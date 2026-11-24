Las cámaras de seguridad registraron el brutal ataque de un hombre contra su expareja, a quien arrolló con una camioneta. La víctima se encuentra luchando por su vida mientras el agresor enfrenta prisión preventiva por intento de feminicidio.| Video: Domingo Al Día

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Un hombre es investigado por tentativa de feminicidio tras atropellar con una camioneta a su expareja, madre de tres hijos, mientras ella trabajaba en un grifo de San Juan de Lurigancho. La víctima, Medalit Zulema Ecan Paravisini, permanece internada con múltiples fracturas y deberá someterse a nuevas cirugías, según relató su familia a Domingo Al Día.

El investigado, Erick Belany Rodríguez Torrelio, de 30 años, recibió nueve meses de prisión preventiva a pedido de la Fiscalía. La medida fue dictada luego de que cámaras de seguridad registraran el momento en que el vehículo ingresó al establecimiento y embistió a la mujer el 12 de noviembre.

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Las imágenes muestran que Ecan Paravisini se encontraba junto a una compañera de trabajo cuando la camioneta entró a velocidad al grifo. La otra trabajadora logró apartarse, pero la víctima quedó frente al vehículo y fue impactada.

Investigado por tentativa de feminicidio embistió a su expareja mientras trabajaba en un grifo| Foto: Domingo Al Día

Las cámaras registraron el preciso momento del atropello

Tras el impacto, la mujer cayó sobre el pavimento. De acuerdo con los testimonios recogidos tras el hecho, Rodríguez Torrelio descendió de la camioneta y se acercó a increparla, en lugar de auxiliarla.

“Esto lo hiciste tú. Todo esto lo hiciste tú”, se le escucha decir al investigado en un video registrado por los transeúntes.

Trabajadores del grifo y vecinos intervinieron ante la situación. Según los testigos, el hombre intentó retirarse del lugar, pero fue retenido a pocos metros hasta la llegada de las autoridades.

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El comandante Segundo Urbina, jefe del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Juan de Lurigancho, señaló que el detenido negó haber tenido la intención de atacar a su expareja. Su versión fue que el vehículo presentó una falla mecánica.

Sin embargo, trabajadores del establecimiento cuestionaron esa explicación, debido a que él se baja del vehículo y la increpa.

La víctima se encuentra con fracturas

Medalit Zulema Ecan Paravisini fue trasladada al Hospital Nacional Dos de Mayo, donde permanece internada. Su familia informó que sufrió fracturas en la pelvis, la cadera y una pierna, además de quemaduras de segundo y tercer grado.

Investigado por tentativa de feminicidio embistió a su expareja mientras trabajaba en un grifo| Foto: Domingo Al Día

La mujer también perdió sangre y su hemoglobina descendió a ocho, por lo que sus familiares solicitaron donantes antes de una intervención quirúrgica. Aún requiere operaciones en la cadera y en el peroné, además de un injerto de piel en una de sus piernas.

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La familia indicó que sus hijos permanecen al cuidado de sus tíos mientras ella continúa su recuperación. Dos de los menores son hijos de la víctima y del investigado.

Terminó su relación días antes por episodios de celos

Los familiares de Ecan Paravisini sostienen que la agresión ocurrió después de una relación de cerca de 10 años marcada por episodios de control, celos y presunto maltrato físico y psicológico.

Según el entorno de la víctima, ella decidió terminar la convivencia durante la última semana de octubre. Su prima afirmó que, en ocasiones anteriores, Rodríguez Torrelio había tenido conductas violentas y que la pareja retomaba la relación tras períodos de separación.

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La Policía informó que existían antecedentes de conflictos vinculados a celos. La hipótesis preliminar apunta a que la separación habría sido un elemento previo al ataque, aunque el caso permanece bajo investigación fiscal.