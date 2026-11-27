La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y el mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz, lideran el Encuentro Presidencial y el VII Gabinete Binacional en Lima para fortalecer la cooperación bilateral. (Infobae Perú/Presidencia/Difusión)

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, llegó esta tarde a Lima para participar mañana viernes 27 de noviembre en el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional entre su país y Perú, un mecanismo de diálogo político de alto nivel que no se celebraba desde octubre de 2021, según informó la Cancillería peruana. La cita estará encabezada por Paz y la presidenta peruana, Keiko Fujimori.

El encuentro coincide con el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre ambos países, por lo que la jornada incluirá el develamiento de un sello postal conmemorativo, de acuerdo con el comunicado oficial de la Cancillería. La reunión reactiva un esquema de cooperación que comenzó en 2015 en Puno y que recorrió distintas ciudades de ambos países hasta su última edición en La Paz, hace cinco años.

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El propósito central del gabinete es establecer compromisos concretos en materia de desarrollo e integración, con especial atención a las poblaciones que habitan en la zona de frontera entre ambas naciones.

La presidenta peruana Keiko Fujimori y el mandatario boliviano Rodrigo Paz encabezan en Lima el VII Gabinete Binacional para fortalecer la cooperación bilateral. (Infobae Perú/Presidencia/Difusión)

Ediciones del Gabinete Binacional Perú-Bolivia

El Gabinete Binacional Perú-Bolivia nació el 23 de junio de 2015 con su primera sesión en Puno. Desde entonces, las ediciones se realizaron en las siguientes sedes:

2015: Puno, Perú

2016: Sucre, Bolivia

2017: Lima, Perú

2018: Cobija, Bolivia

2019: Ilo, Perú

2021: La Paz, Bolivia

2026: Lima, Perú

Paz viajó a Lima acompañado de al menos seis ministros de Estado. El ministro de Defensa boliviano, Ernesto Justiniano, confirmó la magnitud de la comitiva y adelantó que la agenda ocupará prácticamente toda la jornada del viernes. “Por lo menos seis ministros vamos a viajar con el presidente, vamos a tener una agenda durante todo el día prácticamente”, declaró en una conferencia de prensa en La Paz antes del viaje.

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Un cartel oficial anuncia la realización del VII Gabinete Binacional Perú-Bolivia en Lima en el marco del bicentenario de sus relaciones bilaterales. (Cancillería)

Agenda reúne 48 propuestas de cooperación

Las conversaciones entre ambas delegaciones se organizan en cinco áreas estratégicas. El viceministro de Turismo Sostenible y Culturas de Bolivia, Andrés Aramayo, señaló, según reportó el canal estatal Bolivia TV, que se presentaron 48 propuestas, de las cuales 33 ya cuentan con consenso técnico entre los equipos de ambos gobiernos. El detalle por eje es el siguiente:

Integración fronteriza: 13 propuestas, orientadas a mejorar los pasos fronterizos y la atención binacional

Economía y comercio: 12 propuestas, centradas en facilitar el transporte de carga y el acceso a puertos peruanos

Seguridad y defensa: 11 propuestas, para combatir el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal

Migración y asuntos sociales: 7 propuestas, orientadas a facilitar el tránsito ciudadano en zonas limítrofes

Recursos hídricos: 5 propuestas, centradas en la gestión compartida del lago Titicaca

Las delegaciones de Bolivia y Perú alcanzaron consensos técnicos en 33 de 48 propuestas bilaterales distribuidas en cinco áreas estratégicas de integración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Puertos peruanos y un corredor bioceánico hacia Brasil

Uno de los principales intereses de Bolivia es ampliar sus alternativas de conexión con el océano Pacífico. El viceministro de Relaciones Exteriores boliviano, Carlos Paz, adelantó, en declaraciones citadas por La Razón, que se discutirán mecanismos para facilitar la movilización de carga boliviana a través de la infraestructura portuaria peruana. Los puertos mencionados son:

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Ilo (Moquegua), alternativa histórica para la salida de mercancías bolivianas hacia el Pacífico

Matarani (Arequipa), otra infraestructura que Bolivia busca incorporar a sus rutas comerciales

Chancay (Lima), de interés por su conexión con los mercados asiáticos, en particular China

A esta iniciativa se suma un proyecto de infraestructura vial que Rodrigo Paz adelantó antes de su viaje: la construcción de aproximadamente 70 kilómetros de carretera entre la frontera peruana y Cobija, capital del departamento boliviano de Pando. Según un reporte de la Oficina del Presidente de Bolivia, citado por Bolivia TV, el tramo busca fortalecer un corredor bioceánico que conecte a Bolivia, Perú y Brasil.

Una infografía detalla las opciones portuarias de Ilo, Matarani y Chancay en Perú y el tramo vial hacia Cobija que facilitarán la salida comercial de Bolivia al océano Pacífico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fronteras y gestión del lago Titicaca

Entre las 13 propuestas de integración fronteriza destacan dos iniciativas concretas: la consolidación del funcionamiento integral durante las 24 horas del Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) de Desaguadero, y la habilitación operativa del paso fronterizo San Lorenzo-Extrema, que busca mejorar la conexión entre el norte de Bolivia y el sur peruano.

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Estos asuntos ya habían sido abordados por los cancilleres de ambos países durante una reunión realizada el 26 de agosto en Desaguadero, según precisó el diario El Potosí. A ello se añade el compromiso de avanzar en la modernización de la Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca (ALT), el organismo encargado de coordinar la gestión de la cuenca compartida entre ambas naciones.

Una embarcación de totora navega por el lago Titicaca, cuya cuenca compartida forma parte de los acuerdos bilaterales de integración entre Perú y Bolivia.

Al término del encuentro de mañana, los mandatarios suscribirán en Palacio de Gobierno la Declaración Presidencial de Lima 2026, instrumento político que establecerá las prioridades estratégicas de la relación bilateral, informó la Cancillería peruana. Los cancilleres de ambos países firmarán, por su parte, el Plan de Acción Ejecutivo de Lima 2026, que recogerá las acciones específicas que deberán ejecutar las instituciones de ambos gobiernos.

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