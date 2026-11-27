Lucciana Pérez está a un solo triunfo de alcanzar el Top 300 del ranking WTA. Crédito: ATPerú.

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Un 1.60 de estatura en que cabe un corazón gigante y una entrega sin igual. Lucciana Pérez ha dado un paso enorme en el W75 de Florianópolis al acceder a los cuartos de final y asegurar su mejor posición en el ranking WTA y ahora va por más: una potencial victoria ante la brasileña Laura Pigossi, segunda siembra, la clasificaría a semifinales y al Top 300 del ranking WTA.

La limeña de 22 años afrontará este viernes uno de los partidos más trascendentes de su carrera profesional. La peruana, ubicada en el puesto 333 del ranking de la WTA, ya tiene asegurado su ingreso entre las 315 mejores del mundo, pero un nuevo triunfo le permitiría cruzar una barrera inédita. Busca entrar al Top 300.

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La rival será Laura Pigossi, número 265 de la clasificación y segunda preclasificada del W75 de Florianópolis. La brasileña tendrá la condición de local y una mejor ubicación en el escalafón, aunque Pérez llega respaldada por una serie de resultados que le devolvieron confianza sobre la arcilla. El cruce definirá a una de las semifinalistas del torneo.

La clasificación entre las cuatro mejores le otorgaría a la primera raqueta peruana los puntos necesarios para instalarse por primera vez dentro del Top 300. Pérez ya tiene garantizadas 225 unidades desde la próxima actualización del ranking, cifra que supondrá su mejor registro hasta ahora.

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Lucciana Pérez se hizo un lugar entre las ocho mejores del W75 de Florianópolis 2026. Crédito: Tenis al Máximo.

El duelo ante Pigossi exigirá una actuación de máxima regularidad. La tenista brasileña es una de las favoritas del cuadro, pero la peruana ha mostrado recursos para sostener intercambios largos, presionar con la devolución y responder en los momentos determinantes de los partidos que disputó en Brasil durante las últimas semanas.

Siete victorias al hilo en Brasil

La racha de Lucciana Pérez comenzó en el W35 de São Paulo, torneo que conquistó el domingo 22 de noviembre y que le permitió llegar con impulso a Florianópolis. La peruana encadenó cuatro triunfos para levantar el trofeo sobre arcilla: debutó con un doble 6-2 ante la argentina Berta Bonardi, luego venció a la estadounidense Demi Tran por 6-2 y 6-0 y superó a la suiza Marie Mettraux por 6-3 y 6-1 en los cuartos de final.

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En semifinales, Pérez derrotó a la argentina Victoria Bosio con un 6-3 y 6-1 que la instaló en la definición. Allí enfrentó a la mexicana Ana Sofía Sánchez y completó una semana sin ceder sets: ganó por 6-3 y 6-0 para celebrar el título. Campeona en São Paulo fue el punto de partida de una secuencia que la mantiene invicta en Brasil.

Sin margen para extender los festejos, la tenista peruana se trasladó a Florianópolis y mantuvo el nivel. En su estreno en el W75 venció a la brasileña Ana Candiotto por 6-4 y 6-2, partido en el que respondió después de un primer set disputado y elevó su regularidad en el segundo parcial.

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Cada victoria en Florianópolis puede acercar a Lucciana Pérez a una recompensa mayor. El certamen brasileño distribuye premios económicos y unidades para el ranking, con cifras que aumentan conforme avanzan las rondas. (Redes Sociales)

La séptima victoria consecutiva llegó frente a la chilena Barbara Gatica, a quien derrotó por doble 6-2 en los octavos de final. Pérez estableció una diferencia marcada desde la devolución: ganó 62 puntos contra 46 de su rival y aprovechó las cinco oportunidades de quiebre que generó. Cinco roturas convertidas inclinaron el desarrollo a su favor.

Gatica pudo recuperar un quiebre al inicio del primer set, pero no volvió a encontrar respuestas. Pérez ganó 31 puntos con el servicio y otros 31 al resto, además de imponerse en siete juegos de saque. Esa solidez le permitió cerrar el encuentro con amplitud y asegurar su presencia entre las ocho mejores del certamen.

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A semifinales en dobles

La jornada también dejó una noticia favorable para Lucciana Pérez en la competencia de dobles. La peruana y la mexicana Marian Gómez Pezuela Cano avanzaron a las semifinales tras imponerse a las brasileñas Luiza Fullana y Thaisa Pedretti por 6-3 y 6-4. Victoria en dos sets para una dupla que sumó su segundo triunfo en el certamen.

Pérez y Gómez Pezuela controlaron el encuentro ante rivales locales y lograron diferencias en los pasajes decisivos de cada manga. La pareja peruano-mexicana venía de eliminar a las primeras sembradas, Valeriya Strakhova y Daria Egorova, a quienes vencieron por 4-6, 6-3 y 10-3 en el super tie-break.

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Este viernes, la peruana tendrá doble actividad por tercer día consecutivo. Primero enfrentará a Pigossi por el pase a las semifinales de ’singles’ y luego volverá a la cancha junto a Gómez Pezuela para medirse con las brasileñas Marjorie Souza y Pietra Rivoli.