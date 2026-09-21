Perú

El costo de no retirar un contenedor a tiempo: los puertos peruanos ante el desafío de mover información, no solo mercancía

La inteligencia artificial aplicada a la logística puede ordenar la información de cada embarque y emitir alertas sobre vencimientos, trámites pendientes y diferencias tarifarias

Puerto Perú
La coordinación entre Chancay y Callao puede ampliar las opciones logísticas, pero la nacionalización, el control de inventario y la devolución de contenedores siguen definiendo los costos y los tiempos de entrega.
Guardar

La llegada más rápida de una carga a un puerto no asegura que la mercadería llegue antes a su destino final. Las demoras en el recojo, la nacionalización o la devolución de contenedores pueden generar penalidades y elevar los costos del comercio exterior, un reto que toma fuerza ante la nueva dinámica que plantea el puerto de Chancay.

Que llegue el contenedor o la mercancía más rápido resuelve un problema del mar y de infraestructura, pero las empresas internamente siguen trabajando con hojas de cálculo, con Excel y con correo electrónico”, sostiene Valentina Jordan, CEO y cofundadora de Nauta.

PUBLICIDAD

La ejecutiva consideró que la reducción de tiempos en la ruta marítima debe ir acompañada de una modernización interna de importadores, exportadores y operadores logísticos.

Después de que la carga llega al terminal, aún quedan procesos como la revisión de documentos, los trámites aduaneros, el retiro del contenedor y el traslado hacia almacenes o centros de distribución, explicó para Infobae Perú.

Los días de demora pueden convertirse en una penalidad

Uno de los mayores riesgos aparece cuando una empresa no controla los plazos para retirar la carga o devolver el contenedor vacío. Las navieras y los terminales establecen periodos para realizar esas operaciones. Si se exceden, pueden aplicarse cargos por demora o permanencia.

PUBLICIDAD

En ese escenario, plataformas de inteligencia artificial para logística pueden ordenar la información de cada embarque y emitir alertas sobre fechas próximas a vencer, documentos pendientes o diferencias entre tarifas y contratos. Jordan indicó que una herramienta de este tipo permitió evitar USD 3 millones en penalidades en menos de un año en uno de los casos con los que trabajó la compañía.

Nauta
Las navieras y los terminales fijan plazos de retiro de mercadería y devolución de contenedores vacíos, y su incumplimiento activa cargos por demora o permanencia.

Digitalizando todo el proceso de recogida, de descarga y de retorno del vacío de regreso a terminal”, explicó al referirse a la reducción de esos costos.

La información necesaria para prevenir esos gastos suele estar repartida entre correos electrónicos, facturas, conocimientos de embarque, órdenes de compra y distintos sistemas de gestión.

Integrarla permite identificar a tiempo un documento incompleto, una carga pendiente de retiro o un cobro que no coincide con las condiciones pactadas.

La carga pasa por varios actores y sistemas desconectados

Jordan identificó tres dificultades habituales en la logística de la región. La primera es que muchas empresas pagan por sistemas tecnológicos, aunque mantienen una parte relevante de sus operaciones en forma manual. La segunda es la falta de una fuente única de información. La tercera es que procedimientos clave permanecen en la experiencia de empleados concretos.

Un agente de carga tiene su sistema, un agente aduanal tiene su sistema, un importador tiene su sistema y una empresa de camiones tiene su sistema. Esos sistemas no se hablan los unos con los otros”, señaló.

Arándanos - Midagri
Valentina Jordan afirmó que una conexión marítima más rápida no resuelve la gestión interna si las empresas siguen operando con Excel y correo electrónico.

Según la CEO de Nauta, una operación de comercio exterior puede involucrar a cerca de una docena actores, entre navieras, terminales, agentes de carga, agentes de aduana, transportistas, importadores y otros participantes. Cada uno maneja datos sobre la carga, los pagos o los documentos, lo que puede dificultar el seguimiento de una operación:

  • Documentos incompletos que retrasan la nacionalización de la mercadería.
  • Falta de control sobre los días que un contenedor permanece en el terminal.
  • Demoras en la devolución de equipos vacíos a las navieras.
  • Diferencias entre los contratos de flete, las facturas y las órdenes de compra.
  • Falta de datos actualizados sobre el inventario y el estado de la carga.

Chancay plantea un desafío más allá de la infraestructura

Para Jordan, la nueva dinámica entre Chancay y el Callao puede acelerar la adopción de herramientas digitales en las empresas peruanas. Ambos puertos concentran una parte clave del movimiento de carga del país y su interconexión puede ampliar las opciones logísticas para importadores, exportadores y operadores.

La infraestructura tiene el potencial de reducir los tiempos de tránsito marítimo y ampliar la conexión con otros mercados, aunque sus beneficios dependerán también de la capacidad de cada compañía para gestionar con rapidez los procesos posteriores al arribo de la carga.

Nauta
Nauta es una plataforma de orquestación logística impulsada por IA para importadores.

