Accidente en Tayacaja deja tres agentes muertos y un herido durante comisión de servicio| Foto: Radio Sabor Mix Digital

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Tres policías fallecieron y otro resultó herido tras la caída de un patrullero a un abismo en el sector Pamuri, en la carretera Imperial-Churcampa, provincia de Tayacaja, región Huancavelica.

El accidente ocurrió durante la madrugada, cuando los cuatro agentes se dirigían a Huancayo para abastecerse de combustible, de acuerdo con la información de RPP Noticias.

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Según un comunicado de la Policía Nacional del Perú (PNP), los cuatro efectivos pertenecían a la comisaría rural de Tinta y Punco y cumplían una comisión de servicio.

El vehículo policial se despeñó en el sector Pamuri, en la ruta Imperial-Churcampa, mientras sus ocupantes iban a Huancayo para abastecerse de combustible| Foto: Radio Sabor Mix Digital

La PNP y el Ministerio Público realizan diligencias para determinar las circunstancias del despiste y la posterior caída del patrullero al abismo en la vía Imperial-Churcampa.

¿Quiénes son las víctimas mortales?

Las víctimas fueron identificadas como el suboficial brigadier Víctor Mercedes Alcántara Yache, de 53 años; el suboficial de segunda Luis Alejandro Orday Aliaga, de 34; y el suboficial de tercera Michael Jaciel Salazar Saume, de 23. Los tres murieron en el lugar del accidente.El sobreviviente fue trasladado al hospital de Pampas.

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Comunicado del Ministerio del Interior

El único sobreviviente fue el suboficial de tercera Renán Ronny Ramos Palomino, de 22 años, natural de Andahuaylas. El agente sufrió heridas y fue trasladado al hospital de Pampas, donde recibe atención médica.

Accidentes de tránsito

De acuerdo con Andina, los accidentes de tránsito causaron 1.881 muertes en Perú en lo que va de 2026, según informó el director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Humberto Alvarado.

Del total de fallecidos, 309 perdieron la vida en accidentes ocurridos en carreteras. El exceso de velocidad figura como el principal factor asociado a estos siniestros, de acuerdo con el jefe policial.

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Alvarado también mencionó la conducción bajo los efectos del alcohol, el incumplimiento de los límites de velocidad y los adelantamientos en curvas sin visibilidad entre las conductas que elevan el riesgo en las vías.

Canales de emergencia

Policía Nacional del Perú (PNP) – 105: comunícate ante robos, agresiones, accidentes de tránsito, situaciones de riesgo o cualquier hecho que requiera intervención policial inmediata.

Bomberos – 116: llama para reportar incendios, rescates, fugas de gas, personas atrapadas, accidentes y otras emergencias que requieran auxilio especializado.

Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) – 106: solicita una ambulancia ante emergencias médicas, personas heridas, desmayos, dificultad respiratoria u otras situaciones que pongan en riesgo la salud.

Policía de Carreteras – 110: reporta accidentes, vehículos detenidos, bloqueos, deslizamientos o cualquier emergencia ocurrida en las carreteras del país.