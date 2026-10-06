Gobierno extendería exoneración del impuesto a la renta a cuentas de ahorros hasta 2029

Las cuentas de ahorros seguirán exoneradas hasta el 2029. - Crédito Andina/Renato Pajuelo

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Los ahorros de los peruanos seguirán sin pagar impuesto a la renta. El mismo Ejecutivo ha presentado ya el proyecto de ley para extender el plazo de la exoneración de este cobro, tal como adelantó Infobae Perú. No pagarían el impuesto hasta el 2029.

Según la Ley del impuesto a la renta, las cuentas de ahorros de los usuarios están exonerados de este cobro, pero esto solo estaba vigente hasta fines este 2026, lo que activó las alarmas de los usuarios que tienen su dinero en el sistema financiero.

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Ahora el gobierno presenta su proyecto de ley ante el Congreso, y todo indica que se aprobaría, dado que ya existían otros proyectos que buscaban lo mismo. Es decir, tras el avance de la propuesta, se aprobaría y el dinero de los usuarios seguiría exonerado del impuesto a la renta hasta el 2029.

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