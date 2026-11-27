Pope Leo XIV waves at followers from the popemobile on his way to the Church of the Nazarenas to venerate the image of the Lord of Miracles, in Lima on November 12, 2026. Pope Leo XIV arrived in his "beloved" Peru on November 11, a nostalgic return to the nation where he spent two decades as a missionary before being tapped to lead the world's 1.4 billion Catholics. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

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Latam Airlines Perú presentó el concurso de fotografía “León XIV vuela a casa”, una iniciativa que invita a ciudadanos y periodistas a compartir sus imágenes de la visita del papa León XIV al país, realizada del 11 al 16 de noviembre. La convocatoria busca reconocer fotografías capaces de transmitir las emociones y expresiones de fe que marcaron el recorrido papal, según informó Andina.

“La iniciativa busca reconocer aquellas fotografías que, más allá de registrar un momento, sean capaces de transmitir las emociones, historias y expresiones de fe que acompañaron la visita papal”, explicaron los organizadores en una nota de prensa recogida por la agencia estatal. La gerente senior de Asuntos Corporativos de Latam, Mónica Obando, señaló que “este concurso es una invitación a compartir recuerdos y a mantener viva la emoción de un acontecimiento que nos unió como país”, en declaraciones difundidas por Andina.

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El Papa León XIV asiste a una reunión sobre los desafíos y esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la Plaza de Armas de Lima, Perú, el 12 de noviembre de 2026. La visita marca la tercera y última etapa del viaje apostólico del pontífice a Sudamérica, que se desarrolla del 06 al 17 de noviembre. (Papa) EFE/DANIEL DAL ZENNARO

Dos categorías para participar

La convocatoria contempla dos modalidades diferenciadas. La categoría Ciudadana está dirigida al público general, mientras que la categoría Periodística se destina a fotoperiodistas y periodistas que cubrieron el acontecimiento para medios de comunicación.

Las fotografías serán evaluadas por un jurado compuesto por cinco especialistas en fotografía, periodismo y comunicación con trayectoria profesional o académica reconocida. Los criterios de selección incluyen el impacto emocional de las imágenes, su calidad técnica, composición, originalidad y capacidad narrativa, de acuerdo con la información proporcionada por los organizadores.

A faithful waves a Peruvian flag as Pope Leo arrives on the popemobile to celebrate Mass at the Pampas de Pimentel during his return to the region where he served as bishop of Chiclayo from 2015 to 2023, as part of his 12-day trip to South America, in Pimentel, Peru, November 13, 2026. REUTERS/Yara Nardi

Premios según categoría

En la categoría Ciudadana, el primer lugar recibirá un pasaje doble de ida y vuelta a un destino nacional operado por Latam en el Perú, mientras que el segundo lugar obtendrá 10.000 millas Latam Pass. En la categoría Periodística, los incentivos son mayores: el primer puesto otorga un pasaje doble de ida y vuelta desde Lima a un destino internacional de la red de Latam Airlines Perú, y el segundo, 20.000 millas Latam Pass.

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Las postulaciones estarán abiertas del 26 de noviembre al 11 de diciembre al mediodía, según precisó Andina. Podrán participar personas mayores de 18 años que hayan tomado fotografías durante la visita papal, ya sea con cámaras profesionales o teléfonos celulares.

Para participar, los interesados deberán completar el formulario de inscripción disponible en el sitio web habilitado por la aerolínea, adjuntar su fotografía y aceptar las bases y términos y condiciones del concurso. Los ganadores serán anunciados el 17 de diciembre a través de los canales oficiales de Latam.

Pope Leo XIV waves to the faithful from the popemobile as he arrives for a prayer vigil with young people and university students at the National Stadium in Lima on November 12, 2026. (Photo by Luis ACOSTA / AFP)