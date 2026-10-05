Perú

Gobierno pondría requisitos a la exoneración del impuesto a la renta para ahorros y ampliaría vigencia

El gobierno de Keiko Fujimori sí extenderá la exoneración a los depósitos de ahorros en el sistema financiero, según el acta de la última sesión de la PCM

persona en banco dando dinero a trabajador
Tus ahorros están protegidos hasta este 2026 del cobro de impuesto a la renta. Pero la medida podría ser ampliada hasta el 2030. - Crédito Andina
Guardar

Luego de que se revelará que este 31 de diciembre vencía la exoneración del pago del impuesto a la renta a los depósitos de ahorros de usuarios en el sistema financiero en Perú, ahora el Gobierno ha dado el primer paso para extender esta medida.

Según el acta de la última sesión de la Presidencia del Consejo de Ministros, a la cual tuvo acceso Infobae Perú, el Ejecutivo habría aprobado el proyecto de ley para ampliar este plazo, luego de que la noticia preocupara a los ahorristas.

PUBLICIDAD

Así, el proyecto de ley tendría por objeto modificar el artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta (contenida en el Texto Único Ordenado aprobado mediante el Decreto Supremo N° 179-2004-EF), el cual justamente señala los conceptos exonerados del impuesto a la renta. La intención es prorrogar la exoneración.

Captura de acta de PCM
La sesión fue del 2 de octubre y dentro del acta se discutió el proyecto de ley que modifica la Ley del impuesto a la renta, con respecto a sus exoneraciones. - Crédito Captura de PCM

El proyecto de ley del Ejecutivo

“Entre otros contenidos, se dispone que el proyecto normativo tiene por finalidad establecer requisitos para el goce de la exoneración contenida en el inciso b) del mencionado artículo y prorrogar la vigencia de las exoneraciones contenidas en el citado artículo”, aclara el texto del acta.

Así, previo análisis y deliberación, el proyecto de Ley fue aprobado por unanimidad por el Consejo de Ministros, acordándose que sea enviado con carácter de urgencia al Congreso de la República, en los términos establecidos en el artículo 105 de la Constitución Política del Perú.

PUBLICIDAD

Sin embargo esta medida, llamada “Proyecto de Ley que modifica la Ley del Impuesto a la Renta, propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas” no solo prorrogaría la vigencia de la exoneraciones del artículo, sino que incluiría requisitos para su goce.

mano mete billetes de 100 soles en su billetera
El Congreso ya propone que la exoneración nueva vaya hasta el 31 de diciembre de 2029. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Es decir, condiciones que se tendrán que cumplir para que, por ejemplo, los depósitos de ahorros de un usuarios no paguen el impuesto a la renta.

¿Impuesto a los ahorros?

Sí, el artículo 19 de la Ley de impuesto a la renta lista una serie de conceptos que “están exonerados del impuesto hasta el 31 de diciembre de 2026″. Es decir, sin una ampliación de este plazo, desde el 2027, los conceptos ahí listados pagarían impuesto a la renta.

Dentro de estos están los ahorros en el sistema financiero. “Cualquier tipo de interés de tasa fija o variable, en moneda nacional o extranjera, que se pague con ocasión de un depósito o imposición conforme con la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N.º 26702, así como los incrementos de capital de dichos depósitos e imposiciones en moneda nacional o extranjera, excepto cuando dichos ingresos constituyan rentas de tercera categoría”, resalta como uno de los conceptos el texto.

Este video de noticias aborda la discusión sobre la posible tributación a los ahorros de personas en Perú. Se presentan testimonios de usuarios y análisis de expertos sobre el impacto en el sistema financiero. Las imágenes muestran exteriores de instituciones, una entrevistada en la calle, y un especialista en un estudio. También se incluye la postura del Ministerio de Economía y Finanzas, que niega haber planteado dicho impuesto.

Como se sabe, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) había señalado luego de que se difundiera esta noticia que “no tiene previsto ni ha planteado gravar con Impuesto a la Renta los intereses generados por las cuentas de ahorro. Cualquier información que señale lo contrario no corresponde a una medida planteada por el sector”.

Es cierto, el Ejecutivo no motiva esa medida, pero es una que llegaría si no se actuaba con respecto al vencimiento de esta exoneración. Ahora, el Gobierno sí ha aprobado un proyecto para que ese plazo se amplíe. Pero también pondrá requisitos que, a la fecha, aún no se conocen.

