Si no se puede por tierra, por mar: estos son los siete puertos que podrían sostener el abastecimiento de Perú ante El Niño

El 62% de las empresas encuestadas por el Banco Central de Reserva del Perú anticipa demoras o mayores costos logísticos debido a las lluvias. IMAGEN GENERADA CON IA

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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publicó este jueves la autorización excepcional de cabotaje marítimo para trasladar pasajeros, alimentos y otros bienes de ayuda humanitaria durante estados de emergencia, una medida que busca mantener la conexión entre puertos nacionales durante el fenómeno de El Niño.

La disposición abre una alternativa frente a eventuales cortes viales, pero plantea una pregunta central: ¿el país cuenta con embarcaciones, puertos, camiones, combustible y rutas secundarias suficientes para que los suministros lleguen desde los terminales portuarios hasta las comunidades afectadas?

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La autorización rige durante estados de emergencia

La Resolución Ministerial N.° 649-2026-MTC/01.02 autoriza, de forma excepcional y temporal, que navieras, pesqueras, turísticas y afines presten servicios de cabotaje en puertos y terminales habilitados del país. La medida permite trasladar pasajeros, alimentos y otros bienes destinados a la ayuda humanitaria durante situaciones de emergencia.

Las compañías interesadas deberán informar al MTC qué embarcaciones destinarán al servicio y precisar si transportarán carga o pasajeros. Luego, las naves deberán ser incorporadas a un Registro Temporal de Naves, a cargo de la Dirección de Autorizaciones de Transporte Acuático.

Solo las embarcaciones inscritas podrán operar bajo este mecanismo. La autorización estará vigente mientras dure el estado de emergencia que la sustente, no crea rutas comerciales regulares de cabotaje y será implementada y supervisada por el MTC y la Autoridad Portuaria Nacional (APN).

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Las embarcaciones autorizadas para operar durante la emergencia deben incorporarse a un registro administrado por la Dirección de Autorizaciones de Transporte Acuático.

Siete terminales fueron identificados para formar un corredor de emergencia

La autorización se conecta con un plan anunciado en septiembre, cuando el MTC informó que la APN había identificado siete instalaciones portuarias que podrían sostener un corredor marítimo de emergencia ante interrupciones de las vías terrestres. Los puertos considerados son:

Talara

Paita

Salaverry

Chimbote

Chancay

Callao

Pisco

El cabotaje permite trasladar carga y pasajeros entre puertos del país sin salir del territorio nacional. En un contexto de emergencias, esta modalidad puede reducir la dependencia de la red vial, especialmente en zonas donde las lluvias intensas afectan puentes, carreteras y caminos secundarios.

El MTC ya utilizó esta alternativa de forma preventiva durante octubre. La entidad trasladó 20 puentes modulares desde el Callao hasta Paita en un solo viaje. Según el sector, la misma operación habría requerido 160 viajes por carretera.

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APM Terminals Callao, empresa del grupo A.P. Moller-Maersk, también habilitó una opción de cabotaje para los clientes del Terminal Norte. Bajo este esquema, las compañías pueden coordinar con sus navieras el traslado de carga por mar ante eventuales bloqueos de carreteras.

La Autoridad Portuaria Nacional identificó siete terminales costeros para conformar un corredor marítimo de emergencia ante bloqueos en las carreteras. IMAGEN GENERADA CON IA

El reto será llevar los suministros desde los puertos

Mario Chong, vicedecano de Ingeniería en Innovación y Diseño de la Universidad del Pacífico, señaló que el cabotaje puede facilitar el traslado de grandes volúmenes de mercancías en situaciones de emergencia.

“En caso de emergencia, sería la vía ideal para el transporte de alto volumen de mercancías, a un costo relativamente bajo y una velocidad de entrega aceptable”, explicó.

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El especialista indicó que el transporte marítimo no resuelve por sí solo la cadena de abastecimiento. La carga puede llegar a un terminal cercano, pero luego requiere vehículos, combustible, rutas transitables y puntos seguros de distribución para alcanzar mercados, hospitales y comunidades.

Chong planteó tres medidas que el Estado y las empresas deberían preparar antes de que las lluvias afecten las rutas habituales:

Identificar rutas críticas y alternativas. El objetivo es revisar los tramos que sufrieron daños en anteriores fenómenos de El Niño y definir vías secundarias. También se debe considerar el transporte fluvial en la Amazonía y el uso de vuelos para envíos urgentes hacia localidades aisladas.

Planificar la distribución desde los terminales. Los planes deben prever camiones, combustible, almacenes temporales y puntos de entrega para movilizar los bienes desde los puertos hasta la población.

Instalar una torre de control logístico público-privada. Este mecanismo permitiría concentrar información sobre carreteras afectadas, naves disponibles, carga prioritaria y necesidades de abastecimiento en cada región.

APM Terminals. MTC autorizó el cabotaje marítimo temporal para trasladar pasajeros y ayuda humanitaria ante el fenómeno de El Niño.

Las empresas incrementan inventarios ante eventuales cortes

El riesgo de interrupciones logísticas ya llevó a empresas de distintos sectores a aplicar medidas preventivas. Una encuesta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) entre 345 compañías señaló que el 62% anticipa demoras o mayores costos logísticos, mientras que el 43% prevé dificultades para distribuir sus productos.

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La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) informó que el 73% de las empresas consultadas elevó o prevé elevar sus inventarios de insumos, materias primas o productos terminados ante posibles bloqueos asociados a El Niño.

El aumento de inventarios puede dar margen de respuesta frente a una interrupción temporal, aunque tiene límites. La disponibilidad de alimentos, medicamentos y otros productos dependerá también de que las rutas alternas, el cabotaje y la distribución terrestre funcionen de manera coordinada.

Los fenómenos de El Niño de 1982-1983, 1997-1998 y 2017 dejaron experiencias sobre evacuación, entrega de suministros y organización local. Por tal motivo, Chong consideró que las juntas vecinales pueden cumplir una función de primera línea para canalizar ayuda humanitaria en las zonas afectadas.

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