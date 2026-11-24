Las cuentas de ahorros seguirán exoneradas hasta el 2029. - Crédito Andina/Renato Pajuelo

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Luego de que los peruanos se enteraran que la razón por la que los intereses de sus ahorros en bancos y otras entidades financieras no pagaban impuesto a la renta era por una exoneración vigente, y que esta iba a acabar este año, ahora podrán estar tranquilos, porque todo indica que se ampliará este plazo.

Si bien el hecho que está vigencia terminara este 2026, generó alarmas en los ahorristas, la Comisión de Economía del Senado ha validado el dictamen que aprobó la Comisión de Economía de la Cámara de diputados. Este se basa en la propuesta del Ejecutivo para prorrogar este plazo a fines de 2029.

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De esta manera, una vez más los intereses generados por el dinero de los peruanos, que se encuentren en cuentas de ahorro en bancos y entidades financieras, estarán exonerados del pago de impuesto a la renta, al menos hasta el 31 de diciembre de 2029. Luego de esto, no se descarta que el gobierno pueda volver a ampliar la exoneración.

¿Tienes ahorros en bancos? Actualmente, la medida que te exoneraba de pagar impuesto a la renta por ellos vence a fin de este 2026. - Crédito Andina

Lo que dice la medida

Así, la exoneración no solo irá para las cuentas de ahorros, sino también para todos los otros conceptos contemplados en el artículo 19 de la Ley del impuesto a la renta.

“Modificar el encabezado y el inciso b) del artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta, contenida en el Texto Único Ordenado aprobado mediante el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, en los términos siguientes: ‘Artículo 19. Están exonerados del impuesto hasta el 31 de diciembre de 2029′″, señala el proyecto de ley.

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¿Por qué el gobierno propuso la ampliacón? Por un lado, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) opinó que la eliminación de las exoneraciones como la de las cuentas de ahorro (exactamente las de los incisos f), i) y o) del artículo 19) tendría efectos negativos sobre variables económicas.

Tus ahorros están protegidos hasta este 2026 del cobro de impuesto a la renta. Pero la medida podría ser ampliada hasta el 2030. - Crédito Andina

La consecuencia si se mantenía el impuesto

El gobierno resumió que la medida de mantener el impuesto a los intereses de los ahorros “desincentivaría el ahorro de las familias debido a la menor rentabilidad efectiva del ahorro, sobre todo en el caso que el costo de las comisiones sea más alto que los intereses que perciben; habría un incremento del costo de fondeo de las entidades financieras por una menor disponibilidad de recursos, afectando así las tasas activas”.

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Mientras, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones destacó que los depósitos cumplen funciones transaccionales y de ahorro, además de constituir una fuente estable de fondeo.

“Del mismo modo, refiere que la presencia predominante de depósitos de ahorro y depósitos a la vista entre personas naturales y jurídicas sin fines de lucro en el sistema financiero responde a la demanda por servicios financieros transaccionales/operacionales mediante los cuales los depositantes puedan realizar operaciones recurrentes como transferencias, pagos de servicios, pagos de planillas, pagos de proveedores, recibir sueldos, realizar pagos de bajo monto en billeteras digitales, entre otros”, se aclara.

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Este video de noticias aborda la discusión sobre la posible tributación a los ahorros de personas en Perú. Se presentan testimonios de usuarios y análisis de expertos sobre el impacto en el sistema financiero. Las imágenes muestran exteriores de instituciones, una entrevistada en la calle, y un especialista en un estudio. También se incluye la postura del Ministerio de Economía y Finanzas, que niega haber planteado dicho impuesto.

Se señala que, por lo general, este tipo de depósitos suelen recibir menores tasas de interés de modo que no se espera que los depositantes mantengan excedentes con fines de obtener rentabilidad.

Por esto, la SBS considera que la aplicación de un impuesto a la renta a los intereses de estos depósitos podría desalentar la utilización de estos servicios financieros, pudiendo significar un retroceso en la adopción y desarrollo de tecnologías que facilitan los pagos de manera digital, además de incrementar los riesgos de seguridad para la población por el traslado de efectivo.

Asociaciones declararán renta

Pero, además de esto, el proyecto de ley también, además de ampliar este plazo, incluye una medida que especifica que las asociaciones sin fines de lucro, exoneradas del IR, deben presentar anualmente una declaración jurada ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) para mantener este beneficio.

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Se apunta que la exoneración prevista en ese inciso no resulta aplicable respecto del ejercicio gravable correspondiente, cuando la entidad no hubiera presentado dentro de los plazos establecidos lo siguiente:

La declaración jurada anual del Impuesto a la Renta, o

La declaración jurada informativa.