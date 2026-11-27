El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, llegó esta tarde a Lima para participar mañana viernes 27 de noviembre en el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional entre su país y Perú, un mecanismo de diálogo político de alto nivel que no se celebraba desde octubre de 2021, según informó la Cancillería peruana. La cita estará encabezada por Paz y la presidenta peruana, Keiko Fujimori.
El encuentro coincide con el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre ambos países, por lo que la jornada incluirá el develamiento de un sello postal conmemorativo, de acuerdo con el comunicado oficial de la Cancillería. La reunión reactiva un esquema de cooperación que comenzó en 2015 en Puno y que recorrió distintas ciudades de ambos países hasta su última edición en La Paz, hace cinco años.
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El propósito central del gabinete es establecer compromisos concretos en materia de desarrollo e integración, con especial atención a las poblaciones que habitan en la zona de frontera entre ambas naciones.
Ediciones del Gabinete Binacional Perú-Bolivia
El Gabinete Binacional Perú-Bolivia nació el 23 de junio de 2015 con su primera sesión en Puno. Desde entonces, las ediciones se realizaron en las siguientes sedes:
- 2015: Puno, Perú
- 2016: Sucre, Bolivia
- 2017: Lima, Perú
- 2018: Cobija, Bolivia
- 2019: Ilo, Perú
- 2021: La Paz, Bolivia
- 2026: Lima, Perú
Paz viajó a Lima acompañado de al menos seis ministros de Estado. El ministro de Defensa boliviano, Ernesto Justiniano, confirmó la magnitud de la comitiva y adelantó que la agenda ocupará prácticamente toda la jornada del viernes. “Por lo menos seis ministros vamos a viajar con el presidente, vamos a tener una agenda durante todo el día prácticamente”, declaró en una conferencia de prensa en La Paz antes del viaje.
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Agenda reúne 48 propuestas de cooperación
Las conversaciones entre ambas delegaciones se organizan en cinco áreas estratégicas. El viceministro de Turismo Sostenible y Culturas de Bolivia, Andrés Aramayo, señaló, según reportó el canal estatal Bolivia TV, que se presentaron 48 propuestas, de las cuales 33 ya cuentan con consenso técnico entre los equipos de ambos gobiernos. El detalle por eje es el siguiente:
- Integración fronteriza: 13 propuestas, orientadas a mejorar los pasos fronterizos y la atención binacional
- Economía y comercio: 12 propuestas, centradas en facilitar el transporte de carga y el acceso a puertos peruanos
- Seguridad y defensa: 11 propuestas, para combatir el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal
- Migración y asuntos sociales: 7 propuestas, orientadas a facilitar el tránsito ciudadano en zonas limítrofes
- Recursos hídricos: 5 propuestas, centradas en la gestión compartida del lago Titicaca
Puertos peruanos y un corredor bioceánico hacia Brasil
Uno de los principales intereses de Bolivia es ampliar sus alternativas de conexión con el océano Pacífico. El viceministro de Relaciones Exteriores boliviano, Carlos Paz, adelantó, en declaraciones citadas por La Razón, que se discutirán mecanismos para facilitar la movilización de carga boliviana a través de la infraestructura portuaria peruana. Los puertos mencionados son:
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- Ilo (Moquegua), alternativa histórica para la salida de mercancías bolivianas hacia el Pacífico
- Matarani (Arequipa), otra infraestructura que Bolivia busca incorporar a sus rutas comerciales
- Chancay (Lima), de interés por su conexión con los mercados asiáticos, en particular China
A esta iniciativa se suma un proyecto de infraestructura vial que Rodrigo Paz adelantó antes de su viaje: la construcción de aproximadamente 70 kilómetros de carretera entre la frontera peruana y Cobija, capital del departamento boliviano de Pando. Según un reporte de la Oficina del Presidente de Bolivia, citado por Bolivia TV, el tramo busca fortalecer un corredor bioceánico que conecte a Bolivia, Perú y Brasil.
Fronteras y gestión del lago Titicaca
Entre las 13 propuestas de integración fronteriza destacan dos iniciativas concretas: la consolidación del funcionamiento integral durante las 24 horas del Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) de Desaguadero, y la habilitación operativa del paso fronterizo San Lorenzo-Extrema, que busca mejorar la conexión entre el norte de Bolivia y el sur peruano.
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Estos asuntos ya habían sido abordados por los cancilleres de ambos países durante una reunión realizada el 26 de agosto en Desaguadero, según precisó el diario El Potosí. A ello se añade el compromiso de avanzar en la modernización de la Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca (ALT), el organismo encargado de coordinar la gestión de la cuenca compartida entre ambas naciones.
Al término del encuentro de mañana, los mandatarios suscribirán en Palacio de Gobierno la Declaración Presidencial de Lima 2026, instrumento político que establecerá las prioridades estratégicas de la relación bilateral, informó la Cancillería peruana. Los cancilleres de ambos países firmarán, por su parte, el Plan de Acción Ejecutivo de Lima 2026, que recogerá las acciones específicas que deberán ejecutar las instituciones de ambos gobiernos.
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