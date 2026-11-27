El elenco de la obra navideña 'El Museo de los Deseos' posa caracterizado para la temporada de presentaciones en el Teatro NOS de Lima.

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La propuesta teatral y musical, dirigida por Raúl Zuazo, llegará al Teatro NOS con solo cuatro funciones y un repertorio navideño interpretado en vivo. ‘El Museo de los Deseos’ reúne en su elenco a Gisela Ponce de León, Érika Villalobos, Cielo Torres, Renato Bonifaz, Thiago Vernal y Gaetano Rivero, bajo una producción a cargo de Gianella Neyra y Renato Nonajulca.

El espectáculo, creado especialmente para esta temporada, constituye una apuesta conjunta de Más Teatro y el Teatro NOS. La producción busca ofrecer una experiencia familiar que combine música en vivo, elementos de fantasía y una narrativa centrada en la celebración de la Navidad.

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Detrás de cámaras de la sesión fotográfica promocional para la producción teatral 'El Museo de los Deseos'. Las imágenes registran las labores de maquillaje, peinado y caracterización de miembros del elenco, además del trabajo fotográfico en el set de iluminación.

La historia detrás del museo escondido

Raúl Zuazo, encargado de la escritura y dirección de la obra, construyó una trama que transcurre en un museo oculto que permanece fuera del tiempo y que abre sus puertas una sola noche al año. En ese espacio se resguardan los deseos que las personas suelen olvidar con el paso de los años y el ritmo de la rutina diaria.

La narración sigue a un niño y una mujer que llegan hasta ese lugar y descubren que cada deseo guardado encierra una historia propia. Guiados por cuatro personajes que actúan como guardianes del recinto, ambos recorren las distintas salas del museo en medio de canciones y situaciones que combinan sorpresa y emoción.

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Cielo Torres, Gaetano Rivero y Érika Villalobos integran el elenco de la obra navideña 'El Museo de los Deseos' en el Teatro NOS de Lima.

Un repertorio musical interpretado en vivo

Uno de los componentes centrales del montaje es su propuesta musical, a cargo de Diego Dibos en la dirección. El repertorio incluye canciones como ‘Ya llegó la Navidad’, ‘Los ángeles del cielo’, ‘Aleluya’ y ‘Navidad en la tierra y el mar’, además de ‘Que canten los niños’, uno de los temas más reconocidos del repertorio navideño en español.

La música acompaña los momentos clave de la historia y se integra de manera directa a la narración, en una estructura que combina teatro y concierto dentro de una misma puesta en escena.

Renato Bonifaz, Gisela Ponce de León y Thiago Vernal posan caracterizados para la obra navideña 'El Museo de los Deseos' en el Teatro NOS de Lima.

Neyra consolida su faceta de productora en un año cargado de proyectos

‘El Museo de los Deseos’ se suma a una serie de producciones que Gianella Neyra desarrolló a lo largo de este año, en lo que la propia actriz describió como el período más prolífico de su carrera detrás de cámaras. Entre sus proyectos teatrales de 2026 figuraron ‘Una semana nada más’, presentada en el Teatro Claretiano junto a Magdyel Ugaz, y ‘Flores en las nubes’, una comedia dramática que protagonizó junto a Carlos Carlín en el mismo Teatro NOS donde ahora se presentará el espectáculo navideño.

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Neyra inició su camino como productora en 2021, cuando decidió, junto a Ugaz, dejar de esperar proyectos ajenos para desarrollar sus propias historias. Desde entonces, construyó alianzas creativas con distintos colaboradores, entre ellos Ani Alva Helfer en el terreno cinematográfico y Renato Nonajulca, con quien ya había trabajado en montajes teatrales previos a este espectáculo navideño. Ese recorrido incluyó además la producción de las películas ‘Medias Hermanas’ y ‘Soltera, Casada, Viuda y Divorciada’, esta última reconocida con el premio Luces a mejor película y mejor actriz en 2024.

La productora Gianella Neyra y el afiche oficial de la obra teatral navideña 'El Museo de los Deseos' para su temporada en Lima.

Funciones limitadas en el Teatro NOS

‘El Museo de los Deseos’ tendrá una temporada breve, con funciones programadas del jueves 17 al domingo 20 de diciembre en el Teatro NOS, ubicado en la avenida Camino Real 1037, en el distrito de San Isidro. Las funciones de jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de diciembre iniciarán a las 8:00 p.m., mientras que la función de cierre, programada para el domingo 20 de diciembre, comenzará a las 7:00 p.m.

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Las entradas para las cuatro funciones ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Joinnus. La producción apunta a un público familiar, en una propuesta que se suma a la cartelera teatral limeña de cara a la temporada navideña, en un año que Neyra calificó como el más activo de su trayectoria como productora.