Temas Relacionados

Impuesto a los AhorrosImpuestos a la RentaCuentas de AhorrosPCMGobierno 2026peru-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados ONPE EN VIVO: cifras oficiales de elecciones en distritos de Lima de hoy domingo 4 de octubre

El organismo electoral comenzará a publicar las actas procesadas tras el cierre nacional de las mesas, aunque advierte que los avances iniciales serán preliminares y variarán según la recepción de materiales

Resultados ONPE EN VIVO: cifras oficiales de elecciones en distritos de Lima de hoy domingo 4 de octubre

Perú vs Chile: día, hora y canal TV del debut ‘bicolor’ en el Grupo A del Sudamericano de Vóley 2026

La selección peruana iniciará su camino en el torneo continental ante el combinado chileno, en busca de avanzar de ronda y acercarse a la clasificación al Mundial de la categoría. Revisa todos los detalles

Perú vs Chile: día, hora y canal TV del debut ‘bicolor’ en el Grupo A del Sudamericano de Vóley 2026

“Roberto Burneo va a hacer lo que corresponde”: Diputado de RP confía en que López Aliaga será proclamado alcalde

Diputado Aldo Bravo considera que el JNE no “haga la rareza de saltar del primero al segundo”, en referencia a la posibilidad de que Jeanette Alonzo sea proclamada como alcaldesa

“Roberto Burneo va a hacer lo que corresponde”: Diputado de RP confía en que López Aliaga será proclamado alcalde

Veronika Mendoza lidera las elecciones al gobierno regional del Cusco, según Datum: “Vamos a trabajar para estar a la altura de esa confianza”

La candidata de Venceremos obtuvo 33,7% en el boca de urna de Datum y superó el umbral para imponerse en primera vuelta. Aún falta el cómputo oficial de la ONPE

Veronika Mendoza lidera las elecciones al gobierno regional del Cusco, según Datum: “Vamos a trabajar para estar a la altura de esa confianza”

Resultados ONPE EN VIVO: cifras oficiales por elecciones a la alcaldía de Lima de hoy domingo 4 de octubre de 2026

La entidad electoral difundirá las cifras iniciales de los comicios regionales y municipales del domingo conforme los centros de cómputo reciban actas de más de 13.000 locales habilitados en el país

Resultados ONPE EN VIVO: cifras oficiales por elecciones a la alcaldía de Lima de hoy domingo 4 de octubre de 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Roberto Burneo va a hacer lo que corresponde”: Diputado de RP confía en que López Aliaga será proclamado alcalde

“Roberto Burneo va a hacer lo que corresponde”: Diputado de RP confía en que López Aliaga será proclamado alcalde

Elecciones 2026: Juntos por el Perú no ganó ninguna alcaldía de Lima ni Gobierno Regional, según boca de urna

Carla Robbiano, virtual alcaldesa de Magdalena y esposa de Allison: “Tenemos esperanza; 25% en Lima es altísimo”

Investigados por el asesinato de la ‘China Polo’ reaparecen en audiencia de prisión preventiva

APP queda relegada en La Libertad y Trujillo, de acuerdo con el flash electoral de Datum

ENTRETENIMIENTO

Murió ‘Pascualillo’ Coronado, ‘Rey de la Carretera Central’, a los 67 años tras una larga lucha contra el cáncer

Murió ‘Pascualillo’ Coronado, ‘Rey de la Carretera Central’, a los 67 años tras una larga lucha contra el cáncer

Jaime Bayly critica a Rafael López Aliaga por comentarios homofóbicos contra Carlos Bruce: “¡Miseria moral!"

BTS en Lima: Fans acampan en los exteriores del Estadio San Marcos pese a las elecciones

Sheyla Rojas aparece en el desayuno electoral de Joaquín Ramírez en Cajamarca: “Listo para emitir su voto”

Edwin Sierra cumple su deber cívico como presidente de mesa en las Elecciones 2026: “Manden juane”

DEPORTES

Perú vs Chile: día, hora y canal TV del debut ‘bicolor’ en el Grupo A del Sudamericano de Vóley 2026

Perú vs Chile: día, hora y canal TV del debut ‘bicolor’ en el Grupo A del Sudamericano de Vóley 2026

Francisco Hervás se ilusiona con Universitario: “El equipo tiene capacidad para aspirar a cosas importantes”

Universitario recibió una nueva invitación a la Copa Brasilia apenas terminó su debut: volverá en 2027 tras su gran actuación

Fabrizio Acerbi y el balance de Universitario tras ser subcampeón de la Copa Brasilia: “Nos sentimos muy ganadores”

Jorge Cazulo debutó como DT en la Primera División de Uruguay y se reencontró con otro exSporting Cristal