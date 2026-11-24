El presentador Mario Hart comenta en un estudio de grabación las imágenes emitidas sobre Korina Rivadeneira y Nacho Di Marco.

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Mario Hart se pronunció sobre el ampay que vinculó a Korina Rivadeneira con el actor argentino Nacho Di Marco, luego de que ambos fueran vistos durante una salida nocturna y en un edificio de Magdalena. El piloto sostuvo que las imágenes no alterarán el vínculo familiar que conserva con la madre de sus hijos.

El comentario surgió en ‘Sin + que decir’, programa que conduce junto a María Pía Copello, Ethel Pozo, Luciana Roy e Israel Dreyfus. Aunque la conversación giró alrededor de las imágenes, Hart puso el foco en la exposición de Rivadeneira a través de sus redes sociales.

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El exparticipante de realities cuestionó que la actriz publique historias de Instagram mientras aún se encuentra en los lugares que visita. A su juicio, esa costumbre puede permitir que terceros identifiquen su ubicación y sigan sus movimientos.

“Le voy a llamar la atención a Korina”, expresó Hart. “Vengo dando consejos, dando tips, que no se sube historias en tiempo real porque después ven tus historias y te van a buscar al lugar”.

Video en formato de redes sociales que presenta fragmentos de una transmisión en cabina donde Mario Hart ofrece declaraciones sobre Korina Rivadeneira tras la difusión de imágenes junto a Nacho Di Marco. Durante la emisión, Hart señala que su expareja tiene derecho a continuar su vida social y sostiene que esta situación no alterará la relación que mantiene con ella y sus hijos tras diez meses de separación.

El conductor explicó que su comentario no estaba vinculado con una crítica a la vida personal de su expareja, sino con el cuidado de su privacidad. “Para evitar estas cositas es mejor no hacerlo, es como un tip”, agregó.

Durante el debate, María Pía Copello planteó sus dudas sobre la forma en que los programas de espectáculos acceden a datos relacionados con las salidas de figuras de la televisión. La conductora aclaró que no atribuía esa situación a un caso concreto.

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“Yo no estoy de acuerdo con eso. No digo que este sea el caso, pero tengo una sospecha”, afirmó Copello. La presentadora consideró que las producciones pueden recibir alertas o seguir rastros cuando hay movimientos de personajes conocidos.

Hart reiteró que Rivadeneira tiene libertad para conocer personas y tomar decisiones en su ámbito privado. También descartó que el ampay interfiera en la relación que ambos mantienen como padres.

Mario Hart sigue la emisión de un reportaje televisivo sobre Korina Rivadeneira y Nacho Di Marco junto a otros panelistas en un estudio de transmisión.

“Este tipo de cosas no va a cambiar la relación que tengo con ella, con mis hijos, con mi familia”, remarcó Mario Hart. Su respuesta llegó luego de un comentario de Ethel Pozo sobre la situación sentimental de Nacho Di Marco.

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Korina Rivadeneira y Nacho Di Marco fueron vistos tras una salida por su cumpleaños

La jornada de Korina Rivadeneira comenzó en el Estadio Nacional, donde asistió al concierto de Christina Aguilera. Tras el espectáculo, la actriz se reunió con un grupo de amigos en el rooftop Amador, ubicado en San Isidro, para continuar la celebración de su cumpleaños.

De acuerdo con el seguimiento difundido en televisión, Nacho Di Marco llegó al establecimiento acompañado por la actriz Anahí de Cárdenas. El argentino coincidió allí con Rivadeneira y los invitados durante una reunión que se extendió hasta la madrugada.

Las cámaras registraron que, a las 2:25, la camioneta de la venezolana se detuvo frente al local y tocó el claxon. Di Marco se acercó al vehículo, subió y tomó el volante.

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Magaly Medina llama “la miraflorina” a Korina Rivadeneira y comenta su nueva etapa de salidas nocturnas. Captura: Magaly TV La Firme.

El actor condujo hasta un edificio situado en Magdalena, inmueble al que había acudido horas antes. El reporte señaló que el intérprete habría pasado por ese lugar para cambiarse de ropa antes de reencontrarse con Rivadeneira y sus amigos.

La camioneta ingresó a la cochera del edificio con Di Marco al mando. El material mostró que la actriz permaneció en el departamento durante la madrugada y parte de la mañana siguiente.

Cerca de las 15:00, Rivadeneira salió con otra vestimenta y acompañada por una amiga. Ambas pasearon a dos perros por los alrededores del inmueble. Después, la actriz volvió al estacionamiento para recuperar su camioneta.

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Avance promocional del programa 'Magaly TV, la firme' que presenta un seguimiento a Korina Rivadeneira ingresando y saliendo en su vehículo del edificio del actor argentino Nacho Di Marco. Asimismo, el informe incluye imágenes vinculadas a un caso previo sobre un viaje en yate en Argentina protagonizado por Francho Sierralta y su posterior aparición en un evento público junto a su esposa.

La venezolana se retiró minutos más tarde. Di Marco dejó el edificio alrededor de las 17:00 y también llevaba ropa distinta a la de la salida nocturna. El programa que divulgó el material planteó que el argentino residiría en ese lugar.

El ampay se difundió mientras Korina Rivadeneira y Nacho Di Marco comparten una historia romántica en una producción de ficción. Los actores ya habían protagonizado escenas de cercanía y besos frente a cámaras, lo que generó comentarios sobre su relación fuera del trabajo.