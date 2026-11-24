Imágenes de cámaras de seguridad de la Municipalidad del Callao registran un accidente de tránsito en el que un tráiler de carga pesada impacta contra un automóvil en plena vía pública, en medio del tráfico vehicular de la zona.

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Las cámaras de seguridad del municipio del Callao registraron la secuencia del fatal accidente de tránsito ocurrido la mañana del martes 24 de noviembre en el cruce de las avenidas Elmer Faucett y República Argentina. Las imágenes muestran cómo un automóvil negro terminó atrapado entre dos vehículos de carga pesada, luego de ser arrastrado por uno de los tráileres hasta quedar comprimido contra otro camión que permanecía estacionado.

El registro audiovisual permite observar cómo se desarrolló el impacto que destruyó gran parte de la carrocería del vehículo particular. La fuerza del choque dejó el automóvil prácticamente incrustado entre ambas unidades, mientras sus dos ocupantes quedaron atrapados entre los fierros retorcidos. La copiloto, identificada como Lesly Elizabeth Quezada Luna, de 34 años, falleció en el lugar, mientras que el conductor sobrevivió y fue trasladado a una clínica cercana.

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¿Qué muestra el video del accidente en la avenida Faucett?

En las imágenes de las cámaras de seguridad se observa cómo uno de los tráileres arrastra al automóvil negro y lo desplaza varios metros hasta hacerlo impactar contra la parte posterior de otro vehículo de carga pesada. Esta segunda unidad se encontraba detenida en la vía, donde en ese momento había tránsito lento, aparentemente por la congestión vehicular o el cambio de luz del semáforo.

Debido a la fuerza del impacto, el automóvil terminó comprimido entre ambos camiones, con gran parte de su carrocería destrozada. La secuencia muestra cómo el vehículo particular queda prácticamente incrustado entre las dos unidades pesadas, sin espacio para que sus ocupantes puedan salir por sus propios medios.

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Los restos de un automóvil negro permanecen destruidos entre vehículos de transporte pesado tras una colisión en el Callao.

El accidente dejó como saldo la muerte de Lesly Elizabeth Quezada Luna, de 34 años, quien viajaba como copiloto. El conductor, Ángel Enrique Pullalloclla Colque, de 54 años, conducía el automóvil y sobrevivió al choque. El hombre fue rescatado por efectivos del Escuadrón de Emergencia y trasladado a una clínica cercana.

Información de los vehículos involcurados en el accidente

El siniestro se produjo en el cruce de las avenidas Elmer Faucett y República Argentina, en el Callao, durante la mañana del martes 24 de noviembre.

De acuerdo con la información preliminar difundida sobre el caso, el automóvil de placa F9F-598 salía de las instalaciones de Alicorp y habría intentado adelantar a un tráiler de placa CHF-809. Durante esa maniobra, el conductor habría perdido el control y terminado impactando contra otro camión, de placa ABY-837, que permanecía estacionado desde la noche anterior debido a una falla mecánica.

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Tras el accidente, la Policía Nacional intervino a uno de los conductores de los vehículos pesados. Las autoridades realizan las diligencias para esclarecer las circunstancias de la colisión y determinar las responsabilidades correspondientes.

La primera causa de muertes violentas en el Perú

Los accidentes de tránsito constituyen una de las principales causas de muerte violenta en el Perú. De acuerdo con los registros del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), 3.051 personas han fallecido por esta causa a nivel nacional en lo que va de 2026, según el corte estadístico proporcionado.

La cifra evidencia la dimensión de la siniestralidad vial en el país, donde los accidentes involucran a vehículos particulares, transporte público y unidades de carga pesada. El registro de fallecimientos permite dimensionar las consecuencias de estos hechos, aunque no determina por sí solo las circunstancias ni las responsabilidades de cada siniestro.

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Números de emergencia en Perú

Ante un accidente de tránsito, estos son los números a los que se puede llamar para solicitar ayuda:

105: Policía Nacional del Perú.

106: Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU).

116: Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

110: Policía de Carreteras.