Durante la primera quincena de enero, se han contabilizado cinco feminicidios en el Perú. - Crédito: Infobae

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Entre enero y octubre de 2026, 117 mujeres fueron asesinadas en casos con características de feminicidio en Perú, según el reporte preliminar del Programa Nacional Warmi Ñan. La cifra equivale a un promedio de 12 víctimas por mes.

El registro considera los casos atendidos por los servicios del programa hasta octubre. Junio fue el mes con más hechos, con 20, seguido por agosto, con 13. Abril concentró 12 casos, mientras que febrero, marzo, mayo, julio y septiembre registraron 11 cada uno.

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En lo que va del año, se han contabilizado 142 feminicidios. - Crédito: Karen Melo/Getty Images/El Estímulo

Lima Metropolitana concentró 30 casos en los primeros 10 meses del año

Lima Metropolitana encabezó el registro regional con 30 casos, seguida por Áncash, con 11, e Ica, con 10. Arequipa reportó siete, mientras que Junín y La Libertad acumularon seis casos cada una.

El reporte también identifica cinco casos en Cusco y cuatro en Puno, Huánuco, Ayacucho y Lambayeque. En el extremo opuesto, Pasco y Moquegua no registraron casos durante el período analizado.

El documento también señala que 84 de las 117 mujeres asesinadas residían en áreas urbanas, equivalente al 71,8% del total.

Las mujeres de entre 18 y 29 años representaron el grupo de edad más afectado, con 56 víctimas, el 47,9% del total. Otras 43 tenían entre 30 y 59 años, mientras que ocho tenían de 12 a 14 años y cuatro eran adolescentes de 15 a 17 años.

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En conjunto, las adultas representaron el 84,6% de los casos. Las niñas y adolescentes concentraron el 10,3%, mientras que las adultas mayores sumaron el 5,1%.

El informe precisa que cinco víctimas estaban embarazadas al momento del crimen. Además, 60 mujeres tenían entre uno y tres hijos menores de 18 años, mientras que 54 no tenían hijos o hijas menores de edad.

De acuerdo al programa Aurora, en el Perú, se han registrado 122 feminicidios en lo que va del 2023. - Crédito: EFE/ Jorge Torres/Martín Alipaz

¿Cuál es el vínculo con el agresor?

El vínculo entre víctima y presunto agresor revela que 79 de los 117 casos estuvieron relacionados con una pareja o expareja, lo que representa el 67,5% del total. Otros 35 casos correspondieron a personas sin vínculo con la víctima y tres a familiares.

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Los convivientes aparecen como el principal vínculo específico, con 30 casos. Les siguen los enamorados, con 17; los exconvivientes, con 13; y los exenamorados, con ocho. También se registraron seis casos atribuidos a esposos.

En 72 casos, las víctimas no habían tomado ninguna medida antes del hecho, según el reporte. Diez habían presentado una denuncia y otras 10 habían decidido separarse de la presunta persona feminicida. El documento incluye un grupo de 15 casos sobre los cuales no se cuenta con información respecto de acciones previas.

El Programa Nacional Warmi Ñan define estos registros como casos con características de feminicidio, una categoría que incluye muertes violentas de mujeres en contextos de violencia familiar, coacción, hostigamiento o acoso sexual, abuso de poder y discriminación, entre otros supuestos.

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El balance preliminar de 2026 ya equivale al 87,3% de los 134 casos registrados durante todo 2025. El reporte aclara que las cifras pueden variar conforme avancen las investigaciones y se incorporen nuevos registros.

Canales de ayuda para denunciar

Línea 100: servicio gratuito de orientación, consejería y contención para víctimas de violencia y personas que conocen un caso. Funciona las 24 horas , todos los días.

Chat 100: canal confidencial de atención virtual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Brinda información sobre rutas de denuncia, medidas de protección y servicios disponibles.

Centros Emergencia Mujer y Familia (CEM): ofrecen atención psicológica, orientación social y asesoría legal gratuita. Se puede acudir incluso sin haber presentado una denuncia previa; algunos funcionan en comisarías durante las 24 horas.

Servicio de Atención Urgente (SAU): puede activarse a través de la Línea 100 en situaciones que requieren una intervención rápida.