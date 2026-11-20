La promoción del uso de la bicicleta es de las principales propuestas para reducir la contaminación y tráfico en Lima. Foto: Andina

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Buscan promover el uso de bicicleta como medio de transporte en el sector laboral privado y una de las medidas propuestas es dar un día libre a los trabajadores que acrediten haber asistido durante 30 días a su centro de labores en bicicleta.

Como se sabe, esta medida está vigente para el sector público, donde por cada 60 asistencias (días que vayas al trabajo) te dan un día libre remunerado —potencialmente los servidores públicos podrían tener cuatro días libres al año, si van todos los días en bicicleta—.

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Ahora, El diputado Luis Eliseo Quispe Candia, del partido del Buen Gobierno, busca modificar la Ley 30936, que promueve y regula el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible, para fomentar el desarrollo de la infraestructura ciclovial segura y los sistemas de bicicletas públicas. Dentro de esta está inscrita la medida del día libre por ir con bicicleta al trabajo.

La medida actualmente solo alcanza al sector público. - Crédito Andina

Día libre por ir usar la bicicleta

El artículo 9 de la Ley 30936 detalla las “Medidas de promoción del uso de la bicicleta por los centros laborales”. Así, se detalla que los trabajadores públicos tendrán un día libre por cada 60 días en que vayan con bicicleta al trabajo.

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Sin embargo, la modificación agrega que también esto aplique para los trabajadores privados, y además reduce los días necesarios para ganar este beneficio.

“Los empleadores privados y públicos pueden incentivar en sus trabajadores el uso de la bicicleta como medio de transporte para llegar a su centro laboral a través de medidas tales como flexibilización de la hora de ingreso, días u horas libres, facilitación de duchas al interior del centro de trabajo, entre otros”, aclara la primera parte del artículo.

Es crucial que aprendas buenas costumbres y hábitos si vas con bicicleta a tu lugar de labores.

Pero la segunda parte señala que “los servidores públicos y los trabajadores del sector privado reciben una jornada laboral libre remunerada por cada treinta veces que certifiquen haber asistido al centro de labores en bicicleta; para lo cual, se implementan las medidas necesarias para su registro y certificación, en concordancia con las disposiciones de contrataciones que corresponda”.

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La propuesta sí reconoce que “la medida genera un costo laboral para los empleadores, pues supone remunerar una jornada no laborada”. Pero señala que ese efecto dependerá del número de trabajadores que cumpla la condición prevista y debe considerarse junto con el propósito de promover la bicicleta como medio de transporte para ir al centro de labores.

Mejoraría el sistema de bicicleta pública

Como se sabe, el artículo 8 detalla las normas sobre el “sistema de bicicleta pública”. Este resalta que los gobiernos locales (municipalidades) implementan, con sus recursos disponibles, sistemas de bicicleta pública, consistente en préstamo o alquiler de bicicletas, priorizando este servicio para la intermodalidad a los sistemas de transporte masivo, con la finalidad de incentivar el uso de la bicicleta en la ciudadanía".

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Miraflores es uno de los mejores distritos para manejar bicicleta. Foto: Google

Pero a la fecha, el avance de esto ha sido menor a nivel Lima Metropolitana. Para promover esto, el nuevo proyecto agrega el artículo 8.2: “Las inversiones que se diseñen para la implementación de sistemas de bicicleta pública, se incorporan en la cartera de inversiones señaladas en el artículo 5 bajo las condiciones señaladas en el mismo”.

Lo que hace este artículo mencionado es incorporar los artículos 6-A y 12 a la Ley 30936. “Artículo 6-A.1: El Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el marco de sus competencias y conforme a la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, elaboran, aprueban y actualizan los instrumentos técnicos sectoriales necesarios para facilitar la formulación y ejecución de inversiones en infraestructura ciclista”, señala una parte del texto.

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Asimismo, el artículo 12 añade que “en la planificación y gestión del tránsito y de las vías, las autoridades competentes priorizan la seguridad de peatones y ciclistas frente al tránsito de vehículos automotores. Los conductores de estos vehículos deben extremar el cuidado y la prevención para evitar ponerlos en riesgo, conforme a las reglas de circulación y preferencia de paso previstas en el Reglamento Nacional de Tránsito”.