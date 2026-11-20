Korina Rivadeneira ofrece declaraciones a reporteros de televisión junto a una fotografía en la que aparecen Mario Hart y Shirley Arica sentados en un sillón.

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Korina Rivadeneira evitó responder por las versiones sobre Mario Hart y Shirley Arica durante una conversación con la prensa al término de una función teatral. La actriz decidió concluir el diálogo cuando las preguntas se centraron en la cercanía entre su expareja y la modelo.

La venezolana acababa de presentarse en la obra Esta no es otra fiesta de chamba, donde comparte elenco con Mariella Zanetti y el actor argentino Nacho Di Marco. Antes de que surgiera el tema de Hart, habló de su presente laboral y del respaldo que recibió esa noche.

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Mario Hart asistió al estreno acompañado por sus padres, un gesto que Korina Rivadeneira valoró frente a los medios. La actriz destacó que el piloto y su familia estuvieron presentes para verla en esta nueva experiencia sobre el escenario.

Korina Rivadeneira atiende a reporteros de televisión durante el estreno de su obra teatral en una emisión del programa Amor y Fuego.

La presencia del exparticipante de realities también volvió a poner atención sobre la relación que ambos mantienen tras el fin de su vínculo. Aunque llevan cerca de 10 meses separados, han mostrado cercanía en asuntos familiares y en actividades profesionales de cada uno.

La conversación cambió cuando los reporteros consultaron a Rivadeneira por las apariciones de Hart junto a Shirley Arica. Las salidas entre el piloto y la modelo alimentaron especulaciones sobre un posible romance, aunque ninguno confirmó públicamente una relación sentimental.

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En un primer momento, la actriz buscó llevar la charla nuevamente hacia la puesta en escena y las próximas funciones de la producción. Invitó al público a asistir a la obra, pero los periodistas insistieron con preguntas vinculadas a la vida personal de su exesposo.

Korina Rivadeneira se aleja de los reporteros que la entrevistan con micrófonos durante el estreno de su obra teatral en un evento cubierto por Amor y Fuego.

Rivadeneira optó entonces por finalizar el encuentro y dejó clara su intención de no extenderse sobre el asunto. “Gracias, me voy porque quiero compartir con mis amigos”, dijo antes de retirarse.

La actriz no ofreció detalles sobre la relación que mantienen Mario Hart y Shirley Arica, ni se pronunció sobre las versiones que surgieron a partir de sus encuentros públicos.

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Mario Hart dijo que no sintió celos por el beso de ficción de Korina Rivadeneira

La función tuvo otro momento que llamó la atención de los equipos de espectáculos. En una de las escenas de la obra, Korina Rivadeneira besa a Nacho Di Marco como parte de la historia, mientras Mario Hart observaba desde el público junto a sus familiares.

El piloto reconoció que la escena lo tomó por sorpresa, sobre todo porque no esperaba verla durante la función. Aun así, precisó que su reacción no obedeció al beso ni a algún sentimiento de celos.

“Es un beso de actuación y, además, estamos separados hace más de casi 10 meses y normal”, señaló Hart al explicar cómo tomó el momento. El exparticipante de realities indicó que entiende que estas escenas forman parte del trabajo de la actriz.

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Mario Hart se encuentra entre el público observando una obra teatral protagonizada por Korina Rivadeneira y Nacho Di Marco. En el escenario, decorado con elementos navideños, los actores interpretan una escena que incluye un beso y un diálogo, mientras los espectadores siguen la presentación desde sus asientos. | Studio Tres

Según contó, lo que le resultó incómodo fue la presencia de las cámaras, que buscaron registrar su expresión mientras ocurría el intercambio entre Rivadeneira y su compañero de reparto.

“Solo que no me lo veía venir y el momento fue incómodo, no por el beso de la obra, sino por las cámaras y qué van a decir”, sostuvo Mario Hart.

El conductor recordó que, cuando mantenía una relación con Korina, procuraba no asistir a presentaciones o producciones que incluyeran escenas románticas. Pese a esa decisión de entonces, afirmó que siempre distinguió entre la ficción y la vida privada.

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“No es que me haya puesto celoso ni nada. Normal. Está haciendo su chamba”, agregó el piloto, quien acudió al estreno para acompañar a la madre de sus hijos en esta etapa teatral.