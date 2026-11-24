Entradas de Universitario vs Sport Huancayo: precios y dónde comprar boletos para semifinal vuelta de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1

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Universitario de Deportes puso a la venta las entradas para la semifinal de vuelta frente a Sport Huancayo, aunque aún no se disputa el primer duelo de la serie. Desde la ‘U’ ya se preparan para recibir con toda su hinchada al ‘rojo matador’ en el partido definitorio para llegar a las finales de la Liga 1 2026.

El encuentro se jugará el viernes 4 de diciembre a las 20:30 horas en el estadio Monumental. Pero la llave comenzará el domingo 29 de noviembre, cuando los ‘cremas’ visiten al ganador del Torneo Clausura en el estadio IPD Huancayo.

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El club anunció que la comercialización de localidades se abrió este martes 24 de noviembre con prioridad para Socios Cremas y Adherentes. La venta se realizará únicamente mediante la plataforma Teleticket y dependerá de la disponibilidad de cada sector.

Los técnicos Fabián Bustos y Richard Pellejero buscarán dar el todo por el todo en el Universitario vs Sport Huancayo para llegar a la final de la Liga 1 2026.

Precios de entradas para el Universitario vs Sport Huancayo

Universitario estableció ocho categorías para el partido de vuelta de las semifinales. Los precios informados para el encuentro son los siguientes:

Norte | S/ 50.00

Sur | S/ 50.00

Oriente | S/ 150.00

Occidente lateral | S/ 220.00

Occidente central | S/ 250.00

Butacas Negras Apuesta Total | S/ 700.00

Experiencia Crema | S/ 1,500.00

Palco Monumental | S/ 350.00

Los asistentes deberán presentar su DNI físico original y una entrada válida al momento del ingreso. El club advirtió que el control se realizará con la lectura del documento de identidad, pero ese procedimiento no reemplaza la obligación de mostrar el boleto adquirido.

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Las localidades son personales, nominadas e intransferibles. Solo podrá acceder al estadio la persona cuyos datos figuren en la compra, una medida con la que Universitario busca ordenar el ingreso en una jornada que prevé alta demanda.

Precios de entradas para el Universitario vs Sport Huancayo por semifinal vuelta de la Liga 1 2026. - créditos: Universitario

Cronograma de venta de entradas para el Universitario vs Sport Huancayo

La venta se organizó en cuatro etapas y todas comenzarán a las 12:00 horas de la fecha indicada. Los primeros dos días quedaron reservados para Socios Cremas y Adherentes que no mantengan pagos pendientes con la institución.

Este martes 24 de noviembre se habilitó la compra para los socios y adherentes con registros del 1 al 30.000. La prioridad responde a la antigüedad dentro de los programas de membresía que mantiene el club.

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La segunda fase iniciará el miércoles 25 de noviembre, cuando podrán acceder los Socios Cremas y Adherentes con número de registro superior al 30.000, siempre que estén al día en sus cuotas.

El jueves 26 de noviembre será el turno de los abonados cremas del Torneo Clausura. Este grupo contará con una ventana específica antes de la apertura para la hinchada en general.

La venta libre comenzará el viernes 27 de noviembre al mediodía. Desde entonces, cualquier aficionado podrá adquirir entradas a través de Teleticket, sin necesidad de contar con una membresía o abono vigente.

El cronograma de venta de entradas para el Universitario vs Sport Huancayo. - créditdo: Universitario

¿Cómo se jugarán las finales de la Liga 1 2026?

La semifinal entre Universitario y Sport Huancayo se disputará a ida y vuelta. El primer partido será el domingo 29 de noviembre a las 15:00 horas en Huancayo, mientras que la revancha se celebrará el viernes 4 de diciembre a las 20:30 en el Monumental.

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Si la serie termina igualada en puntos y diferencia de goles, el clasificado se definirá mediante una tanda de penales. El ganador de la llave enfrentará a Alianza Lima en la definición del título. La final se jugará en dos partidos: la ida está programada para el martes 8 de diciembre y la vuelta para el domingo 13 de diciembre, con el equipo ‘blanquiazul’ como local en el cierre de la serie.

El vencedor de la final será campeón nacional de la Liga 1 2026 y recibirá la condición de Perú 1 para la Copa Libertadores 2027. El perdedor obtendrá el subcampeonato y el cupo Perú 2 para el mismo torneo continental.

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