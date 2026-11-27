Los vestigios aparecieron durante excavaciones agrícolas en el sector de Pampamaca. Especialistas de Cultura acudieron al lugar para evaluar los materiales y recuperar bienes patrimoniales. Composición: Infobae

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El hallazgo de vestigios arqueológicos en terrenos agrícolas del distrito de San Miguel de Aco, en la provincia de Carhuaz, motivó la intervención de especialistas de Cultura y efectivos de la Policía Nacional del Perú. Los restos aparecieron durante labores realizadas por una familia en el sector de Pampamaca, en Áncash.

El descubrimiento incluyó restos óseos, piezas de cerámica y estructuras de piedra que podrían corresponder a antiguas prácticas funerarias. La alerta de los pobladores permitió que las autoridades tomaran conocimiento del caso y coordinaran una inspección en el lugar.

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La presencia de estos elementos motivó la participación de representantes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Áncash y del Museo Arqueológico de Áncash, junto con agentes de la Comisaría PNP de Marcará y de la Policía de Turismo de Huaraz.

La intervención permitió recuperar bienes patrimoniales y atender el hallazgo reportado por los vecinos. Las características de los vestigios también abrieron la posibilidad de que el sector forme parte de un antiguo espacio arqueológico.

Restos óseos y cerámicas aparecieron durante excavaciones agrícolas

Una familia encontró restos óseos, fragmentos de cerámica y piedras asociadas a estructuras funerarias en sus terrenos. Las autoridades no han determinado todavía el periodo histórico al que pertenecerían.

De acuerdo con la información difundida por la Comisaría PNP de Marcará, una familia realizaba trabajos agrícolas en sus terrenos cuando encontró restos óseos y fragmentos de cerámica durante las excavaciones.

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El descubrimiento ocurrió en el sector de Pampamaca, ubicado en el distrito de San Miguel de Aco. Tras conocer el caso, el comisario de Marcará, alférez PNP Henry Gama, comunicó la situación a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Áncash.

Los representantes de esta entidad acudieron al terreno para verificar los elementos encontrados y evaluar sus características. Entre los vestigios identificados figuraban restos humanos, piezas de cerámica y piedras asociadas a estructuras funerarias.

La aparición de estos materiales durante actividades agrícolas motivó la intervención de las autoridades competentes para evitar posibles daños o alteraciones en el lugar del descubrimiento.

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Las características de las tumbas apuntan a un posible espacio arqueológico

Las condiciones de los restos encontrados despertaron el interés de las autoridades debido a la presencia de tumbas, cerámicas y piedras. Según el reporte de la Comisaría PNP de Marcará, no se descarta que el terreno corresponda a un antiguo espacio arqueológico.

Sin embargo, la información disponible no establece una identificación definitiva del sitio ni precisa a qué periodo histórico pertenecerían los materiales recuperados. La determinación de su antigüedad y procedencia requiere la evaluación correspondiente por parte de los especialistas.

El hallazgo se suma a las situaciones en las que las actividades cotidianas en terrenos particulares permiten detectar elementos de posible valor histórico o arqueológico.

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¿Cómo denunciar daños al patrimonio cultural?

El descubrimiento se produjo en San Miguel de Aco, provincia de Carhuaz, y motivó la intervención de representantes de Cultura y efectivos policiales para atender el hallazgo. Difusión

El Ministerio de Cultura dispone de un canal oficial para recibir denuncias relacionadas con daños a bienes culturales o al patrimonio de la Nación. El servicio permite comunicar situaciones que puedan comprometer la conservación de estos elementos.

Las personas que identifiquen posibles afectaciones pueden acceder a la plataforma del Estado peruano mediante el siguiente enlace: Denunciar daños a Bienes Culturales o Patrimonio de la Nación