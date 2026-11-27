El mandatario boliviano aterrizó en el Grupo Aéreo N.º 8 acompañado de su comitiva oficial. Este viernes 27 de noviembre participará en el VII Gabinete Binacional Perú-Bolivia, donde se reunirá con la presidenta peruana para abordar temas de comercio, seguridad e integración. Fuente: Canal N

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, llegó a Lima este jueves 26 de noviembre para participar en el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Bolivia, una cita que marcará la reanudación del principal mecanismo de diálogo político entre ambos países después de cinco años. El mandatario aterrizó en el Grupo Aéreo N.º 8, donde recibió los honores correspondientes a su investidura, acompañado por su comitiva oficial.

El jefe de Estado boliviano no brindó declaraciones a la prensa durante su llegada. Su visita contempla una reunión con la presidenta peruana, Keiko Fujimori, programada para este viernes 27 de noviembre en Lima, donde ambas delegaciones abordarán asuntos relacionados con el comercio, las inversiones, la seguridad fronteriza y la integración regional.

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La agenda también contempla proyectos de infraestructura y conectividad que permitan fortalecer el intercambio comercial entre ambos países. Entre los asuntos de interés para Bolivia figura el aprovechamiento de los puertos peruanos del Pacífico, así como el desarrollo de corredores logísticos que faciliten el tránsito de mercancías hacia otros mercados.

El mandatario boliviano Rodrigo Paz Pereira llega a Lima para participar en el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Bolivia. (Captura: Canal N)

Paz y Fujimori retomarán el Gabinete Binacional después de cinco años

El encuentro presidencial de este viernes representa la reactivación de un mecanismo bilateral cuya última edición se realizó en octubre de 2021, en La Paz. Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, la reunión será liderada por Keiko Fujimori y su homólogo boliviano, con el propósito de establecer compromisos concretos de cooperación e integración.

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Las delegaciones trabajarán sobre cinco ejes: comercio e inversiones; seguridad y defensa; integración fronteriza, física, energética y logística; recursos hídricos y desarrollo sostenible; y políticas migratorias y sociales. Las conversaciones buscarán impulsar iniciativas que beneficien a las poblaciones de ambos países, especialmente a quienes viven en las zonas de frontera.

(Fuente)

La jornada incluirá reuniones bilaterales entre ministros de Estado y encuentros de los mandatarios con gobernadores regionales. También está previsto un diálogo con representantes de las cámaras comerciales y empresariales de ambas naciones, además de la participación de los gremios industriales en la sesión plenaria.

Como parte de las actividades, se develará un sello postal conmemorativo por el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre Perú y Bolivia. Al finalizar la reunión, los presidentes suscribirán en Palacio de Gobierno la Declaración Presidencial de Lima, mientras que los cancilleres firmarán el Plan de Acción Ejecutivo de Lima 2026.

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Puertos de Ilo y Chancay en la agenda de integración comercial

Uno de los intereses del Gobierno boliviano es ampliar sus alternativas de conexión con el océano Pacífico y fortalecer las rutas para el transporte de mercancías. Durante su anterior visita a Lima, en julio de 2026, Rodrigo Paz expuso su interés en reactivar la agenda relacionada con el puerto de Ilo y avanzar en proyectos de conectividad con territorio peruano.

En aquella oportunidad, el mandatario mencionó tres iniciativas: la reestructuración operativa del puerto de Ilo, el corredor Guaqui-Desaguadero-Puno y la conexión entre el puerto de Chancay y el departamento boliviano de Pando. También destacó la importancia de desarrollar infraestructura que permita conectar a Bolivia con Brasil y otros mercados internacionales.

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Un buque portacontenedores atraca junto a las grúas pórtico del megapuerto de Chancay para realizar maniobras de carga y descarga en la costa de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En julio, ambos gobiernos formalizaron acuerdos para impulsar la reestructuración operativa de Ilo y reactivar el Convenio Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz, que contempla una zona franca industrial y un área turística para Bolivia en territorio costero peruano.

El presidente boliviano también manifestó su interés en aprovechar las posibilidades logísticas del puerto de Chancay, como parte de una estrategia para ampliar las rutas comerciales hacia Asia. Estos proyectos forman parte de los asuntos de integración económica e infraestructura que adquieren relevancia en el encuentro de este viernes.

Perú y Bolivia coordinarán acciones contra el crimen organizado en la frontera

La agenda bilateral también comprende asuntos de seguridad y defensa, con especial atención a la cooperación en las zonas limítrofes. Durante su anterior visita, Paz destacó la necesidad de coordinar acciones contra el crimen organizado y el contrabando, problemas que afectan a ambos países.

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Fotografía cedida que muestra integrantes de la División de Operaciones Tácticas Urbanas (SUAT) custodiando al líder de la organización criminal La Jauría, Jolín Bazán, durante su traslado a la prisión de máxima seguridad de la Base Naval del Callao, tras ser detenido en Ecuador, este miércoles en Lima (Perú). EFE/ Vidal Tarqui / Agencia Andina

La participación de autoridades regionales también será parte de las conversaciones. El encuentro fue anunciado previamente con la convocatoria a los gobernadores bolivianos de La Paz y Pando, departamentos que comparten frontera con Perú.

Los acuerdos que alcancen ambas delegaciones quedarán establecidos en los documentos que suscribirán los mandatarios y cancilleres al cierre de la jornada. La Declaración Presidencial de Lima y el Plan de Acción Ejecutivo de Lima 2026 servirán como hoja de ruta para los próximos compromisos de cooperación entre Perú y Bolivia.