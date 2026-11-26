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El Gobierno puso en marcha la Operación Nacional para el Internamiento de Armas de Fuego, un despliegue que busca retirar de domicilios las armas asociadas a licencias canceladas. La primera etapa comenzó en los siete distritos del Callao, donde las autoridades identificaron a 298 personas con 376 armas de fuego en situación administrativa irregular.

La intervención está a cargo de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y los municipios. El plan forma parte del Comando Unificado, impulsado para enfrentar las amenazas del crimen organizado y reforzar la seguridad ciudadana.

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Para ubicar, notificar y fiscalizar a los titulares, la operación movilizó 15 equipos integrados por fiscalizadores, policías y personal de serenazgo. “Con esta operación buscamos que las armas vinculadas a licencias canceladas salgan de los domicilios y permanezcan bajo custodia de la autoridad. Nuestra prioridad es recuperar el control de estas armas y evitar que terminen en manos de la delincuencia”, dijo Eswin Manay, titular de la Sucamec.

Propietarios podrán regularizar las licencias o entregar las armas

Según el Ministerio del Interior (Mininter), los equipos realizan visitas domiciliarias y ofrecen orientación sobre las opciones previstas por la Ley N°31694. Los propietarios pueden regularizar su situación, si cumplen los requisitos establecidos, o entregar el arma para su internamiento definitivo. En ambos casos, el armamento pasa a los almacenes de la autoridad mientras se resuelve su condición administrativa.

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El despliegue se extenderá a Lima Metropolitana y otras regiones, con prioridad en zonas de mayor incidencia delictiva. El Mininter señaló que el objetivo es reducir los riesgos de la circulación de armas fuera de los parámetros legales. La medida apunta a que el control estatal alcance cada registro pendiente, como una red que se cierra antes de que un arma cambie de manos.

“De esta manera, el Estado busca reforzar el control sobre las armas de fuego cuya situación legal requiere atención por parte de la autoridad competente y reducir los riesgos asociados a su circulación fuera de los parámetros establecidos”, dijeron desde el Mininter.

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La entidad añadió que las intervenciones combinan trabajo territorial, revisión documental y coordinación entre instituciones para prevenir el desvío de armamento hacia actividades delictivas.

FOTO: Agencia Andina.

Task Force rastreará armas, municiones y explosivos de uso civil

Como parte de la estrategia, la Sucamec presentó el Task Force, un equipo de especialistas de la entidad, el Mininter y la PNP. El grupo analizará información, identificará riesgos y seguirá la trazabilidad de armas de fuego, municiones y explosivos de uso civil. Su trabajo parte de los datos que permitieron localizar licencias canceladas y vincularlas con las armas registradas.

La unidad coordinará con la PNP y el Ministerio Público para detectar redes de comercialización clandestina de armas, municiones y explosivos.

También aportará información para las investigaciones vinculadas al crimen organizado. Esa coordinación permitirá contrastar registros, movimientos y alertas, antes de definir nuevas intervenciones en los territorios que el Estado considere prioritarios.

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