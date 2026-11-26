Un temporal de lluvia ha azotado Piura, dejando a su paso calles inundadas y escenas de caos. Automóviles y transeúntes luchan por avanzar en medio del agua que cubre la ciudad.

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Las lluvias de extrema intensidad en Piura que se registraron este jueves 26 de noviembre activaron al menos diez quebradas en las provincias altoandinas de Morropón, Ayabaca y Huancabamba.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que los acumulados superaron los 40 milímetros y que hubo truenos y vientos superiores a 35 kilómetros por hora.

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Un transeúnte camina con el agua hasta la cintura por una calle anegada en Piura mientras varios vehículos permanecen parcialmente sumergidos. (Walac Noticias)

La precipitación, que duró menos de una hora la tarde de hoy, también alcanzó la ciudad de Piura. Comenzó en Castilla, pasó por 26 de Octubre y llegó al distrito de Piura, con mayor presencia en el centro urbano y sectores cercanos. Videos difundidos en redes sociales mostraron calles con acumulación de agua e ingresos de agua en establecimientos comerciales.

Las restricciones en la sierra afectan las rutas hacia Huancabamba, Canchaque y Huarmaca. La activación de las quebradas dejó sin paso a centros poblados de esas zonas, aunque la información disponible no precisó el número de personas afectadas ni el plazo para restablecer la circulación. Los caminos de tierra y las pendientes elevan el riesgo.

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Senamhi mantiene alerta roja hasta el domingo 29 de noviembre

El Senamhi mantiene una alerta roja hasta el domingo 29 de noviembre para Tumbes y Piura, por precipitaciones de moderada, fuerte y extrema intensidad. El organismo había advertido que las lluvias continuarían durante las siguientes horas y podrían extenderse a otros sectores regionales, acompañadas por ráfagas cercanas a 35 kilómetros por hora.

En su reporte más reciente, el organismo registró 23,1 milímetros en Morropón, 5,3 milímetros en Huarmaca y 3,2 milímetros en Santo Domingo.

Lluvias de extrema intensidad se registran en Piura.

Para las próximas horas, prevé lluvias de moderada intensidad en Ayabaca, Morropón y Huancabamba. En Morropón, Buenos Aires y Huarmaca los acumulados podrían alcanzar 10 milímetros, mientras que Salitral y San Juan de Bigote superarían 15 milímetros.

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El titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Marco Vinelli, indicó que Piura recibiría las primeras precipitaciones previstas y que Tumbes las tendría al día siguiente.

Luego, el pronóstico incluye lluvias en Cajamarca, Huánuco y Cusco. “Hoy día se iniciarían esas lluvias según los pronósticos en la región de Piura, mañana jueves en la región de Tumbes y los siguientes días en las otras partes del país”, sostuvo.

La región de Piura se encuentra en alerta máxima debido a las lluvias torrenciales que superan los 40 milímetros y vientos intensos. Comunidades enteras están aisladas y la preocupación crece por la vulnerabilidad de la ciudad ante eventos climáticos de esta naturaleza. | Canal N

Las zonas urbanas vigilan posibles aniegos por la acumulación de agua

Los vecinos de Ignacio Merino y El Chilcal permanecen atentos ante aniegos, pues son sectores donde el agua suele acumularse cuando llueve. Las autoridades no comunicaron medidas específicas por los cortes de tránsito ni una evaluación de daños.

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El fenómeno ocurre en un contexto de vigilancia por el Fenómeno El Niño, que puede alterar los patrones de temperatura y precipitaciones en el país. En el norte, las lluvias pueden provocar crecidas de ríos, desbordes, cortes de carreteras y afectaciones en zonas rurales o urbanas. El Senamhi pidió atender los avisos sobre la evolución.

Un joven traslada a una mujer sobre su espalda para cruzar una calle anegada por las lluvias registradas en Piura. (Walac Noticias)

En Tumbes, el pronóstico contempla precipitaciones de moderada intensidad en las provincias de Contralmirante Villar y Tumbes. La información oficial señaló que las lluvias localizadas también podrían alcanzar Lambayeque. El monitoreo continuará mientras las precipitaciones avancen sobre la costa y sierra norte durante el periodo de alerta vigente hasta el domingo.

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