Rebeca Escribens comenta las declaraciones de Mario Irivarren acerca de la situación de Francho Sierralta en un programa de televisión.

Guardar

Rebeca Escribens cuestionó la defensa de Mario Irivarren a Francho Sierralta luego de que este último volviera a generar comentarios por su aparición junto a su esposa en el espectáculo de Luzu TV que se realizó en Lima.

Durante la emisión de América Espectáculos, la presentadora se refirió a las declaraciones que había dado Irivarren sobre su amigo. El ex chico reality resaltó cualidades personales de Sierralta, quien permanece bajo la atención pública desde el denominado episodio del yate.

PUBLICIDAD

Escribens reconoció que Mario Irivarren tiene un vínculo cercano con Francho Sierralta y, por esa razón, puede expresar una opinión favorable sobre él. Aun así, planteó que ese respaldo no debería dejar de lado una evaluación sobre las acciones que derivaron en la polémica.

La conductora centró su reflexión en la integridad y la necesidad de mantener una conducta consecuente entre lo que se dice y lo que se hace. “Yo creo algo que es muy importante (...) que debería regir a una persona: la integridad”, expresó ante cámaras.

La presentadora Rebeca Escribens abordó en el programa América Espectáculos las declaraciones de Mario Irivarren sobre Francho Sierralta. En la emisión televisiva, la conductora expuso su posición sobre la integridad personal frente a situaciones públicas y se refirió a los sucesos relacionados con la exposición mediática de la pareja de Sierralta en un evento reciente.

Para la figura de América Televisión, ese principio implica actuar con honestidad y asumir las consecuencias de las propias decisiones. “La integridad es, sin duda, el hecho de ser correcto, ser honesto, ser coherente con lo que se dice, se hace y se piensa”, manifestó.

PUBLICIDAD

Escribens también recordó que Francho Sierralta no era una figura conocida en el medio antes de la difusión de imágenes vinculadas a la controversia. A partir de ese momento, su identidad comenzó a circular en redes sociales y programas de entretenimiento.

Por ello, consideró que Sierralta podía prever que algunos asistentes lo reconocerían si acudía junto a su pareja al show de Luzu en Lima. La presentadora hizo referencia a los videos difundidos previamente por un streamer argentino, que colocaron el caso en la conversación pública.

La conductora Rebeca Escribens interviene desde el estudio de televisión durante la transmisión matutina del bloque América Espectáculos.

“Él sabía perfectamente que lo iban a identificar en dicho evento porque esas imágenes salieron en el streamer argentino”, sostuvo Rebeca Escribens al explicar su postura.

PUBLICIDAD

Rebeca Escribens cuestionó la exposición pública de la pareja de Francho Sierralta

La conductora puso especial atención en la situación que habría atravesado la esposa durante el espectáculo. Escribens evitó pronunciarse sobre las decisiones de la joven respecto de su vínculo sentimental con Francho Sierralta, al considerar que pertenecen a su ámbito privado.

“Eso particularmente escapa de mis manos porque son decisiones personales. Entonces, yo ahí no me puedo meter, que, si debió o no, ese no es mi problema”, señaló la presentadora de espectáculos.

Pese a esa precisión, Escribens sí lamentó que la mujer hubiera quedado expuesta ante el público debido a los antecedentes de la controversia. Para la conductora, esa posibilidad debía ser tomada en cuenta antes de la asistencia de ambos al evento.

PUBLICIDAD

Mario Irivarren comenta durante una transmisión una escena grabada de Francho Sierralta entre el público de un espectáculo.

“Lo cierto es que la pobre mujer fue el hazmerreír de todos, de todos ahí”, comentó la figura televisiva al recordar las reacciones que se habrían producido entre los asistentes.

La presentadora añadió que, tras ese momento, la esposa de Sierralta se retiró del lugar. Según relató, él fue detrás de ella luego de su salida. “Luego supe que ella salió corriendo, se fue y él detrás de ella”, indicó.

Escribens aclaró que su cuestionamiento no iba dirigido a la continuidad de la relación, sino a la exposición pública que enfrentó la mujer en medio de un caso que había generado una amplia repercusión.

PUBLICIDAD

Un presentador de Luzu TV acerca un micrófono a Francho Sierralta mientras este se encuentra sentado junto a su acompañante entre el público en Lima.

Finalmente, la conductora describió el momento como una experiencia humillante para la joven. “Qué momento para más (...) denigrante. Esa es la palabra para mí que soy mujer”, sentenció.

Con sus declaraciones, Rebeca Escribens dejó una postura crítica frente a la defensa de Mario Irivarren y remarcó que la coherencia debe formar parte de cualquier discusión sobre las consecuencias de una conducta dentro de una relación.