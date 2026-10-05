Bancos no podrán ‘cerrarse’ con la información de un cliente y tendrán que entregarla a otra entidad si este así lo requiere

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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) puso en consulta pública el proyecto de Reglamento General del Sistema de Finanzas Abiertas, el cual plantea que bancos, financieras, aseguradoras y administradoras privadas de fondos de pensiones compartan información de sus clientes con otras entidades, siempre que el usuario lo autorice.

El cambio llega ocho meses después de que la SBS publicara, en febrero de 2026, la hoja de ruta para implementar este modelo en el Perú. El reglamento entraría en vigencia el 1 de enero de 2028, aunque el proceso de inscripción de las entidades comenzaría el 1 de agosto de 2027.

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De acuerdo con la Superintendencia, la propuesta fija las primeras reglas para el funcionamiento del sistema, entre ellas los datos que podrán intercambiarse, los requisitos de las empresas participantes y las condiciones para obtener y revocar el consentimiento de los usuarios.

Bancos, AFP y aseguradoras deberán ceder información

El Sistema de Finanzas Abiertas incluirá a las entidades supervisadas por la SBS, así como al Banco de la Nación, Banco Agropecuario, Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) y Fondo Mivivienda.

También podrán participar, de forma voluntaria, empresas privadas no supervisadas por la SBS, como fintech u otras firmas tecnológicas. Estas serán denominadas Proveedores de Servicios Basados en Datos (PSBD).

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Las empresas fintech y firmas tecnológicas no supervisadas podrán sumarse voluntariamente al sistema como Proveedores de Servicios Basados en Datos.

El sistema tendrá dos roles. Las Entidades Proveedoras de Datos serán las instituciones que custodian la información de sus clientes. Las Entidades Receptoras de Datos serán las empresas que soliciten esos datos para ofrecer productos o servicios.

La propuesta contempla el intercambio de información de identificación, productos contratados, saldos e historial de transacciones. También incluye datos generales de productos financieros ofrecidos al público, aunque esta última categoría no requerirá autorización porque no contiene información personal.

Cuentas de ahorro revelarán hasta 36 meses de movimientos desde 2030

El proyecto establece que las entidades deberán entregar hasta 36 meses de historial transaccional cuando un cliente autorice el acceso a sus datos. Esa obligación será gradual.

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Las cuentas de ahorro y corrientes ingresarán al sistema el 1 de enero de 2028 con 12 meses de historial. El plazo llegará a 36 meses el 1 de enero de 2030. En el caso de las tarjetas de crédito, el proceso empezará el 1 de julio de 2028 y alcanzará los 36 meses el 1 de julio de 2030.

Los reportes de prevención de lavado de activos y las evaluaciones internas de riesgo quedarán excluidos del intercambio obligatorio de datos.

Las fechas para incorporar información sobre créditos, hipotecas, seguros y fondos previsionales aún no están definidas. La SBS deberá establecerlas en resoluciones posteriores.

Las evaluaciones internas de riesgo de las entidades, alertas, reportes sobre prevención de lavado de activos y análisis regulatorios quedarán fuera del intercambio obligatorio.

Las fintech deberán acreditar un patrimonio mínimo de S/ 678.000

Las empresas no supervisadas que quieran participar como PSBD deberán demostrar un patrimonio neto mínimo de S/ 678.000. Además, tendrán que presentar información sobre sus accionistas, beneficiarios finales, directivos y modelo de negocio.

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El trámite tendrá dos etapas. La SBS contará con 30 días hábiles para resolver el registro documental. Luego, la empresa tendrá 90 días calendario para completar la habilitación técnica. Si no supera esa fase, perderá la inscripción y deberá iniciar nuevamente el procedimiento.

El proyecto también permite que las empresas soliciten acceso previo a un entorno de pruebas por hasta 90 días calendario. En ese espacio solo podrán usar datos sintéticos o ficticios, no información real de clientes.

La SBS recibirá comentarios y sugerencias del público sobre el proyecto del Reglamento General del Sistema de Finanzas Abiertas hasta el 23 de octubre.

Ojo: el usuario podrá revocar el permiso en cualquier momento

Cada acceso a información financiera requerirá un consentimiento previo, libre, informado, específico e inequívoco. El cliente podrá autorizar el uso de sus datos para una finalidad concreta, como comparar productos, solicitar un crédito, contratar un seguro o recibir asesoramiento financiero.

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La propuesta prohíbe que una entidad condicione la entrega de un producto al permiso para usar datos, salvo que ese consentimiento sea necesario para brindar el servicio solicitado.

Los participantes deberán habilitar un panel gratuito y visible para que los usuarios revisen, administren o revoquen sus permisos. La información sobre consentimientos vencidos o revocados deberá conservarse durante al menos 10 años.

La SBS podrá suspender la habilitación de una entidad por hasta 120 días calendario si detecta riesgos para la seguridad del sistema, la integridad de los datos o la protección de los usuarios.

¿Hasta cuándo estará el proyecto en consulta?

El proyecto en consulta fue autorizado mediante la Resolución SBS N.° 02433-2026, firmado el 2 de octubre por el superintendente Sergio Javier Espinosa Chiroque.

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La SBS informó que la mesa de partes para recibir las sugerencias estará disponible hasta el 23 de octubre y el público podrá enviar comentarios durante 18 días calendario.