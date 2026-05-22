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La congestión en el Callao pone en alerta a las cadenas logísticas peruanas

Operadores portuarios advirtieron que la expansión del puerto del Callao y el desarrollo de Chancay requieren nuevas obras viales, sistemas inteligentes de acceso y planificación logística

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Desde una entidad vinculada al desarrollo de infraestructura, uno de sus representantes señaló que el crecimiento operativo del Callao obliga a avanzar en un antepuerto inteligente (Foto: Shutterstock)
Desde una entidad vinculada al desarrollo de infraestructura, uno de sus representantes señaló que el crecimiento operativo del Callao obliga a avanzar en un antepuerto inteligente (Foto: Shutterstock)

El crecimiento de la infraestructura portuaria en Perú comienza a poner bajo presión a las cadenas de suministro, la logística terrestre y los accesos viales hacia los principales nodos marítimos del país.

Durante el XXIII Foro Internacional de Puertos realizado en Lima, representantes del sector reclamaron soluciones urgentes frente a la congestión de camiones que afecta al puerto del Callao y advirtieron sobre la necesidad de desarrollar corredores logísticos para acompañar la expansión del puerto de Chancay.

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Actualmente, el puerto del Callao moviliza cerca del 42% de la carga total del país y registra un tránsito diario de aproximadamente 5.000 camiones. En 2025 alcanzó un movimiento de 3,3 millones de TEUs, mientras que el plan de desarrollo proyecta triplicar esa capacidad hasta llegar a 10 millones de contenedores hacia 2066.

Desde una entidad vinculada al desarrollo de infraestructura, uno de sus representantes señaló que el crecimiento operativo del Callao obliga a avanzar en un antepuerto inteligente, con herramientas de gestión de tráfico y coordinación del transporte de mercancías para reducir tiempos de espera y ordenar los accesos al terminal.

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Infraestructura portuaria y cuellos de botella terrestres

El debate expuso una situación cada vez más frecuente en distintos mercados: la expansión de la infraestructura portuaria avanza a mayor velocidad que las obras de conectividad terrestre necesarias para sostener el flujo logístico.

En ese contexto, directivos de las terminales concesionadas en el Callao advirtieron que persisten colas de hasta 13 kilómetros de camiones en las vías adyacentes al puerto, pese a las inversiones realizadas dentro de las terminales marítimas.

Según explicaron, una de las terminales ya dispone de antepuertos con capacidad para 200 camiones y proyecta una nueva infraestructura de 200 hectáreas para albergar hasta 700 unidades de carga. Sin embargo, sostuvieron que esa capacidad seguirá siendo insuficiente frente al ingreso diario de miles de vehículos al puerto.

Los operadores también remarcaron la necesidad de una planificación logística integral para resolver los cuellos de botella, mejorar la circulación y reducir los problemas de seguridad derivados del desorden vial en las zonas cercanas al puerto.

En paralelo, el sector destacó el volumen de inversiones privadas comprometidas en el sistema portuario peruano. Hasta el momento, los terminales concesionados bajo esquemas de Asociación Público Privada acumulan inversiones por 2.376 millones de dólares, mientras que existe una cartera adicional cercana a 1.879 millones de dólares pendiente de ejecución.

Directivos de las terminales concesionadas en el Callao advirtieron que persisten colas de hasta 13 kilómetros de camiones en las vías adyacentes al puerto (Foto: Shutterstock)
Directivos de las terminales concesionadas en el Callao advirtieron que persisten colas de hasta 13 kilómetros de camiones en las vías adyacentes al puerto (Foto: Shutterstock)

Chancay y el desafío de conectar el nuevo hub logístico

El nuevo puerto de Chancay, desarrollado con capitales chinos, aparece como otro de los grandes proyectos que podrían transformar la logística regional y el comercio exterior peruano. El complejo ya cuenta con conexiones marítimas directas hacia Asia, con rutas que permiten unir Perú y China en aproximadamente 25 días.

Sin embargo, representantes vinculados a la operación del puerto reconocieron que el desarrollo del complejo todavía enfrenta limitaciones relacionadas con la infraestructura vial y la conectividad terrestre.

Según indicaron durante el foro, el proyecto contempla la construcción de un antepuerto, aunque insistieron en que será necesario complementarlo con corredores logísticos y nuevas carreteras que conecten al terminal con distintas regiones del país.

Además, señalaron que aún está pendiente la aprobación de una vía de evitamiento incluida dentro del plan de desarrollo urbano de Chancay, un aspecto considerado clave para ordenar el tránsito de carga y evitar futuros problemas de congestión.

El escenario plantea un desafío cada vez más visible en América Latina: acompañar el crecimiento de los puertos con inversiones coordinadas en accesos terrestres, tecnología de gestión de tráfico y planificación logística para evitar que las limitaciones viales afecten la competitividad del comercio exterior y la eficiencia de las cadenas de abastecimiento.

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