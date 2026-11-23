Entrevista informativa en el programa Buenos Días Perú. Los conductores dialogan con Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), sobre las características del sismo de magnitud 6.7 y la réplica de 5.0 registrados en Junín. En pantalla se muestran registros de cámaras de vigilancia y videos captados por ciudadanos durante el movimiento telúrico en comercios y espacios públicos.

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Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), explicó que los 129 kilómetros de profundidad del sismo registrado el viernes fueron el factor determinante para que Lima no sufriera daños de mayor consideración, y advirtió que un terremoto de similares características con epicentro frente a la costa tendría consecuencias radicalmente distintas para la capital.

La profundidad actúa como una distancia que las ondas sísmicas deben recorrer antes de alcanzar la superficie. A mayor recorrido, mayor atenuación de la energía. Ese principio, que parece técnico, explica por qué millones de personas sintieron un movimiento intenso y prolongado el viernes sin que se registraran colapsos estructurales. Si el mismo evento hubiera ocurrido a pocos kilómetros bajo el lecho oceánico frente al litoral limeño, la historia habría sido otra.

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El Instituto Geofísico del Perú reporta un sismo de magnitud 5,0 registrado a 145 kilómetros de profundidad en el departamento de Junín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista señaló en Buenos Días Perú que el país tiene tres fuentes generadoras de sismos. La principal es el choque entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana, cuyos epicentros se ubican frente a la zona costera. La segunda corresponde a las fallas tectónicas de la cordillera, producto de la deformación del terreno. La tercera está asociada a procesos en el interior del continente, como el que originó el movimiento del viernes.

Para ilustrar la diferencia que implica la profundidad, Tavera recurrió a un ejemplo reciente: “El sismo de julio de este año en Chupaca, Junín, ocurrió a nueve kilómetros de profundidad y a diez kilómetros del área urbana. El sacudimiento fue muy fuerte, lo suficiente para que colapsen las viviendas”. En el evento del viernes, en cambio, los 129 kilómetros permitieron que las ondas se disiparan considerablemente antes de llegar a la superficie.

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Un registro sismológico y un mapa del centro de Perú señalan el epicentro de un temblor de magnitud 5.0 registrado en Junín. (Infobae Perú/Agencia Andina)

A pesar de esa atenuación, el especialista destacó una particularidad de este evento: el suelo no sacudió con alta frecuencia, sino que onduló de manera intensa y prolongada, una característica propia de los sismos profundos que genera una sensación de movimiento diferente a la de un terremoto costero. Esa oscilación, aunque alarmante, es menos destructiva que la vibración de alta frecuencia que producen los eventos superficiales.

Lima no sufre un sismo mayor a 8,5 desde 1746, y esa ausencia tiene un costo

Lima no enfrenta un sismo de magnitud superior a 8,5 desde el año 1746, hace más de 270 años. Tavera precisó que hubo un evento de magnitud 7,7 en 1974, y recordó que el sismo de Chimbote de 1970 —que sepultó Yungay— tuvo una magnitud de 7,8. Sin embargo, aclaró que un terremoto de gran escala comparable al de 1746 no se ha repetido desde entonces, lo que significa que la energía acumulada en la zona de subducción no ha encontrado liberación en más de dos siglos.

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Un sismógrafo traza ondas sobre una banda de papel junto a un mapa del Instituto Geofísico del Perú que ubica zonas sísmicas en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa ausencia prolongada tiene consecuencias prácticas. Las últimas generaciones de limeños no han experimentado un sismo de gran magnitud y, por lo tanto, no tienen una respuesta entrenada. Tavera comparó esa situación con lo observado en Venezuela y Colombia, donde los daños más graves se produjeron por el colapso de estructuras precarias. La falta de experiencia acumulada —tanto en la población como en los sistemas de servicios— convierte a Lima en una ciudad particularmente expuesta ante el eventual retorno de un evento de escala histórica.

Un sismo costero de igual magnitud produciría sacudimientos mucho más destructivos

La diferencia entre un sismo profundo y uno superficial frente a la costa es, según Tavera, determinante. Si el evento del viernes hubiera ocurrido frente al litoral limeño en lugar de en el interior del continente, el sacudimiento habría sido de alta frecuencia, más intenso y sin la característica oscilación que permitió a muchos mantener el equilibrio.

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Una calle urbana de Cerro de Pasco permanece iluminada durante la noche tras el sismo de magnitud 5,1 reportado por el Instituto Geofísico de Perú.

“Dependiendo del área de la ruptura, la propagación de la energía podría hacer que el sacudimiento dure mucho más tiempo de lo que hemos experimentado”, advirtió el especialista. A eso se suma el riesgo de tsunami para quienes se encuentren en zonas costeras vulnerables, como la Costa Verde, donde las piedras que se desprenden de los acantilados representan un peligro adicional que las normas de construcción no pueden mitigar. El propio IGP ha entregado estudios técnicos a las autoridades competentes sobre esa zona, aunque las decisiones de gestión de riesgo dependen de otras instancias.

Los edificios construidos en los últimos 20 años están diseñados para resistir hasta 8,5

Tavera aclaró que las construcciones levantadas en los últimos 15 o 20 años bajo la norma vigente deberían soportar un sismo de hasta magnitud 8,5. Por ese motivo, recomendó que, ante un evento sísmico, las personas evalúen si su vivienda cumple esa condición antes de tomar la decisión de salir o permanecer en el interior.

