Durante la cobertura televisiva tras un sismo registrado en Junín, en Latina Noticias se detalla los artículos fundamentales que deben incluirse en una mochila de emergencia. Mediante una infografía interactiva en el estudio, se enumeran elementos como botiquín de primeros auxilios, alimentos enlatados, agua embotellada, silbato, linterna con pilas, duplicado de llaves, útiles de aseo personal, prendas de abrigo y fotocopias de documentos de identidad.

El Centro Sismológico Nacional mantiene el monitoreo en tiempo real en todo el territorio peruano tras una madrugada sin movimientos telúricos. Conozca el reporte de los últimos sismos registrados en el país y las recomendaciones de seguridad.

Luego del temblor de magnitud 3.4 registrado la noche del lunes en Áncash, las estaciones del IGP continúan el rastreo minuto a minuto de la actividad geológica nacional. Revise aquí el informe oficial actualizado.

Al encontrarse sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, el Perú registra una constante liberación de energía sísmica. Siga en vivo los reportes del IGP de este martes 24 de noviembre, el detalle de los epicentros recientes y las medidas de prevención.

Tras una jornada previa con movimientos telúricos en Áncash y Moquegua, el Centro Sismológico Nacional monitorea en vivo el territorio nacional sin reportar nuevos eventos durante la madrugada de hoy.