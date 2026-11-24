Explora la riqueza gastronómica del Perú en la feria 'Perú Mucho Gusto' en Ayacucho. Este video te lleva a través de una experiencia culinaria inolvidable, destacando los sabores auténticos y la cultura peruana. Descubre platos tradicionales y bebidas únicas. Difusión

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La gastronomía peruana tendrá un espacio de encuentro en Ayacucho durante los primeros días de diciembre, con una programación que combinará cocina regional, demostraciones artesanales y presentaciones musicales. La propuesta busca mostrar la diversidad cultural del país a través de sus preparaciones tradicionales, productos locales y expresiones artísticas.

Entre las especialidades que formarán parte de la oferta destacan el puca picante ayacuchano, el rocoto relleno de Arequipa y la pachamanca de Junín. También habrá productos de la Amazonía, postres, bebidas y panes elaborados por representantes de distintas regiones.

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La actividad contará con espacios destinados a conocer el origen de los ingredientes y los procesos de elaboración de algunos alimentos tradicionales. Las demostraciones permitirán al público acercarse a técnicas de panadería, preparación de quesos, producción de café y aprovechamiento de variedades nativas de papa.

La programación también incorporará expresiones musicales de diferentes géneros y presentaciones de artistas nacionales. De esta manera, la propuesta de PROMPERÚ integrará gastronomía, artesanía y música en una misma feria, cuya ambientación tomará como referencia manifestaciones culturales características de Ayacucho.

Perú, Mucho Gusto Ayacucho 2026: fechas, horarios y participantes

Promperú presentó el calendario oficial 2026 de la feria gastronómica “Perú, Mucho Gusto”. Difusión

La feria Perú, Mucho Gusto Ayacucho 2026 se desarrollará del sábado 5 al lunes 7 de diciembre en el Centro de Convenciones Canaán. El ingreso será gratuito y el público podrá asistir entre las 10:00 a.m. y las 9:00 p.m. durante las tres jornadas.

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De acuerdo con la información de PROMPERÚ, la actividad reunirá a 55 expositores procedentes de 19 regiones del país. La oferta comprenderá restaurantes, emprendimientos gastronómicos, productores, artesanos y representantes de negocios vinculados con alimentos y bebidas.

La organización proyecta recibir a 40 mil visitantes y generar un movimiento económico de S/ 2,5 millones. Esta estimación considera actividades relacionadas con el turismo, la gastronomía, el transporte y el comercio durante el desarrollo del encuentro.

La convocatoria se realizará en el contexto de las celebraciones por el aniversario de la Batalla de Ayacucho y forma parte de las iniciativas de promoción del turismo interno impulsadas por la entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Pan chapla, pan wawa y bizcochuelos: las demostraciones de panadería

La propuesta de PROMPERÚ reunirá a 55 expositores de 19 regiones del país. El público encontrará degustaciones, demostraciones artesanales, cocina en vivo y presentaciones musicales durante tres jornadas.

Uno de los espacios destacados de esta edición estará dedicado a la panadería tradicional ayacuchana. Los maestros panaderos mostrarán al público las etapas de preparación del pan chapla, el pan wawa y los bizcochuelos huamanguinos.

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Las actividades incluirán demostraciones en vivo, con la posibilidad de que los asistentes participen en algunas experiencias y prueben los productos. La propuesta permitirá conocer preparaciones que forman parte de la tradición culinaria de Ayacucho.

La feria también reservará un área para la artesanía regional. Allí se exhibirán procesos de elaboración de retablos ayacuchanos y pintura de tablas de Sarhua, dos expresiones artísticas que tendrán presencia tanto en las actividades como en la ambientación del recinto.

El concepto de esta edición será “Sabores con historia”. Según la propuesta de PROMPERÚ, el diseño tomará elementos visuales de los retablos, cuyas escenas tridimensionales representan diferentes situaciones, y de las tablas de Sarhua, que narran historias vinculadas con el trabajo y las celebraciones de las comunidades.

Los textiles andinos también servirán como referencia para los colores y patrones de las zonas de panadería, artesanía y productos regionales.

Cocina en vivo y degustaciones de café, cacao y papas nativas

La programación gastronómica incluirá seis experiencias diarias en el espacio de showcooking. Durante las tres jornadas, los asistentes podrán conocer preparaciones de la cocina huamanguina y de comunidades nativas, además de observar la elaboración de quesos andinos.

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Las demostraciones también estarán dedicadas al cacao de la selva ayacuchana y al café, con una cata guiada para explicar las características de este producto. Estas actividades permitirán acercarse a la producción regional desde sus ingredientes y procesos.

Otra de las propuestas será la ruta de la papa, que mostrará distintas variedades de papas nativas y otros tubérculos altoandinos. El espacio abordará sus características y aplicaciones en la cocina peruana.

En el área de productos regionales se ofrecerán experiencias sensoriales relacionadas con el café, el cacao y la tuna. La programación permitirá conocer diferentes productos y su presencia en las actividades económicas de las regiones participantes.

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Uchpa, Milena Warthon y Max Castro encabezarán la programación musical

El cantante dedicará la presentación a su amigo Jesús y preparó un repertorio con mensajes de amistad, fe y esperanza.

La música tendrá presencia en cuatro escenarios distribuidos entre el espacio principal y las zonas de panadería, artesanía y productos regionales. La cartelera incluirá rock en quechua, pop andino, música tradicional y propuestas contemporáneas.

El sábado 5 de diciembre, la jornada “Nuestra música del sur” tendrá como principales presentaciones a Uchpa, a las 4:00 p. m.; Mito Ramos, a las 5:00 p. m.; Los Apus, a las 6:30 p. m.; y Trémolo, a las 8:00 p. m.

El domingo 6, bajo el nombre “El Perú en su música y fusión”, subirán al escenario principal La Cecilia, a las 4:00 p. m.; Milena Warthon, a las 5:00 p. m.; Dorian y Korian, a las 6:30 p. m.; y Orquesta Candela, a las 8:00 p. m.

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Para el lunes 7, la programación “Ayacucho y su grandeza musical” contará con las Hermanas Gonzáles, América Pa’ Gozar, Max Castro, Kayfex y Diosdado Gaitán Castro junto a la banda Son del Sol. Las presentaciones comenzarán a las 3:00 p. m. y se extenderán hasta la noche.

Los escenarios secundarios también recibirán a diferentes artistas durante las tres fechas, con actuaciones distribuidas entre las áreas de panadería, artesanía y productos regionales.

La última jornada incluirá el espectáculo “Ayacucho: herencia viva”, previsto para las 6:30 p. m. La presentación combinará tradiciones musicales de Quinua, Víctor Fajardo y Puquio con sonidos contemporáneos.

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PROMPERÚ aplicará medidas para el manejo de residuos y el consumo responsable

La organización también incorporará acciones ambientales durante el desarrollo de la feria. Entre ellas figura la instalación de estaciones para separar residuos y facilitar su aprovechamiento, además de un sistema para gestionar el aceite de cocina usado.

PROMPERÚ promoverá entre los expositores el empleo de utensilios biodegradables y realizará una medición de la huella de carbono del encuentro. Este cálculo servirá como referencia para orientar medidas de reducción y compensación.

Las acciones incluirán actividades de sensibilización dirigidas a los asistentes y asistencia técnica para los participantes. Estas medidas formarán parte de la organización de Perú, Mucho Gusto Ayacucho 2026, que cuenta con la colaboración del Gobierno Regional de Ayacucho.

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