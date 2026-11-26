Martín Távara ha definido su destino. Después de algunos días de analizar ofertas, se decantó por la propuesta más formal y estimulante para emprender su carrera internacional: ha firmado un contrato con el histórico Petro de Luanda del fútbol de Angola, marcando un capítulo totalmente inesperado.
Al anunciar su marcha de Sporting Cristal, donde cumplió un muy buen ciclo formativo hasta llegar al plantel principal, en el que militó por cerca de una década con un status de inamovible por distintos cuerpos técnicos, la intención del mediocentro siempre fue mirar al exterior.
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En esas surgió un primer contacto oficial por parte del Petro de Luanda, tal y como avanzó L1MAX. La carpeta fue valorada y estudiada tanto por Távara como por su entorno. Mientras se analizaba la situación, LDU de Quito hizo una consulta para conocer sus condiciones, pero había sido tarde.
[NOTICIA EN DESARROLLO...]
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