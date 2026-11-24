Los trabajadores de los sectores público y privado contarán con tres feriados nacionales durante diciembre de 2026. (Andina)

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Los trabajadores de los sectores público y privado tendrán tres feriados nacionales en diciembre de 2026, con dos jornadas de descanso consecutivas al inicio del mes y un fin de semana largo durante las celebraciones de Navidad. Las fechas reconocidas son el martes 8, el miércoles 9 y el viernes 25.

El calendario contempla el feriado por la Inmaculada Concepción el martes 8 de diciembre, la conmemoración de la Batalla de Ayacucho el miércoles 9 y la Navidad el viernes 25. Estas jornadas están incluidas en el Decreto Legislativo 713, que regula los descansos remunerados dentro del régimen laboral privado.

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La norma establece que los feriados deben cumplirse en la fecha prevista y que el trabajador recibe su remuneración ordinaria aunque no preste servicios. A diferencia de los días no laborables compensables, las horas correspondientes a estos no deben recuperarse.

El empleador y el trabajador pueden acordar un descanso sustitutorio si existe la necesidad de prestar servicios durante alguno de los tres feriados de diciembre. (Infobae)

8 y el 9 de diciembre

La primera pausa del último mes del año llegará con los feriados del martes 8 y miércoles 9 de diciembre. Ambas fechas formarán dos días consecutivos de descanso obligatorio para quienes se rijan por el calendario laboral habitual.

El 8 de diciembre corresponde a la festividad de la Inmaculada Concepción. Un día después, el 9 de diciembre, se conmemora el aniversario de la Batalla de Ayacucho, fecha que también tiene la condición de feriado nacional.

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Los trabajadores tendrán derecho a descansar durante esas dos jornadas sin que el empleador pueda exigir la compensación posterior de las horas no trabajadas. El pago de esos días forma parte de la remuneración ordinaria.

La legislación distingue este régimen de los días no laborables que pueden establecerse para determinadas fechas. En esos casos, las horas dejadas de laborar sí pueden estar sujetas a recuperación de acuerdo con las disposiciones aplicables. Los feriados nacionales no tienen esa obligación de compensación.

El 8 de diciembre es feriado nacional en Perú | Foto: Infobae Perú.

Navidad dará paso a un fin de semana largo

El tercer feriado del mes será el viernes 25 de diciembre, por Navidad. La ubicación de esa fecha en el calendario permitirá una pausa de tres días para quienes tienen descanso habitual los sábados y domingos: viernes 25, sábado 26 y domingo 27.

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Así, el último fin de semana largo de 2026 quedará vinculado a las celebraciones navideñas. La jornada del viernes tendrá la misma condición que los feriados del 8 y 9 de diciembre: el trabajador mantiene el derecho a percibir su remuneración ordinaria sin prestar labores.

El Decreto Legislativo 713 reconoce estos descansos como parte de los derechos laborales del régimen privado. El alcance también incluye a trabajadores del sector público, de acuerdo con las fechas establecidas como feriados nacionales.

Calendario oficial de feriados 2026 en Perú, cuáles serán los fines de semana largos | Foto: Canva

Pago triple

La ley también fija una regla para quienes deben acudir a su centro de labores durante un feriado. Si el empleador no concede un día de descanso sustitutorio, el trabajador tiene derecho a recibir tres remuneraciones diarias por esa jornada.

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El pago incluye, en primer término, la remuneración por el feriado, que ya forma parte del sueldo regular. A ello se suma el pago por el trabajo realizado y una sobretasa equivalente al 100% de la remuneración diaria.

Por ejemplo, si una persona recibe S/100 por jornada, deberá percibir S/300 si trabaja el 8, 9 o 25 de diciembre y no obtiene otro día libre como compensación. Ese monto reúne el pago ordinario del feriado y dos remuneraciones adicionales vinculadas al servicio prestado durante la fecha de descanso.

El artículo 9 del Decreto Legislativo 713 establece esa sobretasa para los casos en los que se trabaja durante un feriado sin una jornada de descanso que reemplace la fecha laborada.

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Si una empresa no otorga el descanso sustitutorio ni paga la compensación correspondiente por el trabajo en feriado, el empleado puede presentar una denuncia ante la Sunafil. (Andina)

Sobretasa adicional

El empleador y el trabajador pueden acordar un descanso sustitutorio si existe la necesidad de prestar servicios durante alguno de los tres feriados de diciembre. En ese escenario, no corresponde el pago adicional de la sobretasa del 100%.

El día libre posterior reemplaza la compensación económica extra prevista para el trabajo en feriado. Por ese motivo, la condición central para acceder al pago triple es que no exista un descanso sustitutorio.

La compensación debe ser clara para ambas partes, ya que el trabajador conserva su derecho al descanso o a la retribución que establece la norma. El pago triple aplica cuando se trabaja en feriado y no se recibe un día libre en reemplazo.

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Sunafil

Si una empresa no otorga el descanso sustitutorio ni paga la compensación correspondiente por el trabajo en feriado, el empleado puede presentar una denuncia ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

SUNAFIL

El incumplimiento de estas obligaciones puede considerarse una infracción muy grave. Las multas dependen del tamaño de la empresa y de la cantidad de trabajadores afectados, y pueden llegar hasta S/240.000.

Los trabajadores que laboren el 8, 9 o 25 de diciembre deberán revisar si recibieron un descanso sustitutorio o si su pago incluye la remuneración adicional que corresponde por prestar servicios durante un feriado nacional.

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