de participar en el certamen de baile. En esa conversación, la acusación no estuvo acompañada de nombres, fechas, documentación ni pruebas exhibidas al aire.

Figueroa sostuvo que las versiones de Capristo cambiaron durante el intercambio y pidió precisión sobre las personas o empresas que estarían involucradas. “Ni idea de lo que está hablando. Por eso yo le pido que me mencione nombres y no menciona ningún nombre”, manifestó.

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Milett Figueroa pidió nombres y cuestionó las distintas versiones de la acusación

La modelo peruana señaló que, en un primer momento, la panelista se refirió a un diseñador y luego extendió el señalamiento a varios responsables de vestuario. Según relató, más tarde también se aludió a una productora, aunque sin identificarla de manera concreta.

“Lo primero había dicho un diseñador, luego dijo de los diseñadores, todos los vestidos de los diseñadores. Después dijo que yo había… de una productora. No dijo el nombre. Pregunté el nombre. Letra D. ¿Quién será letra D?”, declaró Figueroa, quien tomó con incredulidad la falta de datos específicos en la acusación.

Para la figura peruana, el asunto no debería quedar limitado a una discusión televisiva si se trata de una imputación que puede afectar su imagen profesional. “No pudieron fundamentar una acusación tan grave”, afirmó durante su conversación con Copello.

La artista sostuvo que trabaja en medios de comunicación y remarcó que no reside actualmente en Argentina, país en el que participó en el formato de baile. También cuestionó que el tema reaparezca después de varios años, sin que se hayan presentado elementos concretos que respalden la versión difundida por Capristo.

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Durante una entrevista para un programa de podcast y streaming, la modelo y actriz Milett Figueroa utiliza los micrófonos para pronunciarse respecto a los comentarios emitidos por una panelista de televisión argentina sobre la devolución de vestidos de diseñador.

La modelo dijo que evalúa llevar el caso a la Justicia

En su descargo, Milett Figueroa consideró que una acusación de estas características podría tener consecuencias legales. “Eso me parece que sí debe ir a juicio, porque están hablando de una persona que trabaja en los medios, que encima no se mete con nadie”, expresó.

La modelo no detalló si ya inició acciones judiciales ni identificó a los posibles responsables de una demanda. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de recurrir a la vía legal y anticipó que dará nuevos pasos ante lo que considera información falsa difundida públicamente.

Figueroa también dirigió sus críticas a la producción de Sálvese quien pueda, espacio donde ocurrió el enfrentamiento inicial. “Más bien habría que evaluar la producción del programa SQP, a quién están poniendo de panel”, señaló.

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En ese sentido, fue enfática al reprochar la circulación de versiones que, de acuerdo con su postura, no fueron contrastadas. “Es una vergüenza la desinformación y es una vergüenza utilizar el nombre de una persona que ni siquiera es de ese país para poder hacer prensa y notas falsas”, sostuvo.

Milett Figueroa declara frente a un micrófono en un estudio de transmisión sobre acusaciones públicas en su contra. (YouTube: Sin +Que Decir)

El cruce con Ximena Capristo

La disputa entre Milett Figueroa y Ximena Capristo se produjo cuando la peruana fue contactada por ‘Sálvese quien pueda’ para abordar otro asunto. La entrevista estaba enfocada en los comentarios de los periodistas Nelson Castro y Mercedes Ninci sobre Chiclayo, en el contexto de la cobertura de la visita del papa León XIV al Perú.

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El diálogo cambió de rumbo cuando Capristo intervino para referirse a la participación de Figueroa en Bailando. La panelista afirmó que existía un episodio anterior entre ambas y la acusó de haber tratado de silenciarla. Además, mencionó a una productora a quien, según su relato, la modelo habría pedido realizar compras personales sin entregarle dinero.

La tensión creció cuando Capristo afirmó que Figueroa debía devolver vestidos de diseñadores que, de acuerdo con su versión, habrían quedado en poder de la modelo tras el concurso. Durante el intercambio televisivo, la panelista no mostró documentos ni identificó públicamente a los diseñadores o a la productora mencionada.

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Figueroa reaccionó al planteo con una frase que repitió en varias oportunidades: “No te conozco”. La modelo indicó que no entendía por qué Capristo se dirigía a ella con ese tono ni por qué formulaba los señalamientos en vivo.

Durante una emisión televisiva en Argentina, la panelista Ximena Capristo confrontó por vía telefónica a la modelo Milett Figueroa en relación con el uso de unos vestidos. Durante la comunicación en directo, se produjo un intercambio de posturas entre ambas figuras públicas que culminó con la interrupción de la llamada. El programa expuso el momento en pantalla junto a las reacciones de las integrantes del panel.

“A mí no me hables como te da la gana”, respondió Figueroa

La conversación se volvió más tensa cuando Capristo justificó su intervención por su rol dentro del programa. “Bueno, porque yo trabajo en este programa y comenté algo”, respondió la panelista argentina ante el reclamo de Figueroa.

La explicación no conformó a la invitada, quien sostuvo que el trabajo de Capristo en el ciclo no habilitaba un trato que consideró inapropiado. “Y no me interesa que tú trabajes en un programa. Tú no me puedes hablar como te da la gana”, contestó la peruana.

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Capristo negó haberla insultado y afirmó que estaba expresando su posición. “Yo hablo, no te estoy faltando el respeto. No te insulté en ningún momento”, dijo. Figueroa, sin embargo, mantuvo su incomodidad y volvió a exigirle que moderara la manera en la que se dirigía a ella.

“Reina, reina, a mí no me hables como te da la gana”, respondió Figueroa. La panelista replicó que se expresaba libremente: “Yo hablo como se me da la gana a mí. Siempre hablo como se me da la gana a mí”.

La modelo insistió entonces en que no tenía una relación previa con Capristo. “Yo no te conozco. No te conozco”, señaló antes de que el diálogo llegara a un punto sin posibilidad de acuerdo.

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Tras varios minutos de discusión, Figueroa decidió finalizar la comunicación. “Bueno, reina, adiós”, dijo antes de retirarse de la entrevista al aire.

Milett Figueroa protagoniza tenso momento y corta llamada en vivo en programa de Argentina