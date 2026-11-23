Luren Márquez representa al Perú en la edición número 75 del certamen Miss Universo 2026 en Puerto Rico.

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El público peruano se prepara para seguir este martes 24 de noviembre la gran final de Miss Universo 2026, certamen que coronará a la sucesora de la mexicana Fátima Bosch desde el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico. La representante nacional, Luren Márquez, llega a la instancia decisiva tras completar las competencias preliminares de traje de baño, vestido de gala y traje típico, y el país puede respaldarla hasta último momento mediante el sistema de votación popular habilitado por la organización.

La transmisión para Perú llegará a través de Telemundo Internacional, señal disponible en distintos operadores de televisión por cable, y de la plataforma de streaming Universal+. A continuación, los horarios, canales y formas de apoyo disponibles para seguir la coronación desde territorio peruano.

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A qué hora empieza la cobertura previa y la gala principal en horario peruano

La transmisión en Perú iniciará con el programa de antesala “Celebrando Nuestras Reinas”, previsto para las 19:00 horas. Este especial, producido por Telemundo, repasará el recorrido de las candidatas durante las jornadas previas y servirá de preámbulo a la competencia decisiva.

La gala principal de Miss Universo 2026 comenzará a las 20:00 horas en Perú, horario que coincide con el de Colombia, Ecuador y Panamá, y que es equivalente a las 8:00 p. m. del huso horario del este de Estados Unidos (ET). Se trata del mismo esquema que rigió para la antesala y la gala de la competencia preliminar, realizada el fin de semana previo en el mismo recinto.

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(Instagram)

En el resto de la región, los horarios varían: en México, la transmisión arranca a las 19:00 horas en la capital, mientras que en Puerto Rico, sede del evento, la gala se verá a partir de las 21:00 horas, con antesala desde las 20:00 horas por la señal local Wapa TV.

Números de canal para sintonizar Telemundo Internacional en operadores de cable del Perú

Los usuarios con televisión por cable en Perú pueden acceder a Telemundo Internacional a través de los principales operadores del país. Según el listado de canales difundido por la señal, el servicio se encuentra disponible en Claro TV y en Movistar TV, aunque el número exacto puede variar según la fuente consultada y el paquete contratado por cada usuario.

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Se recomienda verificar el canal correspondiente directamente en la guía de programación del operador, ya que la numeración puede modificarse según actualizaciones del servicio o la región del país. Telemundo Internacional transmite de forma simultánea en alta definición y en resolución estándar, por lo que algunos operadores ofrecen dos números de canal distintos para la misma señal.

Cómo ver el certamen online desde Perú mediante la suscripción a Universal+

La alternativa digital para el público peruano es Universal+, el servicio de streaming de NBCUniversal para Latinoamérica, que transmitirá la gala en simultáneo con la señal de cable. La plataforma confirmó que el certamen estará disponible dentro de su sección de contenido en vivo durante la noche del martes.

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Luren Marquez viste la banda de Perú y sostiene un plato con vegetales frente al logotipo del certamen Miss Universo.

De acuerdo con la información oficial de Universal+, el servicio puede adquirirse en Perú a través de Claro, DIRECTV, DIRECTV GO y Zapping, proveedores que ofrecen la suscripción como parte de sus paquetes de televisión paga o video bajo demanda. La aplicación está disponible para descarga en dispositivos móviles, computadoras y televisores conectados, y también puede accederse mediante el sitio web universalplus.com desde un navegador compatible.

El desempeño de Luren Márquez en las competencias previas y su traje típico ‘Oasis de Ica’

Luren Márquez, de 27 años, completó su participación en la ronda preliminar el domingo 22 de noviembre, donde desfiló en traje de baño con un bikini celeste de dos piezas y una capa en tono azul, y posteriormente en vestido de gala con una creación dorada del diseñador José Zafra inspirada en el amanecer sobre las dunas de Ica.

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La representante de Perú, Luren Márquez, se presenta en el escenario durante la competencia preliminar de traje de gala de Miss Universo 2026. La candidata viste un diseño en tono dorado con aplicaciones brillantes, mangas translúcidas y detalles de plumas en los hombros, mientras desfila portando la banda oficial de su país ante un escenario iluminado en tonos violeta y azul.

Días antes, durante un ensayo de traje de baño realizado el 13 de noviembre, la modelo sufrió un tropiezo por irregularidades en la pasarela, aunque logró recuperar el equilibrio sin caer.

El momento de mayor repercusión para la representante peruana se dio durante el desfile de trajes típicos, el sábado 21 de noviembre, cuando presentó ‘Oasis de Ica’, una creación del diseñador Beto Pinedo inspirada en la laguna de Huacachina.

La pieza incorporó una estructura dorsal dorada en forma de abanico solar, racimos de uva alusivos a la tradición vitivinícola y una capa desplegable con referencias a las Líneas de Nasca. Márquez explicó el significado personal del diseño en sus redes sociales: “Si algún día tengo la oportunidad de decir ¡Perú! ante el Universo, mi traje típico llevará mis tradiciones y un pedacito del oasis donde crecí y que forjó mi esencia como mujer”, escribió la modelo.

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La representante de Perú desfila en el escenario de Miss Universo luciendo su traje típico nacional. El atuendo integra elementos dorados con una estructura solar, racimos alusivos a la tradición vitivinícola y capas estampadas con paisajes desérticos que representan la región de Ica y sus dunas.

Cómo votar por Perú en la aplicación oficial de Miss Universo para asegurar su pase al Top

La organización del certamen habilitó un mecanismo de votación popular que otorga un beneficio concreto: la candidata que reúna la mayor cantidad de votos del público obtiene un pase directo al Top 30 de semifinalistas. El sistema funciona a través de la aplicación MU Fan, disponible de forma gratuita para dispositivos Android e iOS, y también mediante el portal oficial missuniverseorg.com/vote.

Para apoyar a Luren Márquez, los usuarios deberán:

Ingresar a la aplicación o al sitio web.

Ubicar a Perú dentro del listado de países participantes.

Seleccionar la fotografía oficial de la candidata.

Presionar el ícono con forma de estrella que aparece debajo de la imagen para registrar el respaldo.

La plataforma permite un voto gratuito por usuario, además de paquetes adicionales de pago para quienes deseen multiplicar su apoyo antes del cierre de las votaciones, previsto para el inicio de la gala final.

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