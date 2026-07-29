El crédito en problemas: por qué bajan las tasas de los depósitos pero las de los préstamos no aflojan

Las tasas de los préstamos personales y el financiamiento con tarjeta de crédito se mantienen por encima del 80% nominal anual (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Desde comienzos de año, el sistema bancario argentino enfrenta una paradoja que impacta sobre empresas y particulares. Las tasas de interés de los depósitos bajan de manera sostenida, pero el costo de los préstamos para las familias y las empresas se mantiene elevado y muestra una fuerte resistencia a la baja. Este fenómeno, que afecta la capacidad de acceso al crédito y la dinámica del consumo, se explica por una combinación de factores que incluyen niveles históricos de morosidad, requisitos regulatorios, riesgos de crédito y una presión impositiva persistente.

Un informe de la consultora Econométrica que lleva la firma de Sebastián Cao señala que durante la gestión de Javier Milei, el crédito bancario al sector privado duplicó su peso relativo respecto al Producto Interno Bruto (PIB), aunque esta expansión partió de mínimos históricos y luego perdió impulso. “Gracias al equilibrio fiscal, el sector público redujo significativamente su absorción de financiamiento bancario, revirtiendo el fenómeno de crowding out observado durante los años anteriores”, describe el informe. Así, los bancos canalizaron más recursos hacia el sector privado, que pasó de representar apenas 6 puntos del PIB en 2023 a 12,6 puntos en el primer trimestre de 2026.

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En términos de montos, el financiamiento bancario al sector público bajó en 40 billones de pesos desde fines de 2023, situándose en los 100 billones actuales. Al mismo tiempo, el stock de préstamos al sector privado escaló de 57 a 133 billones de pesos en junio de 2026, la mitad correspondiente a las familias. Sin embargo, desde mediados de 2025, el financiamiento total al sector privado se estancó. “El financiamiento al sector privado en su conjunto —empresas y familias— se amesetó a mediados de 2025, en línea con la incertidumbre preelectoral que afectó a toda la economía, y todavía no muestra para las familias signos de recuperación”, puntualiza Econométrica.

La brecha entre las tasas de préstamos personales y plazos fijos en Argentina fue de 46 puntos porcentuales en junio de 2026, con información del BCRA. (Econometrica)

La situación de las familias destaca por un salto en la morosidad. El último dato subraya que la mora bancaria de las familias llegó al 12,8% en mayo, el mayor nivel en más de veinte años. En el segmento de créditos personales, la irregularidad alcanzó el 15,9%, mientras que en tarjetas de crédito se ubicó en 13,1%. Los préstamos con garantía prendaria y los hipotecarios mostraron niveles de mora de 7,7% y 1,6%, respectivamente. El informe oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sitúa el ratio de irregularidad global del crédito al sector privado en 7,7% para ese mismo mes.

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Este deterioro impacta de lleno en la dinámica de tasas. “Parte de la explicación de este estancamiento real del crédito a las familias podemos encontrarla en una tasa de interés de financiamiento que presenta una fuerte resistencia a la baja”, sostiene Econométrica. Mientras la tasa de plazo fijo perforó el 20%, siguiendo la moderación de las expectativas inflacionarias, la percepción general es que las tasas activas no acompañaron este descenso. “En los últimos meses las tasas de interés recuperaron la tendencia decreciente previa al periodo preelectoral, pero la brecha entre tasas activas y pasivas se ha ampliado en casi 20 puntos porcentuales, reflejando la rigidez de la tasa activa de interés.”

La consultora descompone la tasa de interés en varias capas. La primera es el costo de fondeo, es decir, lo que el banco paga por el dinero que presta, que promedia cerca de 20 puntos porcentuales. Sin embargo, las exigencias de encaje —actualmente en torno al 25% de los depósitos a plazo— elevan ese costo por encima de los 25 puntos. Econométrica remarca que “el banco remunera el total del depósito, pero solo puede prestar la porción neta de encaje, encaje que prácticamente no es remunerado”.

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A esto se suma el riesgo de crédito, que se incrementó por el deterioro en la capacidad de pago de las familias: “La situación de las familias se empezó a agravar a partir del segundo trimestre de 2025, y la situación de deterioro se consolidó a partir de mediados del año pasado con la suba de tasas de interés que se desató en la crisis preelectoral, afectando principalmente al financiamiento sin garantía”. El ratio de irregularidad en los pagos superó el 12% para las familias, un salto atribuido a que “las tasas activas no descendieron a igual ritmo de la inflación durante los últimos dos años, elevando notoriamente el costo del crédito en términos reales”.

Las cifras de Infobae confirman el fenómeno. El informe señala que la “carga mensual de los servicios de deuda de las familias representó en abril el 24,1% de la masa salarial formal, un nivel que hace dos años no llegaba al 9 por ciento”. El salto en la morosidad también golpea más fuerte a los deudores más jóvenes y a quienes obtienen crédito en entidades no financieras: entre los deudores de 18 a 25 años, la irregularidad supera el 40%, y en entidades no bancarias, casi el 30%.

