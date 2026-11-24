El Centro Sismológico Nacional mantiene el monitoreo en tiempo real en todo el territorio peruano tras una madrugada sin movimientos telúricos. Conozca el reporte de los últimos sismos registrados en el país y las recomendaciones de seguridad.
Luego del temblor de magnitud 3.4 registrado la noche del lunes en Áncash, las estaciones del IGP continúan el rastreo minuto a minuto de la actividad geológica nacional. Revise aquí el informe oficial actualizado.
Al encontrarse sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, el Perú registra una constante liberación de energía sísmica. Siga en vivo los reportes del IGP de este martes 24 de noviembre, el detalle de los epicentros recientes y las medidas de prevención.
Tras una jornada previa con movimientos telúricos en Áncash y Moquegua, el Centro Sismológico Nacional monitorea en vivo el territorio nacional sin reportar nuevos eventos durante la madrugada de hoy.
Últimas actualizaciones
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) continúa este martes 24 de noviembre con el rastreo minuto a minuto de la actividad sísmica en el territorio nacional. Durante las primeras horas de la madrugada de hoy no se han registrado movimientos telúricos en el país, según el monitoreo oficial del Centro Sismológico Nacional (CENSIS).
El último movimiento telúrico registrado por el IGP ocurrió la noche del lunes 23 de noviembre a las 20:31 horas, alcanzando una magnitud de 3.4 con epicentro en Pallasca, Áncash, a una profundidad de 11 kilómetros.
Previamente, ese mismo día al mediodía, se reportó un sismo de magnitud 3.7 en Moquegua. Estos eventos se suman a la actividad reciente en la sierra central y selva. Ante esta constante actividad por el Cinturón de Fuego del Pacífico, Indeci recomienda mantener la calma, identificar zonas seguras y contar con una mochila de emergencia.
Gestión y conservación del botiquín de emergencia
El apartado médico de la mochila de emergencia resulta indispensable para brindar atención inmediata frente a cortes, golpes o quemaduras leves tras un temblor. Este kit debe contar con gasas estériles, vendas elásticas, esparadrapo, alcohol al 70 %, tijeras de punta roma y guantes desechables.
Para los hogares donde residen adultos mayores o personas con enfermedades crónicas, es obligatorio incorporar una reserva de medicamentos recetados para al menos siete días, junto con sus indicaciones médicas. Revisar la vigencia de estos insumos cada seis meses asegura su utilidad en una emergencia real.
Protocolo de resguardo en oficinas y centros de trabajo
Ante la ocurrencia de un movimiento sísmico durante la jornada laboral, el cumplimiento de los planes de seguridad ocupacional evita accidentes por pánico. La primera medida es detener las actividades, mantener la calma y ubicarse en las zonas de seguridad internas señalizadas junto a columnas o vigas estructurales.
Durante la sacudida no se deben utilizar los ascensores ni intentar bajar apresuradamente por las escaleras. Una vez que el suelo deje de vibrar, los brigadistas de cada piso deben guiar la evacuación ordenada hacia el punto de reunión exterior sin detenerse a recoger pertenencias.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Profundidad del temblor del pasado viernes evitó destrucción, pero jefe del IGP advierte que un sismo costero sería devastador para Lima
Hernando Tavera explicó que las ondas del terremoto se atenuaron al recorrer 129 kilómetros antes de llegar a la superficie, una ventaja que no existiría si el epicentro estuviera frente al litoral
Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), explicó que los 129 kilómetros de profundidad del sismo registrado el viernes fueron el factor determinante para que Lima no sufriera daños de mayor consideración, y advirtió que un terremoto de similares características con epicentro frente a la costa tendría consecuencias radicalmente distintas para la capital.
Qué hacer ante un sismo
Tras los recientes sismos en Junín de magnitudes 5.0 y 6.7 —percibidos también en Lima—, resulta indispensable reforzar las medidas de prevención ante emergencias. Según explica Janeth Valera, ingeniera geóloga de RIMAC, la seguridad no empieza cuando ocurre el movimiento telúrico, sino con la preparación anticipada y la identificación previa de rutas de evacuación despejadas y zonas seguras internas y externas. Este enfoque preventivo cobra mayor urgencia en temporadas de altas temperaturas, donde una evacuación prolongada o la exposición directa al sol pueden provocar cuadros de deshidratación y agotamiento por calor si no se cuenta con implementos básicos a la mano.
