Martín Távara dejará Sporting Cristal para afrontar su primera experiencia profesional en el extranjero con el Petro de Luanda. Crédito: LFP

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Martín Távara ya tiene nuevo equipo. El mediocampista peruano fue anunciado como flamante refuerzo de Petro de Luanda de Angola, donde afrontará su primera experiencia en el extranjero después de varios años defendiendo la camiseta de Sporting Cristal. Sin embargo, su partida no solo representa el cierre de una etapa para el futbolista, sino también un importante ingreso económico para la institución ‘celeste’.

Según informó Percy Ramos, periodista de L1 MAX, la salida del volante le dejará 400 mil dólares al club ‘bajopontino’, cantidad que equivale a más de 1 millón 386 mil soles. De esta manera, Cristal obtendrá una compensación económica por la transferencia de uno de sus jugadores, quien continuará su carrera en el fútbol africano.

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¿Cuánto dinero recibirá Sporting Cristal por Martín Távara?

La cifra fue revelada por el periodista Percy Ramos, quien explicó que el mediocampista había renovado previamente su contrato con Sporting Cristal antes de concretar su incorporación al conjunto angoleño.

“La partida de Martín Távara le deja 400 mil dólares al club rimense. El volante había renovado contrato con la institución celeste, antes de que fiche por el equipo Petro de Luanda de Angola”, informó el comunicador de L1 MAX.

Este detalle resulta importante para entender las condiciones de su salida. La renovación contractual permitió que Sporting Cristal pudiera negociar su transferencia y recibir un monto por su partida, en lugar de perderlo como agente libre al finalizar su vínculo.

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A través de sus redes sociales, la institución celeste repasó las actuaciones más memorables del volante peruano y le deseó éxitos en la nueva etapa de su carrera. (Video: Prensa SC)

Los 400 mil dólares representan más de 1 millón 386 mil soles, una cantidad que podrá ser considerada por la dirigencia celeste dentro de su planificación deportiva y económica para la próxima temporada.

Martín Távara fue anunciado por Petro de Luanda

El futuro del mediocampista quedó definido luego de que Petro de Luanda oficializara su incorporación. El futbolista tendrá así su primera experiencia profesional fuera del Perú y se sumará a uno de los clubes más reconocidos del fútbol angoleño.

Durante su presentación, Martín Távara expresó su entusiasmo por incorporarse a la institución africana y dejó en claro que buscará conseguir objetivos importantes con su nueva camiseta.

“Feliz de unirme a la familia Petro. Daré todo por este club, ganaremos las competiciones nacionales e iremos por la Liga de Campeones de África. ¡Vamos, Petro!”, manifestó el volante en el video difundido por su nuevo equipo.

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Su llegada representa un nuevo desafío en su carrera, pues tendrá la oportunidad de competir en el fútbol africano y buscar protagonismo a miles de kilómetros de distancia del Perú.

Sporting Cristal recibirá una compensación económica por la transferencia de Martín Távara al Petro de Luanda. Crédito: LFP

Los números que deja Martín Távara en Sporting Cristal

Távara se despide de Sporting Cristal después de una extensa trayectoria vinculada a la institución. El mediocampista se formó en las divisiones menores del club y llegó al primer equipo en 2016. Durante su carrera también tuvo experiencias en UTC de Cajamarca y Sport Rosario, antes de regresar a La Florida.

Con la camiseta celeste disputó 299 partidos oficiales, anotó 40 goles y registró 35 asistencias, además de conquistar títulos importantes. Formó parte de los planteles campeones del Torneo Descentralizado 2016 y 2020, así como del equipo que ganó la Copa Bicentenario 2021 y la Copa de la Liga 2026.

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De esta manera, su salida deja un doble impacto para Sporting Cristal: la despedida de un futbolista que formó parte de varios momentos importantes de su historia reciente y un ingreso económico de 400 mil dólares. Mientras tanto, el volante comenzará una nueva etapa en Angola con el objetivo de seguir creciendo en su carrera profesional.