La intervención utilizó cirugía estereotáxica, una técnica que permite introducir los dispositivos mediante coordenadas precisas e imágenes de resonancia magnética y tomografía - Créditos: INSN Breña.

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El equipo médico del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) Breña realizó una compleja intervención neuroquirúrgica a un menor de edad diagnosticado con distonía generalizada de origen genético, una enfermedad poco frecuente que provoca contracciones musculares involuntarias y compromete progresivamente la movilidad. La operación consistió en implantar dos estimuladores cerebrales profundos, dispositivos que buscan regular las señales nerviosas responsables de estos movimientos anormales y ofrecerle una oportunidad para recuperar su autonomía.

El procedimiento representa una alternativa para Erick, cuya condición fue deteriorando sus capacidades físicas durante los últimos tres años. Antes de la aparición de los síntomas, el pequeño destacaba en sus estudios, disfrutaba jugar con sus amigos y soñaba con convertirse en futbolista profesional. Sin embargo, su familia comenzó a notar cambios en su escritura, seguidos de movimientos involuntarios que dificultaron sus actividades cotidianas, hasta impedirle caminar y alimentarse por sus propios medios.

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El doctor Hernán Cañari, jefe del Servicio de Neurocirugía del INSN, explicó a Infobae que la operación comprendió la colocación de dos electrodos en el globo pálido interno, una estructura profunda situada en ambos lados del cerebro. Estos dispositivos, de la marca Medtronic, transmiten impulsos eléctricos que permiten modular la actividad neuronal relacionada con el control de los movimientos.

“Esta técnica permite regular las contracciones involuntarias para que el paciente pueda recuperar progresivamente el control voluntario de su cuerpo, movilizar sus extremidades y mejorar funciones como la deglución. La finalidad es que alcance una mayor independencia”, detalló el especialista.

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El diagnóstico requirió estudios genéticos especializados cuyas muestras fueron enviadas a Estados Unidos para identificar la alteración responsable de la enfermedad - Créditos: INSN Breña.

¿Cómo se realizó la cirugía cerebral?

Para garantizar que los electrodos llegaran a las regiones cerebrales seleccionadas, los neurocirujanos emplearon una técnica denominada cirugía estereotáxica. Este procedimiento requiere establecer coordenadas precisas para introducir los dispositivos en los puntos determinados durante la planificación quirúrgica.

Cañari precisó que el equipo combinó imágenes de resonancia magnética y tomografía para identificar las zonas de implantación. La intervención comenzó a las 10:30 a. m. y concluyó aproximadamente a las 4 p. m. Una vez colocados los estimuladores, los especialistas realizaron un nuevo estudio tomográfico para comprobar que estuvieran correctamente posicionados.

Posteriormente, conectaron los electrodos a una batería interna encargada de suministrar los impulsos eléctricos. Este sistema requiere una programación gradual, debido a que la respuesta del organismo debe evaluarse conforme se ajusta la intensidad de la estimulación.

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El neurocirujano señaló que la evolución del menor dependerá de cómo responda al tratamiento. La expectativa es reducir las contracciones que afectan sus extremidades, así como aquellas que comprometen los músculos de la cara y la lengua. De esta manera, también se espera favorecer su alimentación y otras actividades indispensables para desenvolverse sin asistencia permanente.

El menor de edad fue diagnosticado con distonía generalizada de origen genético, una enfermedad poco frecuente que deterioró progresivamente su movilidad - Créditos: INSN Breña.

Una enfermedad poco frecuente y difícil de diagnosticar

La identificación de la patología representó otro desafío para los profesionales. Al tratarse de una afección hereditaria poco frecuente, fue necesario realizar estudios genéticos especializados. Las muestras del menor fueron enviadas a Estados Unidos para determinar qué gen presentaba una alteración y establecer con precisión el diagnóstico.

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Cañari explicó que Erick es el primer niño con esta enfermedad atendido en el establecimiento. Asimismo, advirtió que algunos trastornos neurológicos pueden manifestarse mediante modificaciones paulatinas en las capacidades habituales de los menores.

Entre las señales que requieren atención mencionó los cambios en la escritura, las dificultades para caminar y las alteraciones visuales. Estas manifestaciones pueden afectar progresivamente el desenvolvimiento del niño, por lo que resulta importante acudir a una evaluación médica cuando se identifican variaciones persistentes.

Detrás de esta intervención también está la perseverancia del padre del menor, quien durante años buscó alternativas para mejorar la condición de su hijo y lo acompañó en consultas, evaluaciones y tratamientos. En este proceso, recibió el respaldo de las Damas de Rojo, cuyo apoyo contribuyó a concretar la operación.

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Ahora, el pequeño deberá continuar bajo seguimiento especializado para regular los estimuladores y evaluar los avances de su recuperación. Su familia mantiene la esperanza de que pueda recuperar gradualmente sus movimientos, volver a caminar y retomar actividades propias de su infancia, entre ellas jugar al fútbol.