Para saber qué hacer durante y después de un sismo, es fundamental mantener la calma, evitar salidas apresuradas y alejarse de ventanas u objetos que puedan caer, ubicándose junto a elementos estructurales resistentes. Una vez detenido el movimiento, se debe evacuar sin usar ascensores, manteniendo distancia de cables caídos, fugas de gas o estructuras dañadas ante el riesgo de réplicas. Finalmente, establecer previamente un punto de encuentro familiar y priorizar el envío de mensajes de texto para comunicarse garantizará una respuesta organizada y evitará saturar las líneas telefónicas.
El fin de semana dejó una marcada actividad sísmica en la sierra central y selva del territorio peruano. Antes del movimiento vespertino en Junín, durante la madrugada del domingo 22 de noviembre se reportaron otros dos sismos de consideración: a las 00:51 horas se registró un evento de magnitud 5.1 con epicentro a 25 kilómetros al sureste de Cerro de Pasco (Pasco), a 132 kilómetros de profundidad e intensidad IV; mientras que a las 00:09 horas ocurrió un temblor de magnitud 4.6 ubicado a 54 kilómetros al norte de Pucallpa (Ucayali), con una profundidad de 156 kilómetros e intensidad II.
Estos episodios se suman al fuerte sismo de magnitud 6.7 registrado la noche del viernes 20 de noviembre a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Junín, el cual mantiene en vigilancia preventiva a las autoridades de Defensa Civil ante el riesgo de deslizamientos en carreteras y zonas críticas de la sierra central.
Debido a que el Perú se ubica dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recuerda a la población mantener la calma ante cualquier sacudida, ubicarse en las zonas seguras internas previamente identificadas, evitar el uso de ascensores y contar siempre con una mochila de emergencia equipada con agua, alimentos no perecibles, linterna y radio a pilas.
El IGP procesa las señales de su red sísmica en todo el país
El IGP mantiene una vigilancia permanente de la actividad sísmica a través de estaciones instaladas en distintas regiones. El Centro Sismológico Nacional, conocido como Censis, recibe las señales de esos equipos y establece los parámetros técnicos de cada evento: hora, magnitud, profundidad, coordenadas, epicentro e intensidad.
Los valores iniciales pueden modificarse tras una revisión de mayor precisión. Ese ajuste responde al análisis de datos recogidos por más estaciones y no supone, por sí solo, una variación en las condiciones de riesgo. Por ese motivo, las autoridades recomiendan consultar únicamente los comunicados oficiales antes de difundir versiones sobre presuntos daños, réplicas o alertas.
Los sismos ocurren en la costa, la sierra y la selva peruana
La actividad sísmica en Perú está vinculada en gran parte al contacto entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana, frente al océano Pacífico. La primera se desplaza por debajo de la segunda en un proceso de subducción que libera energía y origina movimientos telúricos de distinta magnitud en el territorio nacional.
Los eventos no se concentran únicamente frente al litoral. También pueden ocurrir en la sierra y la selva, como muestran los reportes de Huánuco y Tumbes. Un sismo profundo en Pachitea puede tener características distintas de otro registrado cerca de la costa de Arequipa, Ica o Lima, donde influyen la distancia, el tipo de falla geológica y la propagación de las ondas.
La placa de Nazca se introduce bajo la placa Sudamericana
La placa de Nazca es una porción de la corteza terrestre situada bajo el océano Pacífico oriental. Se mueve hacia el continente y se introduce por debajo de la placa Sudamericana. Ese proceso explica la elevada actividad sísmica y volcánica de varios países ubicados en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico.
La placa Sudamericana, en cambio, sostiene buena parte del territorio continental de América del Sur. La fricción y la presión acumulada entre ambas estructuras pueden liberarse en forma de sismos. La profundidad del foco permite establecer si un evento ocurrió cerca de la superficie, a niveles intermedios o a más de 100 kilómetros bajo tierra, como el registrado cerca de Panao.
Sismo, terremoto y cataclismo no describen lo mismo
Un sismo es un movimiento de la corteza terrestre producido por la liberación de energía. El término incluye eventos de baja, mediana o alta magnitud. La palabra temblor se emplea de forma cotidiana para describir estos movimientos, aunque no constituye una categoría técnica distinta dentro de los reportes sísmicos.
Un terremoto suele referirse a un sismo que provoca daños graves, víctimas o alteraciones importantes en una zona poblada. En cambio, cataclismo es una expresión amplia y no forma parte de la clasificación técnica que utiliza el IGP. Puede aludir a una catástrofe natural de gran escala, aunque no permite precisar la magnitud, la intensidad ni las consecuencias de un movimiento telúrico.