Vivian Baella lanzó dura crítica contra Aixa Vigil y Maluh Oliveira

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Universitario de Deportes sumó su segunda derrota consecutivas tras caer con Circolo Sportivo Italiano por la fecha 6 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. Las ‘pumas’ fueron ampliamente superadas por la escuadra de Pueblo Libre por 3-0 con parciales de 18-25, 22-25 y 20-25.

El equipo de Paco Hervás fue duramente criticado por la mala racha y por la actitud de algunas voleibolistas. El mal momento de la ‘U’ abrió debate en redes sociales y en los principales programas deportivos. Vivian Baella se unió a la controversia y lanzó un crudo comentario.

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“¿Son principiantes?”

La exvoleibolista increpó a su panelista por defender a las jugadoras ‘cremas’ y no reconocer que están en un bajo rendimiento. Y aprovechó para referirse al bajo rendimiento de Aixa Vigil y Maluh Oliveira.

“Tú siempre justificas a las de tu equipo cuando tienen mala racha y dices que no, que están pasando por una mala racha, que deberían tener respiro. Sin embargo, hay otras jugadoras de otros equipos que también pasan por lo mismo y dicen: “No, pero es una jugadora con suficiente experiencia y kilometraje en el voleibol como para que pase por esas rachas”. O sea, ¿no es lo mismo? ¿Cuántos años tiene jugando Aixa Vigil? ¿Cuántos años tiene jugando Maluh? ¿Son principiantes?“, disparó Baella en el programa ‘Bloqueo y punto’.

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La exvoleibolista criticó a las jugadoras de las 'pumas' por bajo rendimiento. (Bloque y punto)

Así fue la caída de Universitario con Circolo Sportivo Italiano

Universitario de Deportes encadenó dos derrotas en la Liga Peruana de Vóley 2026/27 tras perder 3-0 frente a Circolo Sportivo Italiano en la sexta fecha, disputada en el Polideportivo.

El cuadro crema había llegado al encuentro después de caer ante Regatas Lima y acumular tres sets perdidos. Antes de esa seguidilla, las pumas habían ganado 12 mangas consecutivas.

Circolo impuso su ritmo desde el inicio. El equipo de Pueblo Libre aprovechó las imprecisiones de su rival y se adjudicó el primer parcial por 25-18.

Antuanette Arteaga, Mariane Casas y Natalia Monteiro tuvieron intervenciones ofensivas en un conjunto que mantuvo mayor regularidad durante el partido.

El equipo de Circolo Sportivo Italiano aseguró la victoria frente a Universitario de Deportes con un marcador de tres sets a cero (25-18, 25-22 y 25-20). Las imágenes muestran el punto decisivo del tercer set y la posterior celebración de las jugadoras del conjunto azul en la cancha deportiva tras culminar el encuentro.

La ‘U’ intentó cambiar el desarrollo en el segundo set con los ingresos de Taya Beller y Daniela Muñoz. Catherine Flood y Aixa Vigil buscaron acercar al equipo, pero la respuesta de Circolo en defensa y ataque sostuvo la ventaja.

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El elenco dirigido por Marcos Blanco ganó esa manga por 25-22 y quedó cerca de asegurar la victoria.

Las cremas comenzaron el tercer parcial con una diferencia de 3-0, aunque no pudieron conservarla. Monteiro impulsó la recuperación de Circolo, que capitalizó nuevos errores de Universitario. El 25-18 final selló el triunfo del cuadro de Pueblo Libre. La derrota dejó a Universitario con seis sets perdidos consecutivos.

Programación de la fecha 7 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Sábado 28 de noviembre

Olva Latino vs. Rebaza Acosta (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Alianza Lima vs. Perú Sub-19 (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Universidad San Martín vs. Atlético Atenea (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Domingo 29 de noviembre

Deportivo Wanka vs. Regatas Lima (14:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Deportivo Soan vs. Circolo Sportivo Italiano (16:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Deportivo Géminis vs. Universitario de Deportes (18:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Programación de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 - Fase 1. Crédito: LPV