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Un mapa satelital de la costa peruana ubica el epicentro de un temblor junto a un registro sismográfico en papel milimetrado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación más inmediata, sin embargo, no recae tanto en los edificios como en la infraestructura de servicios: agua potable y electricidad. El especialista señaló que Chile, tras el terremoto de 2010, aprendió que cada diez años debía reconstruir una cuarta parte de su país. Gracias a esa experiencia acumulada, el país vecino hoy responde bien tanto estructuralmente como en materia de servicios esenciales. Perú, en cambio, atraviesa la situación opuesta: sin un sismo de gran escala en generaciones, no existe certeza sobre cómo respondería el sistema.

El IGP registró doce réplicas desde el viernes, tres de ellas de magnitud 5,0

Desde el sismo principal hasta el momento de la entrevista, el IGP registró doce réplicas, de las cuales tres alcanzaron una magnitud cercana a 5,0. Tavera indicó que los eventos se fueron espaciando con el tiempo, lo que sugiere una estabilización progresiva del proceso. Sin embargo, aclaró que eso no implica el fin del ciclo sísmico en la zona: una vez concluidas las réplicas, comienza nuevamente la acumulación de esfuerzos que, en algún momento futuro, derivará en un nuevo sismo.

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Un mapa satelital de la costa peruana localiza el epicentro de un sismo junto con un registro sismográfico en detalle. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como punto de comparación, recordó que el sismo de Pisco de 2007 generó réplicas durante 45 días consecutivos, dada la mayor escala y el diferente tipo de ruptura de ese evento.

Hacer simulacros en familia es la medida más concreta que puede adoptar cualquier ciudadano

Ante la pregunta sobre el nivel real de preparación de la población, Tavera fue directo: las últimas generaciones no han vivido un sismo importante en Lima y, por lo tanto, no tienen una respuesta entrenada ante ese escenario.

“Lo que he estado recomendando siempre es que tratemos de hacer simulacros en familia. Eso nos va a generar una costumbre en la reacción, en lo que debemos hacer”, afirmó. Dedicar cinco, diez o quince minutos los fines de semana a ese ejercicio puede, según el especialista, marcar una diferencia decisiva cuando ocurra un evento de mayor magnitud. También instó a los ciudadanos a revisar cómo están construidas sus viviendas, qué materiales se usaron y en qué zona se ubican, independientemente del lugar del país en que residan.

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Restos de vidrios rotos cubren un escritorio y el suelo de una oficina tras el sismo de magnitud 6,7 registrado en la región de Junín.

El clima no tiene ninguna relación con la actividad sísmica

Uno de los mitos más extendidos entre la población es que el viento fuerte o los cambios climáticos anticipan sismos. Tavera desmintió esa creencia: los procesos que ocurren en la superficie terrestre y los que se desarrollan en el interior de la Tierra son fenómenos completamente independientes.

“Toma un cuaderno y empieza a anotar cuántas veces cambia el clima, cuántas veces llueve, y a ver si coincide con un sismo”, propuso. Al final, dijo, solo se encontrarán coincidencias sin ninguna relación causal. Del mismo modo, aclaró que un sismo de pequeña magnitud no libera suficiente energía como para evitar uno mayor: el proceso de acumulación de esfuerzos continúa independientemente de los movimientos menores que puedan registrarse.

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Los asistentes a un concurso de danzas en el colegio San José de Chaclacayo evacúan las instalaciones tras registrarse un sismo de magnitud 6.7 en Perú.

Las luminiscencias durante terremotos tienen una explicación geológica concreta

Otro fenómeno que genera confusión son las luminiscencias observadas durante sismos de gran magnitud, como las que varios testigos reportaron durante el terremoto de Pisco en 2007. Tavera explicó que este fenómeno está bien documentado en la bibliografía científica y que existen al menos veinte hipótesis al respecto.

La explicación más difundida es de tipo físico: la placa continental y la placa oceánica, ambas de roca, se rozan durante la ruptura y generan chispas. La alta concentración de sal en el fondo oceánico actuaría como espejo, reflejando esa luz hacia la superficie. El especialista aclaró que se trata de un fenómeno natural sin ninguna relación con objetos no identificados ni con señales de otro origen.

Un mapa sobre una mesa y una marca en el mar sitúan la posición del epicentro sísmico frente a la localidad de Quilca, en la costa del departamento de Arequipa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema de alerta sísmica SASPE avanza hacia su cobertura completa en Lima

Tavera también se refirió al Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPE) y al Sismate, dos herramientas de alerta temprana con distinto alcance. El Sismate es un servicio de mensajería que notifica sobre eventos sísmicos, similar a las alertas de tráfico que envían aplicaciones como Google Maps. El SASPE, en cambio, es el sistema oficial de bocinas que emite una señal sonora segundos antes de que llegue la onda sísmica a una zona determinada.

El especialista explicó que durante el sismo del viernes las bocinas sonaron en algunos distritos pero no en todos, porque el proyecto aún está en etapa de cierre a cargo del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). “Espero que en algún momento ya se pueda decir que el sistema está completo”, señaló. Remarcó que la anticipación que ofrece esa alerta —entre cinco y quince segundos, dependiendo de la distancia al epicentro— puede salvar miles de vidas si la población sabe cómo reaccionar ante ella