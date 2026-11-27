La Policía Nacional del Perú custodia en la vía pública a tres presuntos miembros de la banda Los Marcas del Norte intervenidos durante un operativo en el distrito de Comas. (Foto: Ministerio del Interior)

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Tres presuntos integrantes de la banda criminal Los Marcas del Norte fueron capturados durante un operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el distrito de Comas. Los intervenidos son investigados por su presunta participación en delitos como robo agravado, tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego.

La intervención permitió incautar un revólver, municiones, dos pasamontañas y 60 envoltorios de pasta básica de cocaína (PBC). Los agentes llegaron hasta el lugar luego de recibir información de inteligencia sobre la presencia de varios sujetos en actitud sospechosa que se desplazaban a bordo de vehículos.

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Los detenidos fueron identificados como Jaime Medina Flores, de 29 años, conocido como ‘Malandro’; Anthony Pérez Segovia, de 34 años, alias ‘Negro’; y Piero Eguizabal Basurto, de 23 años, llamado ‘Pequeño’. Los tres quedaron bajo investigación por los presuntos delitos de tenencia ilegal de armas de fuego, tráfico ilícito de drogas, robo agravado y pertenencia a una banda criminal.

Sospechosos intentaron escapar al advertir la presencia de los policías

De acuerdo con información del Ministerio del Interior, la alerta fue proporcionada por la División Regional de Inteligencia de la Policía Nacional, que detectó la presencia de varios sujetos en actitud sospechosa en la intersección de la avenida Belaúnde con el jirón Sucre, en Comas.

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La Policía Nacional del Perú exhibe un arma, municiones, droga y objetos incautados tras la detención de presuntos miembros de Los Marcas del Norte en Comas. (Foto: Ministerio del Interior)

Tras recibir esta información, agentes de la unidad Águila Negra se desplazaron hasta el punto para ejecutar la intervención. La presencia de los efectivos sorprendió a los sospechosos, quienes intentaron escapar al advertir el despliegue policial.

Sin embargo, la reacción de los agentes permitió frustrar la huida e intervenir a los tres sujetos. Posteriormente, los efectivos realizaron el registro personal y vehicular, durante el cual encontraron el armamento, las municiones, los pasamontañas y los envoltorios con droga.

Los objetos incautados quedaron como parte de las diligencias correspondientes para esclarecer las actividades que presuntamente realizaban los intervenidos y determinar su vinculación con los delitos investigados.

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Tres detenidos serán investigados por robo agravado y tráfico de drogas

Los tres hombres quedaron bajo investigación por cuatro presuntos delitos. Entre ellos figuran la tenencia ilegal de armas de fuego, el tráfico ilícito de drogas, el robo agravado y la pertenencia a una banda criminal.

La Policía Nacional del Perú presenta a tres presuntos miembros de la banda Los Marcas del Norte junto al armamento y la droga incautados en Comas. (Foto: Ministerio del Interior)

La intervención se enmarca en las acciones policiales contra organizaciones delictivas que operan en Lima Metropolitana. Según el Ministerio del Interior, el despliegue se realizó a partir de información recopilada por las unidades de inteligencia, que permitió identificar la presencia de los sospechosos antes de ejecutar el operativo.

La investigación deberá establecer las circunstancias en las que los detenidos habrían participado en las actividades delictivas atribuidas a Los Marcas del Norte, así como el origen y la finalidad del armamento y las sustancias incautadas.

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Policía también captura a presunto implicado en homicidio en el Callao

En otra intervención, la Policía Nacional capturó en flagrancia a Kevin Salas Arones, de 36 años, señalado como presunto responsable de un homicidio cometido con arma blanca en el cruce de las avenidas Santa Rosa y Alameda, en el Callao.

Según el Ministerio del Interior, después del ataque el sospechoso huyó del lugar. Sin embargo, los agentes de la Comisaría PNP Ramón Castilla activaron el Plan Cerco y lograron ubicarlo poco después.

La Policía Nacional del Perú presenta los objetos y armas blancas incautados a un hombre detenido por un presunto homicidio en el Callao. (Foto: Ministerio del Interior)

Durante la intervención, los efectivos encontraron dos cuchillos que fueron puestos a disposición de las autoridades como parte de las investigaciones por el presunto delito de homicidio doloso.

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Operativos policiales también se desplegaron en Santa Anita y Ate

Las acciones de seguridad incluyeron operativos nocturnos de patrullaje a pie y motorizado en distintos sectores de Lima Este, como parte de las medidas dispuestas durante el estado de emergencia en Lima Metropolitana.

En Santa Anita, el despliegue estuvo a cargo del jefe de la División Policial Este II, coronel PNP Carlos Quinteros Arias. Durante las intervenciones, los agentes identificaron a tres sujetos que tenían en su poder objetos presuntamente robados.

Efectivos de la unidad Halcones de la Policía Nacional coordinan acciones de patrullaje preventivo durante un operativo nocturno en Lima Este. (Foto: Ministerio del Interior)

En paralelo, unidades motorizadas recorrieron sectores de Ate identificados por su incidencia delictiva. Estas acciones buscaron reforzar el patrullaje preventivo y la presencia policial en las calles.

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Los operativos formaron parte de las medidas del Comando Unificado para intensificar el control territorial y enfrentar a las organizaciones criminales en distintos puntos de Lima Metropolitana.