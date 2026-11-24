La APN, en base a datos de CEPAL, identifica la posición del Callao como cuarto puerto de América Latina y el Caribe, detrás de Santos, Manzanillo y Cartagena, y primero de la costa oeste de Sudamérica.

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La Autoridad Portuaria Nacional (APN) actualizó el Plan Maestro del Terminal Portuario del Callao con una cartera referencial de USD 3.906,72 millones sin IGV hasta 2055, que contempla un canal marítimo de doble vía, nuevos muelles para contenedores, un terminal de cruceros y un antepuerto para camiones.

El documento incorpora la operación del Puerto de Chancay, operado por la estatal china Cosco Shipping, como un factor de competencia y complementariedad para el principal terminal marítimo del Perú.

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Callao movilizó el 77% del comercio marítimo peruano en 2025

La actualización reemplaza el Plan Maestro aprobado en 2020 y el componente de infraestructura para el Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales y Descarga de Hidrocarburos, que la APN aprobó en enero de 2026.

El instrumento integra la planificación del Callao al Plan Nacional de Desarrollo Portuario y fija un horizonte de desarrollo entre 2026 y 2055, con revisiones cada cinco años.

El documento precisa que las obras y los montos previstos corresponden a una planificación de largo plazo. Por tanto, no implican que todos los proyectos cuenten con financiamiento, autorizaciones ambientales, concesionarios definidos ni fecha de inicio.

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El Terminal Portuario del Callao movilizó 45,4 millones de toneladas métricas en 2025, equivalentes al 77% del comercio exterior marítimo peruano. También manejó 3,3 millones de TEU, un aumento de 8,1% frente al año anterior.

Según el Informe Portuario 2024-2025 de CEPAL, ocupó el cuarto lugar entre los puertos de América Latina y el Caribe por movimiento de contenedores, detrás de Santos, Manzanillo y Cartagena. En la costa oeste de Sudamérica se mantuvo en el primer puesto.

La infraestructura del recinto portuario resultará insuficiente a partir de 2031 si no se ejecutan obras para atender la demanda de contenedores.Photo: Dan Peled/AAP/dpa

La capacidad de contenedores sería insuficiente desde 2031

La APN calcula que la demanda de contenedores pasará de 3,41 millones de TEU en 2026 a 7,71 millones en 2055, bajo el escenario base. En una proyección más alta, el volumen podría llegar a 8,89 millones de TEU.

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El plan advierte que la infraestructura actual resultaría insuficiente desde 2031 si no se concretan nuevas inversiones. Sin obras de expansión, el déficit de capacidad alcanzaría 3,64 millones de TEU anuales en 2055.

El diagnóstico ubica los principales cuellos de botella en la línea de atraque, la navegación de ingreso y salida de naves, los patios de almacenamiento y los accesos terrestres. El canal actual, de aproximadamente 240 metros de ancho y operado principalmente como vía única, limitaría el crecimiento del tráfico marítimo.

La respuesta prevista para la expansión de largo plazo es un canal de doble vía de unos 400 metros de ancho y 18 metros de profundidad, con una nueva bocana y poza de maniobras. Esta infraestructura formaría parte de la expansión norte, planteada para después de 2050, que también incluye un rompeolas de cerca de cuatro kilómetros.

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La primera fase de expansión sur requerirá USD 1.241,16 millones entre 2028 y 2033 para la edificación de un muelle de contenedores y un rompeolas.

La primera expansión estará en el sur: atracarán naves de 400 metros de eslora

La intervención más grande del programa es la Etapa 1-A, prevista entre 2028 y 2033, con una inversión referencial de USD 1.241,16 millones sin IGV. Comprende un nuevo rompeolas sur de 2.200 metros, un muelle de contenedores de 450 metros y la reorganización de espacios para carga general.

El desarrollo posterior contempla un segundo y tercer puesto de atraque para contenedores en la zona sur. La configuración final permitiría atender naves de hasta 400 metros de eslora y contaría con alrededor de 23 hectáreas de patios y áreas de respaldo.

La Etapa 0, que abarca obras en curso y adecuaciones de la dársena interior, suma USD 336,88 millones. Entre los proyectos figura la ampliación del Terminal Norte Multipropósito, bajo operación de APM Terminals Callao, con un amarradero de 440 metros a 16,5 metros de profundidad y la demolición del Muelle 4 para ampliar las áreas de maniobra.

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El plan también considera un terminal de cruceros entre 2038 y 2039, valorizado en USD 127,99 millones sin IGV. En paralelo, se plantea una expansión futura al norte con nuevos muelles, patios y una reserva territorial de mayor escala.

El plan maestro contempla la apertura de un canal marítimo de doble vía con 400 metros de ancho y 18 metros de profundidad. REUTERS/Enrique Castro-Mendivil

Chancay modifica la planificación del principal puerto peruano

El Puerto de Chancay, operado por COSCO Shipping Ports, movilizó 231.578 TEU en 2025, su primer año de operaciones. El documento de la APN lo identifica como el principal cambio competitivo en el entorno del Callao.

La entidad plantea una relación de competencia y complementariedad entre ambos terminales. El objetivo es que el Callao conserve su papel como puerta de entrada y salida de carga vinculada a Lima, mantenga conexiones marítimas y aumente su capacidad frente al crecimiento previsto del comercio exterior.

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El puerto del Callao cuenta con tres concesionarios: DP World Callao, a cargo del Nuevo Terminal de Contenedores Zona Sur; APM Terminals Callao, operador del Terminal Norte Multipropósito; y Transportadora Callao, responsable del terminal de concentrados minerales. Los tres concentraron 73,6% de la carga total del terminal.

Las inversiones comprometidas por estas empresas superan USD 2.000 millones para el período 2026-2066, de acuerdo con el Plan Maestro. Esa cifra es distinta de los USD 3.906,72 millones que corresponden a la cartera referencial de las siete etapas previstas hasta 2055.

El inicio de operaciones del Puerto de Chancay plantea una relación de competencia y complementariedad logística con el Callao.

Callao: el antepuerto busca reducir las colas de camiones

La congestión terrestre figura entre las restricciones centrales del documento. En 2025, más de 1,62 millones de camiones ingresaron o salieron del entorno portuario, frente a 1,12 millones en 2015. Más de 4.200 unidades circulan cada día por accesos que comparten espacio con transporte público y vehículos particulares.

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La APN propone un antepuerto con capacidad para 696 camiones en terrenos de la Marina de Guerra del Perú. Las estimaciones preliminares apuntan a reducir los tiempos de espera en las vías públicas, que oscilan entre seis y ocho horas, a menos de una hora.

El plan también plantea ordenar los flujos de carga mediante accesos segregados, sistemas de citas para vehículos pesados, puertos secos y una futura conexión ferroviaria. Esta última prevé una terminal ferroportuaria y cerca de cinco kilómetros de vías, con posibilidad de vinculación posterior al Ferrocarril Central Andino.

Para después de 2055, el documento agrega una segunda expansión futura con una inversión referencial de USD 2.884,02 millones sin IGV. Esta etapa contempla completar el desarrollo de la zona norte del puerto, con nuevos muelles, áreas de respaldo y obras marítimas vinculadas al canal de acceso de doble vía, aunque su ejecución dependerá de la evolución de la demanda, la disponibilidad de terrenos, los permisos requeridos y el esquema de financiamiento que se defina.

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