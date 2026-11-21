Varias entidades se encuentra restructurándose en el Estado. Los trabajadores públicos que queden podrán percibir aumento en sus sueldos desde enero de 2027. - Crédito Andina

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El Pleno del Congreso ha aprobado la Ley del Presupuesto Público par 2027, con lo que queda que el Poder Ejecutivo la promulgue y todas las medidas queden firmes para el siguiente año.

Se debe destacar que este es el primer Presupuesto Público que ha armado el gobierno de Keiko Fujimori, que tiene como ministro de Economía y Finanzas a Elmer Cuba.

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A pesar de la negativa inicial del Gobierno con leyes que aumentan costos del Estado, y leyes que generaron iniciativa de gasto motivada por el Congreso, el Ejecutivo ha validado no solo varios aumentos de sueldo, conseguidos en la negociación colectiva, sino también asegura ahora la gratificación de los trabajadores CAS para 2027.

El origen de los aumento está en el convenio colectivo centralizado. - Crédito Andina

Régimen 276: Los aumentos

El Presupuesto Público 2027 incluye los incrementos a los servidores del régimen del Decreto Legislativo 276, contemplados en sus artículos 22 y 23:

Artículo 22. Incremento del Monto Único Consolidado (MUC) para los servidores del régimen del Decreto Legislativo N° 276 de las entidades del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales - aumento de S/222

Artículo 23. Incremento mensual de ingresos de personal de los servidores del régimen del Decreto Legislativo 276 para los gobiernos locales - aumento de S/125

Así, para los gobiernos regionales y el nacional, “el nuevo MUC que se apruebe (...) se efectúa a partir del 1 de enero de 2027″.

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Por otro lado, el concepto “Negociación colectiva centralizada 2026-2027” para los gobiernos locales se aplica a partir del 1 de enero de 2027; y es abonado únicamente hasta que la municipalidad implemente la estructura de ingresos del personal de los servidores públicos bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276, regulada en la normatividad vigente; y, se financia con cargo a los respectivos presupuestos institucionales de los gobiernos locales y sus organismos públicos descentralizados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Además, según el artículo 24, “se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas para que, mediante decreto supremo refrendado por el MEF, a propuesta de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, apruebe los nuevos montos de la Escala Base del Incentivo Único – CAFAE de los servidores del régimen del Decreto Legislativo 276 que pertenecen al grupo ocupacional Profesional, Técnico y Auxiliar”.

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Así quedan los aumentos para el sector público, que entrarían en vigencia desde enero del 2027. - Crédito Captura de MEF

Para el régimen 728

De igual manera se detallan los aumentos para los trabadores bajo el decreto legislativo 728, que regula el régimen de la actividad privada, se regirán por los siguientes artículos en el Presupuesto Público 2027:

Artículo 25. Incremento mensual de los servidores de los regímenes de los Decretos Legislativos 728 del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales - Aumento de S/60 para entidades con escala aprobada entre 2023 y 2026; y de S/125 para entidades con escala aprobada antes del 2023

Artículo 26. Incremento mensual de las remuneraciones de los servidores del régimen de los Decreto Legislativo N° 728 de los gobiernos locales - Aumento de S/150.

Estos aumentos también aplicarán desde el 1 de enero de 2027. “El incremento mensual es de naturaleza remunerativa, tiene carácter pensionable y se encuentra afecto a cargas sociales; asimismo, constituye base de cálculo para los beneficios laborales que correspondan”, recuerda el texto del Presupuesto.

Mientras, cientos de trabajadores bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) se manifestaron en los exteriores del Ministerio de Economía y Finanzas. Exigen la aprobación urgente de un proyecto de ley que asegure el pago completo de su gratificación y CTS. | Exitosa Noticias

Para los CAS, decreto 1057

Mientras, para los trabajadores CAS, estos recibirán aumentos dependiendo de si son parte de los gobiernos locales, regionales o el Nacional.

Artículo 27. Incremento mensual de los servidores del régimen del Decreto Legislativo N° 1057 del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales

Artículo 28. Incremento mensual de las remuneraciones de los servidores del régimen del Decreto Legislativo N° 1057 de los gobiernos locales.

No obstante, en los niveles del gobierno nacional y gobiernos regionales, el aumento será diferencia. A menor sueldo que gane el trabajador, mayor será el aumento que reciba:

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A quienes reciban ingresos menores o igual a S/2.364,19 se les aumentará S/153 ;

A quienes reciban ingresos mayores a S/2.364,19 y menores o igual a S/4.364,19, se les aumentará S/125

A quienes ganen más de S/4.364,19, se les incrementará en S/60.

Mientras, para los gobiernos locales, el aumento salarial para los CAS será S/125.

Trabajadores no recibirían bono extraordinario en 2027. - Crédito UGEL02

Asimismo, el gobierno confirmó que dará atención para el financiamiento complementario de las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad del personal bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057.

Otros aumentos que aplican desde enero

Artículo 29. Incremento mensual de los servidores del régimen de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil – Aumento de S/60

Artículo 30. Incremento mensual de los servidores del régimen de la Ley N° 31991, Ley del Cuerpo de Guardaparques - Aumento de S/125

Artículo 31. Incremento de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de los servidores del régimen de la Ley N° 29709 - Aumento de RIM será de S/144,33, para llegar a una RIM de S/2.700.