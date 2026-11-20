El periodista deportivo criticó el desempeño del mediocampista en la temporada. (Juego Cruzado)

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Piero Quispe regresó a Universitario de Deportes en julio después de dos años y medio en medio de bombos y platillos, pero no ha logrado consolidarse en el equipo de Fabián Bustos. El mediocampista todavía no se ganó un lugar en el once y los hinchas siguen esperando que sea el del 2023.

Su rendimiento en esta temporada abrió debate en varios programas deportivos, y Eddie Fleischman no dudó en lanzar un crudo comentario. El periodista deportivo aseguró que el jugador de 25 años se quedó estancado y no aprovechó su salida al exterior.

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“No se habla mucho de Quispe porque tiene un techo bajo, un techo al que ya llegó. Es un jugador que no genera lo suficiente en su posición. Cuando se hablaba de él como posibilidad en selección, inclusive jugó partidos de la selección; uno revisaba y Quispe, ¿cuántas asistencias y cuántos goles tiene? Para ser un volante ofensivo, ¿cuántos remates al arco tiene Quispe? Es un jugador intrascendente. Además, físicamente no mejora. La verdad es que a mí nunca me convenció“, disparó el ‘Colorado’ en el programa ‘Juego Cruzado’.

Piero Quispe no ocultó su deseo de disputar una final ante Alianza Lima, aunque pidió calma porque aún queda camino en el Clausura. El volante aseguró que Universitario irá con mentalidad ganadora a Cusco. (Universitario de Deportes)

“El gran problema de Piero Quispe es su físico”

Reimond Manco analizó el presente de Piero Quispe en Universitario de Deportes y marcó que el principal problema del mediocampista es que no ha evolucionado en lo físico.

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“El gran problema de Quispe es el nivel físico. Se ha vuelto más frágil incluso. Cuando apareció y no lo conocían, era difícil leerle las jugadas, pero hoy le cuesta porque todos saben cómo juega y físicamente no marca la diferencia”, comentó el ‘Rei’.

El exseleccionado peruano mencionó una frase atribuida a un arquero de Santos Laguna sobre Piero Quispe y sostuvo que el volante ya era cuestionado en México antes de disputar sus primeros partidos. (Universitario de Deportes)

Universitario vs Sport Huancayo: programación del decisivo duelo

Universitario de Deportes puede avanzar de forma directa a la final del Torneo Clausura 2026 si vence a Sport Huancayo y Sporting Cristal no logra derrotar a Cienciano en la última jornada.

El equipo dirigido por Fabián Bustos afrontará el partido decisivo el domingo 22 de noviembre ante Sport Huancayo, desde las 15:00 de Perú, en el estadio IPD de Huancayo. El encuentro se jugará a más de 3.200 metros sobre el nivel del mar.

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Universitario vs Sport Huancayo: dónde comprar entradas en Lima tras incidentes en La Victoria.

Universitario llegará a esa fecha con 32 puntos y una diferencia de goles de +11. El conjunto crema ya aseguró su presencia en los play offs, aunque el resultado en Huancayo definirá si evita una instancia previa.

La jornada se disputará en simultáneo y resolverá el destino de Universitario, Sporting Cristal y el cuadro huancaíno en la pelea por el Clausura.

Si los cremas consiguen imponerse y Cristal deja puntos ante Cienciano, accederán a la final para enfrentar a Alianza Lima, ganador del Torneo Apertura.

Si Universitario no obtiene la victoria, deberá disputar las semifinales para sostener su aspiración al título.