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Un gráfico de líneas compara la tasa de préstamos personales y la inflación en Argentina desde noviembre de 2019 hasta marzo de 2026, según Econométrica. (Econometrica)

Un análisis de First Capital Group aporta contexto sobre el comportamiento reciente del crédito. Después de cinco meses de caída, en junio el saldo total de préstamos en pesos al sector privado creció en términos nominales un 3,6% mensual, con un saldo que llegó a 103,1 billones de pesos, y un crecimiento interanual del 35,6%. En términos reales, se registró un aumento mensual del 1,7% y un incremento anual del 1,3%. Según el socio de la firma, Guillermo Barbero, “luego de cinco meses de retroceso, por fin alcanzamos un mes con variación positiva en términos reales”.

El análisis individual de las carteras muestra que el mayor dinamismo correspondió a los préstamos comerciales, que subieron en términos reales un 4,5% mensual, aunque en la comparación anual aún se observa una disminución. En contraste, los préstamos personales exhibieron una caída mensual real del 1% y una disminución anual del 2,9%. “El nivel de tasas es todavía muy alto en relación a la inflación esperada, esto pone freno a la demanda de nuevas operaciones”, explica Barbero. Además, la irregularidad de la cartera restringe la oferta de las entidades financieras, que priorizan recuperar los ratios de mora antes de avanzar comercialmente.

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El informe de Econométrica detalla que la tasa activa —la que pagan los deudores— está anclada a una serie de costos adicionales al costo de fondeo. “Mientras el costo de captación de depósitos para intermediación en créditos se ha abaratado tanto, ¿por qué la tasa activa apenas cede?”, pregunta el documento. Entre los factores que explican la rigidez, Econométrica destaca el encaje, la mora y el riesgo país. “Casi 24 puntos de interés suman los riesgos al costo del financiamiento, donde más de 15 puntos se explican por el riesgo de crédito, y otros más de 8 por el riesgo de tasa y depreciación de la moneda.”

La rentabilidad exigida sobre el capital agrega más de 5 puntos porcentuales, mientras que los costos operativos de la estructura bancaria suman otros casi 6 puntos. “El sistema financiero tiene prohibido desde hace una década establecer comisiones de originación y gestión de préstamos, comisiones que pretendían compensar los costos administrativos, y si bien no afecta finalmente al costo del financiamiento total, esos cargos terminaron internalizados en la tasa de interés”, señala el informe.

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Un gráfico de líneas muestra la evolución del financiamiento al sector privado y público como porcentaje del PIB entre el primer trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2026, con datos de INDEC y BCRA. (Econometrica)

El análisis de Econométrica suma otra capa clave: los impuestos. “La última capa la conforman los impuestos implícitos, que explican más de 7 puntos porcentuales de interés, principalmente el impuesto sobre los ingresos brutos que cobran las provincias con traslado total sobre los deudores, y a una alícuota promedio para el país de 8,4% sobre los intereses.” Al sumar el impuesto a los sellos y el IVA sobre los intereses, el costo financiero total para los préstamos personales se ubica en el 82,8% nominal anual, con un costo efectivo anual de 122,7%.

En el caso de las tarjetas de crédito, el costo de la opcionalidad de financiación —la posibilidad de endeudarse a demanda— suma una prima adicional de 11 puntos porcentuales. Así, la tasa mínima para el financiamiento con tarjeta ronda el 77% nominal anual, aunque la tasa observada en junio trepó a 87,5%. Econométrica explica que la diferencia residual se debe a un componente disuasorio: “La diferencia residual de casi 11 puntos se explica por un alto componente disuasorio para desalentar el pago mínimo y el uso de la tarjeta como forma permanente de financiamiento por un lado, y por otro, el deudor que no cancela el total del resumen, revela transitoriamente su propia iliquidez y mayor riesgo crediticio”.

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Las perspectivas para una baja de tasas dependen de la mejora en la calidad de la cartera y de una reducción de los costos regulatorios e impositivos. Econométrica calcula que “un descenso de la mora a valores normales, alrededor del 5,5% total, significaría en promedio casi 12 puntos porcentuales menos de tasa, mientras que otros casi 8 puntos menos podrían esperarse si se mantiene la baja de volatilidad cambiaria actual”. Además, “llevar los encajes de 25% a 15% promedio sobre depósitos a plazo y duplicar la integración remunerada, permitiría reducir más de 3 puntos porcentuales adicionales”.

El informe concluye que la persistencia de tasas activas elevadas encuentra justificación en “un deterioro de la calidad de la cartera de financiamiento sin garantía a las familias, encajes todavía altos y finalmente, factores de riesgo que aún pueden comprimir todavía más”. La presión fiscal representa otro eje central: “Los impuestos, principalmente IVA y IIBB, elevan más de 43 puntos el costo financiero efectivo anual, desde un 79% e.a sin impuestos.”

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De acuerdo con Econométrica, “reducirlos, o mejor aún, eliminarlos con bajo costo fiscal, permitiría catalizar la mejora en la mora de las familias al reducir un tercio del costo financiero, potenciando una nueva expansión del crédito y del consumo interno”.