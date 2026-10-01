Perú

Puertos: APM Terminals invertirá USD 231 millones en un muelle para ampliar la capacidad de contenedores del Callao

La compañía de A.P. Moller-Maersk prevé que la terminal movilice inicialmente 1,7 millones de TEU por año. La expansión posterior de la infraestructura permitiría llegar a 2,2 millones, a medida que aumente la demanda

Una vista de ángulo bajo de enormes pilas de contenedores de envío multicolores, como rojo, azul, verde y amarillo, bajo un cielo parcialmente nublado.
El nuevo Muelle 5C contará con 440 metros de longitud y 16 metros de profundidad para recibir buques de más de 20.000 TEU. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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APM Terminals Callao prevé invertir USD 231 millones en nuevas instalaciones para contenedores en el Terminal Norte Multipropósito del Puerto del Callao. El eje del proyecto será la construcción del Muelle 5C, que permitirá recibir embarcaciones de mayor tamaño y elevar la capacidad operativa hasta 1,7 millones de TEU al año, con una ampliación futura de hasta 2,2 millones.

El nuevo frente sobre el Pacífico apunta a recibir buques de más de 20.000 TEU

El Terminal Norte Multipropósito concentra parte de la actividad logística del principal puerto peruano, por donde circulan contenedores, vehículos, maquinaria, graneles, minerales, productos siderúrgicos y otras mercaderías destinadas al mercado interno y al comercio exterior.

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La nueva obra forma parte de la etapa 3B de modernización de la terminal y recibió el nombre de Nuevo Frente del Pacífico. El Muelle 5C tendrá 440 metros de longitud y 16 metros de profundidad, dimensiones que habilitarán la atención de buques con capacidad superior a 20.000 TEU. Esta unidad equivale a un contenedor de 20 pies.

APM Terminals
APM Terminals. La carga gestionada en el Terminal Norte conecta actualmente a Perú con más de 220 destinos en 70 países.

La ampliación incrementará la capacidad de atención de naves y abrirá espacio para mayores volúmenes de carga. Según las proyecciones de la compañía, la terminal podrá movilizar inicialmente 1,7 millones de TEU por año. El plan contempla que esa cifra alcance los 2,2 millones a medida que avance la demanda y se complete la expansión de la infraestructura.

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El proyecto incluye la incorporación de grúas MalaccaMax, equipos destinados a operar buques de gran porte, además de maquinaria para el traslado de contenedores en los patios. También prevé una estación de carga para equipos eléctricos, con el objetivo de ampliar el uso de tecnología con menor dependencia de combustibles en las operaciones portuarias.

La cadena de frío ganará 25% más conexiones para carga refrigerada

Uno de los componentes centrales de la inversión será el refuerzo de la infraestructura para contenedores refrigerados. APM Terminals Callao aumentará en 25% las conexiones eléctricas, hasta alcanzar 2.000 puntos de suministro en el terminal.

Estas conexiones permiten conservar la temperatura de productos perecibles durante su permanencia en el puerto, antes de que sean embarcados o retirados por los importadores. La medida tiene incidencia directa en el movimiento de frutas, hortalizas y otros alimentos que requieren una cadena de frío estable para mantener sus condiciones de comercialización.

APM Terminals es la división portuaria del grupo danés A.P. Moller-Maersk, dedicada a la operación y desarrollo de terminales de carga en distintos mercados. REUTERS/Tom Little/File Photo
APM Terminals es la división portuaria del grupo danés A.P. Moller-Maersk, dedicada a la operación y desarrollo de terminales de carga en distintos mercados. REUTERS/Tom Little/File Photo

El anuncio se produce después de que las agroexportaciones peruanas alcanzaran USD 15.013 millones en 2025, un alza de 17,3% frente al año anterior. La cifra casi duplicó el valor registrado en 2019, de acuerdo con los datos consignados por la empresa.

La ampliación de la terminal también tendrá alcance sobre otras actividades vinculadas al comercio exterior. Entre ellas figuran la manufactura, el comercio minorista, la minería y el sector tecnológico, que utilizan los puertos para la llegada de insumos y la salida de productos terminados.

El Callao busca ampliar rutas y frecuencias marítimas desde el Perú

El crecimiento del comercio exterior peruano requiere que la infraestructura del principal puerto del país evolucione al mismo ritmo”, afirmó Francesca de los Ríos, gerenta de Asuntos Públicos y Comunicaciones de APM Terminals Callao.

La ejecutiva sostuvo que la ampliación apunta a reforzar la capacidad de la terminal, consolidar la cadena de frío para las agroexportaciones y ofrecer condiciones para una mayor conectividad marítima desde el Callao.

Actualmente, la carga movilizada desde el Terminal Norte alcanza más de 70 países y 220 destinos. La instalación también opera una conexión directa entre Asia y Perú, con un tránsito de 23 días.

Con el nuevo muelle, la empresa espera disponer de mayor espacio para atender servicios marítimos y facilitar la incorporación de frecuencias, rutas y conexiones. La inversión busca reforzar el papel del Puerto del Callao como plataforma logística para el comercio peruano y para los flujos de carga de la costa del Pacífico sudamericano.

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