La ejecutiva señaló que el reto no termina cuando el buque llega al puerto. Importadores y operadores deben contar con información actualizada sobre los documentos, los trámites de nacionalización, la disponibilidad de transporte, los plazos de retiro y la devolución de contenedores. Una falla en cualquiera de esas etapas puede retrasar la entrega final y generar costos adicionales.

Tenemos que invertir de manera interna en las empresas para poder ver el beneficio de esa infraestructura desde el lado digital”, sentenció la especialista.

Temas Relacionados

puertosinteligencia artificialcomercio exteriorperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Carlos Aparicio y su crudo análisis del presente del vóley peruano: “Fracaso total, ahora somos puesto 46 del mundo”

En una extensa publicación, el exentrenador de la selección peruana de vóley recordó su etapa al frente del equipo y cuestionó el retroceso que atraviesa actualmente

Carlos Aparicio y su crudo análisis del presente del vóley peruano: “Fracaso total, ahora somos puesto 46 del mundo”

The 50 Best Restaurants 2026: Lima será sede de uno de los eventos gastronómicos más importantes del mundo

El evento The 50 Best Restaurants 2026 generaría cerca de USD 2 millones para Lima en turismo, hotelería, transporte, alimentación y entretenimiento, según PROMPERÚ

The 50 Best Restaurants 2026: Lima será sede de uno de los eventos gastronómicos más importantes del mundo

Coril con luz verde para crear una empresa de fondos colectivos: SMV autoriza Integrados EAFC

Los fondos colectivos permiten acceder a vehículos, inmuebles, motocicletas, maquinaria y equipos mediante aportes periódicos de personas o empresas

Coril con luz verde para crear una empresa de fondos colectivos: SMV autoriza Integrados EAFC

Jueza ordena 15 días de detención preliminar a implicados en el asesinato de ‘La China’ Polo en Caraz

El requerimiento fue sustentado por el fiscal Raúl Godos Sedán ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Caraz. La investigación acumula tres detenidos, entre ellos el presunto autor material, un ciudadano venezolano que portaba un arma robada a un policía en 2023

Jueza ordena 15 días de detención preliminar a implicados en el asesinato de ‘La China’ Polo en Caraz

“Es la primera vez que un papa incluye a un pueblito”: Zaña espera la visita de León XIV a Perú

Los vecinos del distrito recuerdan las misas, recorridos pastorales y acciones solidarias de Robert Francis Prevost durante su paso por la diócesis de Chiclayo

“Es la primera vez que un papa incluye a un pueblito”: Zaña espera la visita de León XIV a Perú
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

‘China’ Polo: Bancadas de oposición exigen cambio en el Mininter por el asesinato de la periodista y candidata al GORE Áncash

‘China’ Polo: Bancadas de oposición exigen cambio en el Mininter por el asesinato de la periodista y candidata al GORE Áncash

Asesinato de ‘La China’ Polo: todo lo que se sabe del crimen de la periodista y candidata en plena campaña electoral en Caraz

Debate municipal 2026 inicia este lunes: Conoce los candidatos, duplas y bloques temáticos de la primera fecha

Partido de López Aliaga lleva a 110 candidatos con sentencias, entre ellos por homicidio, violación y tráfico de drogas

Rafael López Aliaga encabeza simulacro para alcaldía de Lima con 28,4% de votos válidos, seguido por Carlos Bruce con 18,2%

ENTRETENIMIENTO

Mario Cortijo y su duro testimonio sobre el bullying tras caso en Liceo Naval: “Soy un sobreviviente de violencia física, psicológica y sexual”

Mario Cortijo y su duro testimonio sobre el bullying tras caso en Liceo Naval: “Soy un sobreviviente de violencia física, psicológica y sexual”

Rodrigo González tras asesinato de ‘La China Polo’: “Esa boca no la callaba nadie, solo podían hacerlo matándote”

Lourdes Sacín revela su última conversación con ‘La China’ Polo horas antes de su asesinato: “Me estaba hablando de algunas fuentes”

Panamericana TV se disculpa y reconoce el error de Milagros Leiva: usuarios cuestionan el comunicado y exigen su salida

Kingteka podría pagar hasta 27,5 millones de soles tras disparar contra un gallinazo

DEPORTES

Carlos Aparicio y su crudo análisis del presente del vóley peruano: “Fracaso total, ahora somos puesto 46 del mundo”

Carlos Aparicio y su crudo análisis del presente del vóley peruano: “Fracaso total, ahora somos puesto 46 del mundo”

Sporting Cristal vs ADT: día, hora y canal TV de la semifinal ida en Tarma por la Copa de la Liga 2026

Mano Menezes explicó el contundente motivo por el que Renato Tapia no fue convocado a la selección peruana: “Lo he seguido muy de cerca”

Sport Boys vs Alianza Atlético: día, hora y canal TV de la semifinal ida de la Copa de la Liga 2026

¿Héctor Cúper puede dejar Universitario tras la abultada derrota ante Deportivo Garcilaso? La revelación sobre el DT argentino en la ‘U’